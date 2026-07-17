ViaSat Aktie
WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008
|
17.07.2026 11:50:38
GNW-News: Viasat präsentiert gemeinsam mit der BMW Group die erste integrierte Satelliten-Sprachkommunikationslösung für Fahrzeuge
^Experten von Viasat demonstrieren im Rahmen einer Forschungskooperation
während der in dieser Woche in München stattfindenden 5G Automotive Association
(https://5gaa.org/)-Tagungswoche die Möglichkeiten satellitengestützter
Sprachanrufe: erstmals integriert in das Infotainment-System eines BMW iX3.
Die Präsentation verdeutlicht, welche Möglichkeiten die Zukunft bereithalten
könnte und welches Potenzial für eine zuverlässige Sprach- und
Nachrichtenübertragung außerhalb der Reichweite herkömmlicher terrestrischer
Netze besteht.
MÜNCHEN, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Viasat, Inc.
(http://www.viasat.com/) (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führendes Unternehmen im
Bereich der Satellitenkommunikation, gab heute eine bahnbrechende
Technologiedemonstration bekannt, bei der erstmals ein Satelliten-Sprachgespräch
im Automobilbereich vorgestellt wurde, das vollständig in die Plattform eines
Fahrzeugs der BMW Group integriert ist.
Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da Viasat die Kommunikation über
nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) in das Ökosystem vernetzter Fahrzeuge
integriert: So können Fahrer und Mitfahrer auch in abgelegenen oder
unterversorgten Gebieten, in denen die Mobilfunkabdeckung eingeschränkt oder gar
nicht vorhanden ist, in Verbindung bleiben.
Aufbauend auf einer früheren Demonstration mit eSIM-Funktionen von Cubic³,
(https://www.viasat.com/news/latest-news/enterprise/2026/viasat-cubic-
demonstrate-satellite-connected-vehicles/) einem führenden Anbieter von Lösungen
für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV), setzten die Experten von Viasat in
München fortschrittliche Technologien ein, darunter die Snapdragon® Auto 5G
Modem-RF Gen 2-Lösung von Qualcomm Technologies Inc. sowie den NESC-KI-
Sprachcodec des Fraunhofer IIS. Dadurch kann Sprachkommunikation unter
Verwendung des NB-IoT-Kommunikationsprotokolls über das äußerst zuverlässige L-
Band-Satellitennetz von Viasat übertragen werden.
Diese Technologie wurde erstmals in die Fahrzeugarchitektur der BMW Group
integriert, sodass Telefonate direkt über die Fahrzeugschnittstelle getätigt und
verwaltet werden können. Durch die Ausweitung von Nachrichten- und
Sprachdiensten über den Mobilfunkempfangsbereich hinaus können
Automobilhersteller wie die BMW Group sicherstellen, dass Fahrer unabhängig von
ihrem Standort für Notfalleinsätze und wichtige Sicherheitsanwendungen
erreichbar bleiben.
?Diese Demonstration spiegelt die allgemeine Begeisterung der Branche wider,
konsistente und ausfallsichere Satellitenkapazitäten für Fahrzeuge der nächsten
Generation sicherzustellen", so Sandeep Moorthy, Senior Vice President für
Advanced Non-Terrestrial Solutions bei Viasat.?Durch die Einführung des
standardbasierten NTN in Fahrzeugen können wir Satelliten-Sprach- und
-Nachrichtenübertragung integrieren und letztlich eine Zukunft ermöglichen, in
der Fahrer stets in Verbindung bleiben können - ganz gleich, wohin die Reise sie
führt."
Viasat, die BMW Group, Cubic(3) und das Fraunhofer IIS sind aktive Mitglieder
der 5GAA (5G Automotive Association) (https://5gaa.org/), die Technologie- und
Automobilpartner zusammenbringt, um praxisnahe, skalierbare
Konnektivitätslösungen für alle Verkehrsteilnehmer zu entwickeln. Zu den
satellitengestützten Konnektivitätsanwendungen im Automobilbereich zählen
Sprach- und Nachrichten-Notfalldienste, Management des Fuhrparks sowie drahtlose
Updates in Regionen mit schlechter Netzabdeckung.
Das NB-IoT-Protokoll, das Anwendungen mit geringerer Datenübertragungsrate
unterstützt, basiert auf den globalen 3GPP-Standards. Zukünftige Versionen
sollen den Weg für 5G-New-Radio-Satellitendienste (5G-NR) ebnen, die
Videostreaming und nahtloses Roaming zwischen terrestrischen und
Satellitennetzen ermöglichen könnten.
Über Viasat
Viasat ist ein weltweit tätiges Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt
ist, dass jeder Mensch und alles auf der Welt miteinander verbunden werden kann.
Mit Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und
Vernetzung von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit.
Viasat entwickelt das ultimative globale Kommunikationsnetzwerk, um hochwertige,
zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen zu ermöglichen,
die das Leben der Menschen überall - zu Lande, in der Luft oder auf See -
positiv beeinflussen, und um gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum
zu gestalten. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams,
Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global
aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Erfahren Sie mehr
unter www.viasat.com (http://www.viasat.com/), im Viasat News Room
(https://www.viasat.com/news/latest-news/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/viasat), X (https://x.com/viasat), Instagram
(http://instagram.com/viasat), Facebook (http://facebook.com/viasat), Bluesky
(https://bsky.app/profile/viasat.com), Threads
(https://www.threads.net/@viasat) und YouTube (https://youtube.com/viasatinc).
Copyright © 2026 Viasat, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Viasat, das Viasat Logo
und das Viasat Signal sind eingetragene Marken in den USA und weiteren Ländern
von Viasat, Inc. Alle übrigen genannten Produkt- oder Firmennamen dienen
lediglich der Identifikation und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
Viasat, Inc. Contacts
Richard Jones, External Communications, Corporate & Commercial
Services, Richard.jones@viasat.com (mailto:Richard.jones@viasat.com)
Lisa Curran/Peter Lopez, Investor Relations, IR@viasat.com
(mailto:IR@viasat.com)
Über die 5GAA
Die 5G Automotive Association (5GAA) ist eine globale, branchenübergreifende
Organisation von Unternehmen aus der Automobil-, Technologie- und
Telekommunikationsbranche (IKT), die gemeinsam an der Entwicklung von End-to-
End-Lösungen für die Mobilität und Verkehrsdienste der Zukunft arbeiten. Die im
September 2016 gegründete 5GAA hat sich rasch erweitert und umfasst mittlerweile
wichtige Akteure mit globaler Präsenz in der Automobil-, Technologie- und
Telekommunikationsbranche. Dazu zählen Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer,
Anbieter von Chipsätzen und Kommunikationssystemen, Mobilfunkbetreiber sowie
Infrastrukturanbieter. Weitere Informationen. (https://5gaa.org/about-us/)
Über Cubic(3)
Cubic³ vereint Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität auf einer zentralen
Plattform für die Automobilindustrie und bietet softwaredefinierten Fahrzeugen
(SDVs) nahtlose Netzabdeckung in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Mit Zugang
zu über 550 Mobilfunknetzen unterstützt Cubic³ Automobilhersteller dabei, die
Komplexitäten der globalen Konnektivität und der Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften zu bewältigen, sodass Fahrer stets in Verbindung bleiben - ganz
gleich, ob sie sich in Reichweite eines Mobilfunknetzes befinden oder auf
Satellitenfunk angewiesen sind.
Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm
Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.
Qualcomm, Qualcomm Dragonwing und Snapdragon sind Marken oder eingetragene
Marken von Qualcomm Incorporated.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die den im
Securities Act von 1933 und im Securities Exchange Act von 1934 festgelegten
Ausnahmeregelungen unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter
anderem Aussagen, die sich auf die erwarteten Vorteile, Funktionen,
Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und zukünftige Entwicklung der
satellitengestützten Konnektivitätslösungen von Viasat für den Automobilbereich
beziehen; die erfolgreiche Integration und Kommerzialisierung der
Satellitensprachtechnologie in Fahrzeugen der BMW Group oder anderer
Unternehmen; den erwarteten Ausbau der NTN-Dienste für Automobilanwendungen;
sowie die von den L-Band-Satelliten von Viasat bereitgestellte Konnektivität.
Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich
von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen
abweichen können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: unsere Fähigkeit,
satellitengestützte Automobiltechnologien erfolgreich zu entwickeln, zu
integrieren und zu vermarkten; Risiken im Zusammenhang mit der Demonstration und
Skalierung neuer Technologien; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile unseres
Satellitennetzwerks zu realisieren, einschließlich der Satelliten der ViaSat-3-
Klasse und aller zukünftigen Satelliten, die wir möglicherweise bauen oder
erwerben werden; unerwartete Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren
Satellitenprojekten; unsere Fähigkeit, unseren Geschäftsplan für neue und
bestehende Dienste innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt
erfolgreich umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit dem Bau, dem Start und dem
Betrieb von Satelliten, einschließlich der Auswirkungen etwaiger Anomalien,
Betriebsausfälle oder Leistungseinbußen bei Satelliten; Veränderungen in den
Beziehungen zu wichtigen Partnern, einschließlich Automobil-OEMs; unsere
Abhängigkeit von Dritten bei der Herstellung, Lieferung oder Integration unserer
Lösungen; verstärkter Wettbewerb und die Einführung neuer Technologien in der
Kommunikations- und Automobilbranche; Veränderungen im globalen Geschäftsumfeld
und in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; regulatorische und
frequenzbezogene Risiken, einschließlich Änderungen, die sich auf die
Verfügbarkeit von Frequenzen oder deren zulässige Nutzung auswirken; unsere
Unfähigkeit, Zugang zu Frequenzen oder Orbitalpositionen zu erlangen oder deren
Nutzung auszuweiten; sowie sonstige Faktoren, die die Kommunikations- und
Automobilbranche im Allgemeinen beeinflussen. Bitte beachten Sie darüber hinaus
die Risikofaktoren, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen
unter www.sec.gov (http://www.sec.gov) aufgeführt sind, einschließlich unseres
jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und unserer Quartalsberichte auf
Formular 10-Q. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren oder zu
überarbeiten.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19addb9d-bccf-
4b68-9bff-fde2f0b7700e
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!