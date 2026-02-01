GNW-News: Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht Dezember 2025

^QUEBEC CITY, Feb. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische

Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das

?Unternehmen") (TSX-V: RBX | ASX: RXR | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut

sich, über seine Aktivitäten im Quartal Dezember 2025 zu berichten.

Robex besitzt und betreibt die Goldmine Nampala in Mali und treibt das

Goldprojekt Kiniero in Guinea weiter voran. Im Laufe des Quartals erreichte das

Unternehmen mit dem ersten Goldguss in Kiniero einen wichtigen Meilenstein und

machte damit einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu einem Multi-Asset-

Goldproduzenten in Westafrika.

Highlights:

* Die Zustimmung der Aktionäre zur geplanten Fusion von Robex mit Predictive

Discovery Limited (ASX: PDI) wurde mit 94,54 % der Stimmen auf einer

außerordentlichen Hauptversammlung erteilt. Dies erfüllt eine wichtige

Voraussetzung und bringt die Transaktion ihrem Abschluss im ersten Quartal

2026 näher.

* Am 21. Dezember 2025 wurde im Kiniero-Goldprojekt die erste Goldgewinnung

erzielt, wodurch das Unternehmen nun auf dem besten Weg zur kommerziellen

Produktion ist.

* Der erste Meilenstein wurde termingerecht und innerhalb des Budgets

erreicht, was die hervorragenden Fähigkeiten von Robex in den Bereichen Bau,

Inbetriebnahme und Betrieb sowie die Leistungsfähigkeit seines erstklassigen

Bergbauentwicklungsteams unterstreicht.

* Kiniero hat im Dezember insgesamt 790 Unzen Gold gegossen.

* Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage ist im Gange, wobei die

Rückgewinnung den Erwartungen entspricht und das Ziel für die Nennkapazität

im ersten Quartal 2026 erreicht werden soll.

* Die Kiniero-SAG-Mühle wurde installiert, die wichtigsten Brechkreisläufe

wurden fertiggestellt, die Kugelmühle und die Tailings-Lagerstätte der Phase

1B - geplant für das erste Quartal 2026 - wurden Anfang Januar

fertiggestellt und in Betrieb genommen.

* Nampala produzierte im Dezemberquartal 2025 11.028 Unzen und verkaufte

11.272 Unzen Gold.

* Die Goldproduktion aus Nampala belief sich im Geschäftsjahr 25 auf insgesamt

45.429 Unzen.

* Die Produktions- und Kostenprognose für das Kalenderjahr 2026 wird im Laufe

des zweiten Quartals bekannt gegeben, sobald die Produktionssteigerung in

Kiniero abgeschlossen ist.

Matt Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, äußerte sich wie folgt:

?Das Dezemberquartal brachte mehrere wichtige Meilensteine für Robex mit sich.

Wir haben unseren ersten Goldguss im Kiniero-Goldprojekt termingerecht und

innerhalb des Budgets abgeschlossen, was die Stärke unserer Projektumsetzung und

die Kompetenz unseres Teams unterstreicht. Bei Nampala bildet die beständige

operative Leistung weiterhin die Grundlage für den Cashflow und unterstützt

unsere regionale Wachstumsstrategie.

Im Rahmen unserer Bemühungen um die geplante Fusion mit Predictive Discovery

stellt die überwältigende Zustimmung der Aktionäre eine bedeutende Bestätigung

unserer Strategie dar und dürfte nach Abschluss der Transaktion dazu beitragen,

dass die fusionierte Gruppe zu einem mittelständischen Goldproduzenten in

Westafrika wird. Mit den Fortschritten von Kiniero in Richtung kommerzieller

Produktion und der organisatorischen Größe, die das fusionierte Unternehmen mit

sich bringen wird, sind wir gut aufgestellt, um nachhaltigen Wert für Aktionäre,

Gemeinden und Stakeholder zu schaffen."

Kiniero-Goldprojekt, Guinea

Bauübersicht

Das Kiniero-Goldprojekt hat im Dezemberquartal weitere bedeutende Fortschritte

erzielt, wobei wichtige Meilensteine im Bereich der Anlagen und Infrastruktur

erreicht wurden. Diese Meilensteine trugen zur erfolgreichen Inbetriebnahme der

Verarbeitungsanlage und zur Gewinnung der ersten Goldmenge bei.

Prozessanlagen und Infrastruktur

* Die Installation der SAG-Mühle ist abgeschlossen, die Installation der

Kugelmühle schreitet voran und steht kurz vor der mechanischen

Fertigstellung. Die Auskleidung der Mühle ist weiterhin in hervorragendem

Zustand.

* Die Primär- und Kiesbrecherkreise sind mechanisch vollständig.

* Die Elektro- und Instrumentierungsarbeiten für die erste Erzlieferung wurden

im Wesentlichen abgeschlossen, lediglich kleinere Arbeiten sind noch

ausstehend.

* Der Verarbeitungskreislauf, von der Saprolit-Zerkleinerung über die SAG-

Mühle, Zyklone, CIL-Anlage A und Abraumhalden, wurde vollständig in Betrieb

genommen, wobei die erste Erzlieferung am 11. Dezember 2025 erfolgte.

* Die Elution und der Bau des Goldraums wurden abgeschlossen und in Betrieb

genommen, wobei am 21. Dezember 2025 das erste Gold gegossen wurde.

Abbildung 1: Luftaufnahme des Kiniero-Goldprojekts zum 20. Januar 2026

Stromerzeugung und Elektroarbeiten

* Das Kraftwerk wurde weiterentwickelt, die letzten vier Motoren wurden

fertiggestellt, in Betrieb genommen und werden mit Diesel betrieben.

* Der Schwerölkreislauf (HFO) wurde weiterentwickelt, wobei Zentrifugen,

Absetz- und Versorgungstanks in Betrieb genommen und die Inbetriebnahme

begonnen wurde.

Abraumlagerungsanlage (TSF)

* Phase 1B der Abraumlagerstätte wurde abgeschlossen, die QA/QC-Dokumentation

wurde unterzeichnet und die Anlage ist bereit für die Aufnahme von Abraum.

Sonstige Infrastruktur

* Kleinere Arbeiten, darunter die Installation der Beleuchtung und kleinere

Ausstattungselemente, werden derzeit abgeschlossen, um die vollständige

Betriebsbereitschaft zu gewährleisten.

Bauaktivitäten - 1. Quartal 2026

Wichtige Aktivitäten, die ursprünglich für das erste Quartal 2026 geplant waren,

sind nun Anfang Januar abgeschlossen:

* Kugelmühle: Installation und Inbetriebnahme abgeschlossen

* Verarbeitungskreisläufe: Primär-, Kiesel- und CIL-Zug-B-Kreisläufe

abgeschlossen

* Wasserversorgung: Fertigstellung der West Balan-Grube zur Erreichung der

Nennleistung

* Kraftwerk: Bau und Inbetriebnahme abgeschlossen; alle acht Motoren werden

nun mit Schweröl betrieben

* Absetzbecken: Phase 1 abgeschlossen, bietet Kapazität für etwa zwei Jahre

Community Relations

Im Laufe des Quartals leistete das Kiniero-Projekt durch das CSR-Programm

(Corporate Social Responsibility) von Robex weiterhin einen bedeutenden Beitrag

für die lokalen Gemeinden, wobei der Schwerpunkt auf Bildung, sozialen

Initiativen und dem Engagement für die Gemeinschaft lag.

* Bildungsinitiativen wurden in benachbarten Gemeinden wie Ballan, Kiniero,

Fara-Ballan, Mansounia und Saman durchgeführt, um die Bildung der Kinder vor

Ort zu fördern.

* Im Vorfeld der offiziellen Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage wurden

soziale und kulturelle Initiativen durchgeführt, um das kulturelle

Engagement und die Beteiligung der Gemeinschaft zu fördern.

Umwelt- und Sicherheitsleistung

Im Rahmen des Kiniero-Projekts hat Robex im Dezemberquartal seine hervorragende

Leistung in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit aufrechterhalten und

damit sein Engagement für verantwortungsvollen Bergbau und proaktive Einbindung

der Gemeinden bekräftigt.

Die wichtigsten Highlights:

* Das Projekt hat seit Januar 2024 mehr als 6,3 Millionen Stunden ohne Unfälle

mit Arbeitsunfähigkeit erreicht.

* Die durchschnittliche Belegschaft vor Ort stieg auf 1.919 Mitarbeiter, was

die erfolgreiche Mobilisierung von Auftragnehmern für SMP-, Mühlen-,

Elektro-, Kraftwerks- und Bergbauaktivitäten widerspiegelt.

* Die Inbetriebnahme verlief sicher und ohne Zwischenfälle, und alle vor Ort

angelieferten Chemikalien wurden ohne Probleme gehandhabt.

* Das Personal in den Bereichen Inbetriebnahme, Verarbeitungsanlagen und

Bergbau erhielt eine umfassende HSE-Schulung.

* Drei Praktikanten aus der Gemeinde haben sich dem Standort angeschlossen und

sammeln praktische Erfahrungen in den Bereichen Verarbeitung, Sicherheit und

Umwelt.

* Die Klinik vor Ort ist betriebsbereit und kann Patienten aufnehmen, wobei

die neuen medizinischen Geräte vollständig in Betrieb genommen wurden.

* Das Umweltteam wurde durch die Ernennung eines neuen Umweltbeauftragten

verstärkt, und mehrere Tonnen Abfall wurden von einem zertifizierten

Auftragnehmer sicher entsorgt.

* Baumschulen und traditionelle Bienenstockprogramme wurden erweitert, um

zukünftige Initiativen zur Standortsanierung und Biodiversität zu

unterstützen.

* Die Regenzeit endete im November, und während des gesamten Quartals

herrschten günstige Bedingungen vor Ort.

Kiniero-Goldprojekt - Fortschritte im Januar 2026

Abbildung 2: Primärbrecher Abbildung 3: Saprolit-Brecher

Abbildung 4: Vorbrecher - Abbildung 5: Ansicht der

Erzrückgewinnungszufuhr Aufbereitungsanlage von oben

Abbildung 6: Lagerung in Absetzbecken Abbildung 7: CIL-Tankzug A und B

Nampala-Goldbetrieb, Mali

+--------------------------------------------------------------------+ +----------+

| Einheiten Q1 FY25 Q2 FY25 Q3 FY25 Q4 FY25 | | FY25 |

+--------------------------------------------------------------------+ +----------+

Finanzdaten(1)

Produktion Unzen 12.892 11.735 9.774 11.028 45.429

Umsatz Unzen 11.869 13.104 9.529 11.272 45.773

Durchschnittlicher

erzielter Preis C$/Unze 4.160 4.586 4.870 5.904 4.859

Erlöse C$M 49.373 60.099 46.406 66.552 222.431

---------------------------------------------------------------------- ------------

Betriebsdaten

Erz-Abbau t 631.515 720.924 353.818 518.297 2.224.554

Abraum t 2.370.569 1.964.118 1.587.604 2.016.593 7.938.884

Gesamtmenge des

abgebauten

Materials t 3.002.084 2.685.042 1.941.442 2.534.890 10.163.438

Stripping-

Verhältnis w:o 3,75 2,72 4,48 3,89 3,57

Verarbeitetes Erz t 559.013 547.749 501.300 582.618 2.190.680

Kopfgrad g/t 0,82 0,76 0,69 0,68 0,74

Rückgewinnung % 87,6 87,3 88,4 87,2 87,6

---------------------------------------------------------------------- ------------

(1) Die Finanzinformationen für den Goldbetrieb in Nampala, Mali, sind

ungeprüft. Die Zahlen können noch weiteren Anpassungen unterliegen.

Zusammenfassung der Operation

* Gewonnenes Material: Im Dezemberquartal 2025 betrug die Gesamtmenge des

abgebauten Materials 2.534.890 Tonnen, darunter 2.016.593 Tonnen Abraum und

518.297 Tonnen Erz. Das Stripping-Verhältnis sank auf 3,89, was einem

Rückgang von 13,2 % gegenüber 4,48 im Septemberquartal 2025 entspricht.

Dieser Rückgang spiegelt den Abschluss der im vorangegangenen Quartal

durchgeführten intensiven Abraumarbeiten wider, deren strategischer

Schwerpunkt auf der Beseitigung von Abraum lag, um den Zugang zu tiefer

liegenden Erzvorkommen zu erleichtern.

* Verarbeitetes Erz: Im Dezemberquartal 2025 wurden insgesamt 582.618 Tonnen

Erz verarbeitet, was einem Anstieg von 16,2 % gegenüber 501.300 Tonnen im

Septemberquartal 2025 entspricht. Der Anstieg des Durchsatzes ist in erster

Linie auf eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit, weniger Verstopfungen der

Rutschen, eine geringere Verklumpung des Erzes aufgrund nachlassender

Niederschläge sowie weniger Störungen im Bereich Elektrik und

Instrumentierung zurückzuführen.

* Durchschnittlicher Gehalt: Der durchschnittliche Gehalt für das

Dezemberquartal 2025 betrug 0,68 g/t, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber

0,69 g/t im Septemberquartal 2025 entspricht. Dieser leichte Rückgang

spiegelt die Verarbeitung einer überwiegend mittelgradigen Erzmischung

wider, da höhergradiges Erz in den Gruben vor dem Abbau und der Lieferung an

die Mühle zusätzliche Sprengungen erforderte. Trotz der Verringerung

entspricht der Gehalt weiterhin dem Abbauplan und den Parametern für die

Gehaltskontrolle.

* Förderungsrate: Die Goldförderung für das Dezemberquartal 2025 betrug 87,2 %

und entsprach damit weitgehend der Ausbeute von 88,4 % im Septemberquartal

2025. Der leichte Rückgang spiegelt die normalen Schwankungen bei der

Verarbeitung während des Berichtszeitraums wider, einschließlich eines

geringfügigen Anstiegs der Goldausbeute aus den Abraumhalden. Die

Gesamtausfallquote entspricht weiterhin den operativen Erwartungen.

* Goldproduktion: Die Goldproduktion für das Dezemberquartal 2025 belief sich

auf insgesamt 11.028 Unzen, was einem Anstieg von 1.254 Unzen im Vergleich

zum Septemberquartal 2025 entspricht. Die Produktionssteigerung wurde durch

einen höheren Erzdurchsatz in den Verarbeitungsanlagen erzielt.

Umwelt- und Sicherheitsleistung

* Im November ereignete sich ein Arbeitsunfall mit Ausfallzeit (LTI) mit einem

Auftragnehmer in der Westgrube. Seitdem wurden 345.886 LTI-freie

Arbeitsstunden verzeichnet.

* Im Berichtszeitraum wurden keine meldepflichtigen Umweltvorfälle oder

Verstöße verzeichnet.

* Die Umweltüberwachungsprogramme für Lärm, Wasser und Luftqualität wurden

fortgesetzt.

Gemeinschaft und soziale Verantwortung

Robex setzte seine Unterstützung für die lokalen Gemeinden in der Nampala-Mine

im vierten Quartal 2025 fort und bekräftigte damit sein Engagement für

nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliches Engagement:

Zu den wichtigsten Initiativen zählen:

* Beitrag in Höhe von ca. 364.000 US-Dollar an den lokalen

Bergbauentwicklungsfonds.

* Bildungs- und Ausbildungsinitiativen, darunter 28 Praktika zur beruflichen

Ausbildung oder Kompetenzentwicklung für junge Malier sowie die Verteilung

von Schulausstattungen an Schüler in Finkolo, Nampala, N'Tjikouna und

N'Golola.

* Lokale Partnerschaften und Beschäftigungsinitiativen, einschließlich des

Erwerbs von Gemüsegärten für Frauenverbände und der Inanspruchnahme von

gemeinnützigen Dienstleistungen, die über GIE Balimaya angeboten werden.

* Gemeinschaftsspenden, einschließlich der Unterstützung für

Jugendsportwettbewerbe, das CAPEMA-Waisenhaus in Sikasso und 23 Menschen mit

Behinderungen in Finkolo, Ganadougou und N'Tjikouna.

* Umfassende lokale und nationale Beschaffung, Unterstützung regionaler

Lieferanten und Stärkung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Region

Sikasso und in ganz Mali.

Erkundung und Entwicklung

Im Laufe des Quartals hat Robex die Explorationsaktivitäten in seinem

westafrikanischen Explorationsportfolio vorangetrieben und sich dabei weiterhin

auf kurzfristige Produktionsmöglichkeiten und langfristiges Ressourcenwachstum

in Kiniero und Nampala konzentriert.

Kiniero-Goldprojekt, Guinea

* Ein detailliertes Programm zur strukturellen und lithologischen Kartierung

wurde vom Fachberater Dr. Alistair Reed von QMap Pty Ltd durchgeführt.

Dadurch konnte das Verständnis der geologischen Einflüsse auf die

Goldmineralisierung im gesamten Bezirk Kiniero verbessert und die

vorrangigen Explorationsziele für Diamant- und Reverse-Circulation-

Bohrprogramme (RC-Bohrungen) verfeinert werden.

* Ende Oktober wurde im Sektor Gobele ein Diamantbohrprogramm mit fünf

Bohrlöchern über insgesamt 1.956 Meter begonnen. Das Programm zielt darauf

ab, sich auf das Zentrum des Vulkansystems zu konzentrieren, das Potenzial

für einen Tagebau?Expanded Sector Gobele" zu bewerten und

Tiefenerweiterungen unterhalb der bestehenden Mineralisierung zu

untersuchen. Es wurden mehrere Zonen mit Alterationen und

Sulfidmineralisierung durchschnitten, die Untersuchungsergebnisse stehen

noch aus.

* Ein Reverse-Circulation-Bohrprogramm in Sabali South umfasste 29 Bohrlöcher

über 4.540 Meter, die auf den mineralisierten Korridor Sabali-Mansounia

abzielten und das Entwicklungspotenzial eines?Super-Pit" in Kiniero

evaluierten, wobei sowohl die laterale als auch die vertikale Ausdehnung der

bekannten Mineralisierung untersucht wurden.

* Ein Sterilisierungs-RC-Bohrprogramm wurde ebenfalls im Bereich der

Mülldeponie Gobele und im MOP Sabali South mit sieben Bohrlöchern

abgeschlossen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Exploration in der Nähe der Mine Nampala, Mali

* Die Exploration konzentrierte sich weiterhin auf kurz- bis mittelfristige

Oxidvorkommen mit niedrigem Abraumverhältnis in der Nähe bestehender

Verarbeitungsinfrastrukturen, die ohne den Einsatz von Sprengstoff abgebaut

werden können.

* Ein groß angelegtes RC-Bohrprogramm auf dem Explorationsgebiet Mininko

umfasste 207 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 19.916 Metern, die in

einem nominalen Abstand von 25 m x 25 m gebohrt wurden. Das Programm

untersuchte flache Oxidmineralisierungen in einem Umkreis von etwa 10 km um

die Verarbeitungsanlage in Nampala mit dem Ziel, kostengünstige Optionen für

die nachhaltige Versorgung und den Ersatz von Rohstoffen zu identifizieren,

um die derzeitige Lebensdauer der Mine zu verlängern.

* Das Programm hat erfolgreich zwei neue mineralisierte Ziele identifiziert,

die durch weitere geologische Interpretationen, vorläufige

Mineralressourcenmodellierungen und Studien zur Minenoptimierung

weiterentwickelt werden sollen, vorbehaltlich einer laufenden technischen

Bewertung.

Unternehmen

Aktuelles zur Fusion von PDI

Im Laufe des Quartals hat Robex die geplante Fusion mit Predictive Discovery

Limited (ASX: PDI) im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans nach Quebecer

Recht weiter vorangetrieben. Im Rahmen der Transaktion wird PDI (über eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft) alle ausgegebenen und im Umlauf

befindlichen Robex-Aktien erwerben. Die Aktionäre von Robex erhalten für jede

gehaltene Robex-Aktie 7,862 PDI-Aktien, wodurch die Robex-Aktionäre auf

vollständig verwässerter Basis und im Geld etwa 46,5 % der fusionierten Gruppe

besitzen werden.

Erreichte Meilensteine:

* Unterzeichnung des endgültigen Vertrags zwischen Robex und PDI.

* Die Aktionäre haben der Transaktion auf einer außerordentlichen Versammlung

mit rund 94,5 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.

* Nachfolgendes Event: Erhalt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung durch

das Oberste Gericht von Quebec am 13. Januar 2026.

Die Fusion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen,

einschließlich der behördlichen und staatlichen Einwilligungen in Guinea und

Mali. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Aktualisierung der Kapitalstruktur

Das ausgegebene Kapital des Unternehmens stieg von 244.079.269 Aktien zum 30.

September 2025 auf 276.388.803 Aktien zum 31. Dezember 2025. Robex ist sowohl an

der ASX (über CDIs) als auch an der TSXV (als Stammaktien) notiert.

Im Laufe des Quartals beschleunigte Robex die Fälligkeit seiner am 27. Juni

2024 ausgegebenen börsennotierten Stammaktien-Kaufoptionsscheine, nachdem der

Aktienkurs des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 3,50 CAD

pro Aktie überschritten hatte. Das Ablaufdatum wurde vom 27. Juni 2026 auf den

18. Oktober 2025 vorverlegt. Infolgedessen:

* Es wurden 32.249.534 Optionsscheine ausgeübt, wodurch ein Bruttoerlös von

82,2 Millionen kanadischen Dollar erzielt wurde.

* Die verbleibenden 130.006 Optionsscheine wurden nicht ausgeübt und sind am

18. Oktober 2025 verfallen.

* Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 60.000 Optionen ausgegeben und

ausgeübt, darunter 10.000 Optionen zu 3,60 CAD und 50.000 Optionen zu 2,90

CAD, was einen Bruttoerlös von 181.000 CAD einbrachte.

Diese Ankündigung wurde vom Vorstand des Unternehmens genehmigt und zur

Veröffentlichung freigegeben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der

Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser

Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director and Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

Telefon: +61 420 582 887

E-Mail: nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

Details zum

Genehmigungsbereich Kiniéro

+----------------------------------------------------------------------------------------------+

| Aktuelles |

|Genehmigungs Fläche Holding Gültigkeit/Status/Dauer|

| nummer Typ Mineral (Km(2)) Lagerstätte -Unternehmen |

+----------------------------------------------------------------------------------------------+

Verliehen am 17.

Dezember 2020. Gültig

für einen Zeitraum von

15 Jahren, verlängerbar

311 Abbaugenehmigung Gold 95,51 SMG nach Ablauf

------------------------------------------------------------------------------------------------

Verliehen am 17.

Dezember 2020. Gültig

für einen Zeitraum von

15 Jahren, verlängerbar

310 Abbaugenehmigung Gold 37,85 SMG nach Ablauf

------------------------------------------------------------------------------------------------

Verliehen am 4.

November 2020. Gültig

für einen Zeitraum von

15 Jahren, verlängerbar

271 Abbaugenehmigung Gold 99,35 SMG nach Ablauf

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabali Nord Verliehen am 17.

und Dezember 2020. Gültig

Zentral- für einen Zeitraum von

Sabali Süd, 15 Jahren, verlängerbar

SGA, Jean nach Ablauf

312 Abbaugenehmigung Gold 93,63 und Banfare SMG

------------------------------------------------------------------------------------------------

Details zur Explorationsgenehmigung für Mansounia

+--------------------------------------------------------------------------------------+

| Aktuelles |

|Genehmigungs Fläche Holding Status |

| nummer Typ Mineral (Km(2)) Lagerstätte -Unternehmen |

+--------------------------------------------------------------------------------------+

Die Genehmigung

wurde am 6. April

2020 erteilt, ist

zunächst

für einen Zeitraum

von drei Jahren

gültig und

kann nach Ablauf

verlängert werden.

Ein Antrag auf eine

Abbaugenehmigung

(die auf den Namen

von

SMG ausgestellt

werden soll) wurde

im ersten Quartal

2023 für 50 % des

Mansounia-

Genehmigungsgebiets

gültig bei der

CPDM eingereicht.

Dieser

Antrag wird noch

bearbeitet, aber

das Unternehmen

weist darauf hin,

dass der guineische

Bergbauminister am

7. März

2025

schriftlich

bestätigt hat, dass

der

Antrag vollständig

Explorations Penta und

1048 genehmigung Gold 53,78 Mansounia Goldfields konform ist.

----------------------------------------------------------------------------------------

Die Genehmigung

wurde am 6. April

2020 erteilt, ist

zunächst

für einen Zeitraum

von drei Jahren

gültig und

kann nach Ablauf

verlängert werden.

Ein Antrag auf eine

Abbaugenehmigung

(die auf den Namen

von

SMG ausgestellt

werden soll) wurde

im ersten Quartal

2023 für 50 % des

Mansounia-

Genehmigungsgebiets

gültig bei der

CPDM eingereicht.

Dieser

Antrag wird noch

bearbeitet, aber

das Unternehmen

weist darauf hin,

dass der guineische

Bergbauminister am

7. März

2025 schriftlich

bestätigt hat

, dass der

Antrag vollständig

Explorations Penta und

1049 genehmigung Gold 90,37 Mansounia Goldfelder konform ist.

----------------------------------------------------------------------------------------

Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für das Nampala-Projekt

+------------------------------------------------------------------------------+

|Genehmigungs Name der Genehmigung |

| code Startdatum Ablaufdatum Gebiet Status|

+------------------------------------------------------------------------------+

Nampala-

Betriebsgenehmigung

(Betriebsgenehmigung 21. März

PE 2011/17 für Nampala) 2012 21. März 2042 16 km(2) Aktiv

--------------------------------------------------------------------------------

Einzelheiten zur Explorationsgenehmigung für das Nampala-Projekt (Südmali)

+------------------------------------------------------------------------------+

| Genehmigungs Name der |

| code Genehmigung Startdatum Gebiet Status |

+------------------------------------------------------------------------------+

Kamasso 19. September

PR: 17/868 2017 100 km(2) In Bearbeitung

--------------------------------------------------------------------------------

Diangounté 28. November

PR 16/802 Bis 1 2017 52 km(2) In Bearbeitung

--------------------------------------------------------------------------------

PR:19/1038 Sanoula 28. August 2019 31,5 km(2) In Bearbeitung

--------------------------------------------------------------------------------

Mininko 17. September

PR: 19/1039 2019 46,20 km(2) In Bearbeitung

--------------------------------------------------------------------------------

PR: 20/1088 Gladié 31. März 2021 52 km(2) In Bearbeitung

--------------------------------------------------------------------------------

Erklärung zu einer kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den

Explorationsergebnissen basieren auf Angaben und zugehörigen Unterlagen, die von

Herrn Amir Adeli, einer kompetenten, sachverständigen Person und Mitglied des

Australian Institute of Mining and Metallurgy, erstellt wurden und diese

wahrheitsgetreu wiedergeben. Herr Adeli verfügt über die für die Art der

Mineralisierung, das Lagerstättenmodell sowie die durchgeführten Tätigkeiten

erforderliche Erfahrung, um als?kompetente Person" im Sinne der Ausgabe 2012

des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources

and Ore Reserves (JORC-Code) anerkannt zu werden. Er ist Mitarbeiter der Robex

Resources Management Limited und stimmt der Verwendung sämtlicher auf seinen

Informationen basierender technischer Aussagen in dieser Mitteilung in der

vorliegenden Form und im gegebenen Kontext ausdrücklich zu.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten

?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne

der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete

Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um

Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements

(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein

besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage

des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält

diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über

die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten

aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der

ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die

Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der

Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche

Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Goldprojekt Kiniéro wie

in der diesbezüglichen Machbarkeitsstudie dargelegt, in der jeweils aktuellen

Fassung, und zwar insgesamt in Übereinstimmung mit dem zuvor vom Unternehmen

veröffentlichten überarbeiteten Zeitplan, die Fähigkeit des Unternehmens, seine

geplanten Explorations- und Entwicklungsprogramme abzuschließen, das Ausbleiben

widriger Bedingungen beim Goldprojekt Kiniéro, das Ausbleiben unvorhergesehener

Betriebsverzögerungen, das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der

Einholung der erforderlichen Genehmigungen, ein Goldpreis, der auf einem Niveau

bleibt, das das Goldprojekt Kiniero rentabel macht, die Fähigkeit des

Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung seiner

Geschäftstätigkeit aufzubringen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Schätzungen

der Mineralressourcen und Mineralreserven zu realisieren, Annahmen hinsichtlich

gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien, lokaler und globaler

geopolitischer und wirtschaftlicher Bedingungen und des Umfelds, in dem das

Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird, die Fähigkeit des

Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities

Exchange (ASX) abzuschließen, und der voraussichtliche Zeitpunkt einer solchen

Notierung, die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen des Kreditvertrags; der

Zugang des Kreditnehmers zu der im Rahmen der Kreditvereinbarung

bereitgestellten Fazilität und die Verwendung aller Beträge, die der

Kreditnehmer im Rahmen der Kreditvereinbarung erhält, für die vom Unternehmen

festgelegten Zwecke.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass

der Kreditnehmer die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der

Kreditfazilität nicht erfüllen kann und daher nicht in der Lage ist, einen Teil

oder den gesamten Kapitalbetrag, der ihm gemäß der Kreditfazilitätsvereinbarung

zur Verfügung steht, aufzunehmen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der

Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd-

oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen der

Kreditvereinbarung aufgenommenen Beträge zurückzahlen zu können; das Risiko,

dass die Schuldner im Rahmen der Kreditvereinbarung nicht in der Lage sind, die

finanziellen und sonstigen Auflagen der Kreditvereinbarung zu erfüllen, was zu

einem Ausfallereignis führen würde; geopolitische Risiken und

Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens in

Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte

geltend zu machen, sowie der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;

Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des

Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter

der Mineralexploration und -erschließung; der Ersatz der erschöpften

Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des

Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt niemals die

Produktionsphase erreicht (unter anderem aufgrund fehlender Finanzierung); der

Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der

Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen

unterliegt, einschließlich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, sowie

die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten

des Unternehmens; Beteiligungen und Lizenzgebühren, die an Dritte zu zahlen

sind; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des

globalen Finanzsystems; Unsicherheiten hinsichtlich der Einführung von Zöllen

durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten

Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses

Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf

die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie

z. B. höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen, insbesondere zwischen dem

kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine

Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko anhängiger

oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen für

Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen

Tochtergesellschaften; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien;

Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Steuerbescheide

für das Unternehmen; der Erwerb und Erhalt von Eigentumsrechten sowie der für

den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und

Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen

im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; das Risiko, dass die tatsächlichen

Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbauliche und

explorative technische Probleme; Ausfall von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen,

die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere

Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher

Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der

öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen

des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,

einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es

tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,

Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene

Gesetze durch das Unternehmen oder seine Beauftragten; das Risiko, dass das

Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen

Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die

Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und

hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener

Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen

Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlagerstätten;

Störungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der

Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden

sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen

der Informationstechnologiesysteme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko,

dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb

des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko,

dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, auf die Erlöse aus der

Kreditfazilität zuzugreifen oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung

erhaltenen Beträge für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke zu verwenden; und

das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich

gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu

versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei

helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse

des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten

Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht

geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie

im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,

das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter

www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Das Unternehmen hat diese Mitteilung auf der Grundlage der ihm zur Verfügung

stehenden Informationen erstellt. Es wird keine ausdrückliche oder

stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness,

Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in dieser Mitteilung

enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit

gesetzlich zulässig, übernimmt weder das Unternehmen noch seine Direktoren,

leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Partner, Berater und Vertreter noch

irgendeine andere Person irgendeine Haftung, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf jegliche Haftung aufgrund von Verschulden oder Fahrlässigkeit

einer dieser Personen oder einer anderen Person, für Verluste, die aus der

Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang

damit entstehen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Einladung, keine Aufforderung und

keine sonstige Empfehlung in Bezug auf die Zeichnung, den Kauf oder den Verkauf

von Wertpapieren dar, und weder diese Ankündigung noch irgendetwas darin stellt

die Grundlage irgendeines Vertrags oder einer Verpflichtung dar, welcher Art

auch immer.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49e769a2-d2a7-

414c-8a03-460099198a88

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a3974b8-85a1-402e-a52d-

35ca27bf73a2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3f04dbb-

727a-4404-9666-77a08e11fd5f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1d1ee62-ac0a-4338-a442-

5d109670f590

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99772af1-9a8a-4538-b144-

de746d4dc192

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86d477fb-

8067-4484-8fb1-4367557f4bd2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a226b84-94bf-4565-ba67-

afe32c68391f

Â°