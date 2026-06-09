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09.06.2026 16:34:38
GNW-News: Viertes Yishan-Gesundheitsforum - Konferenz zur traditionellen chinesischen Medizin startet in Linqu, Shandong
^WEIFANG, China, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 30. Mai wurde im Kreis
Linqu die vierte Ausgabe des Yishan-Gesundheitsforum eröffnet · Konferenz zur
traditionellen chinesischen Medizin (TMC) startet im Kreis Linqu, Stadt Weifang,
Provinz Shandong. Führende Meister der traditionellen chinesischen Medizin,
renommierte Qihuang-Gelehrte sowie hochrangige Experten aus ganz China kamen
zusammen, um neue Ansätze zur Bewahrung, Weiterentwicklung und industriellen
Erneuerung der TCM zu diskutieren.
Linqu liegt im nördlichen Yimeng-Gebirge und gilt als eines der wichtigsten
Anbaugebiete für Heilkräuter in China. Das günstige Klima, die Höhenlage und die
fruchtbaren Böden bieten ideale Bedingungen für über 250 Arten wildwachsender
Heilpflanzen, darunter hochwertige Salvia miltiorrhiza (Danshen) und Scutellaria
baicalensis (Huangqin). Laut dem Informationszentrum des Kreises Linqu (Linqu
County Information Center), das die Veranstaltung unterstützt, nutzt Linqu seine
umfangreichen Kräuterressourcen gezielt, um die Marke?Yishan-Gesundheitsforum"
zu stärken. Gleichzeitig werden technologische Innovationen eingesetzt, um die
Modernisierung der Branche voranzutreiben. Mit diesen Bemühungen fördert der
Kreis die hochwertige Weiterentwicklung seines TCM-Sektors. Bis heute hat Linqu
110 standardisierte Modellanbaugebiete sowie 52 spezialisierte Heilkräuter-
Genossenschaften aufgebaut.
Linqu fördert zudem aktiv die Verbindung von TCM mit Kulturtourismus, Wellness
und Studienreisen. Zu diesem Zweck wurden sechs hochwertige Routen für den TCM-
Wellness-Tourismus entwickelt sowie zwölf Zentren für Erlebnis- und
Studienreisen eröffnet. Dadurch hat der Kreis landesweite Anerkennung als
Standort für die Förderung und Bildungsarbeit zur Kultur der traditionellen
chinesischen Medizin sowie als Modellregion für den TCM-Gesundheitstourismus
erhalten.
Im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung baut Linqu sein
Basisversorgungssystem für TCM weiter aus. Inzwischen verfügen alle 17
Gesundheitszentren der Gemeinden im Landkreis über standardisierte, integrierte
TCM-Bereiche. Mehr als 1.000 medizinische und Wellness-Einrichtungen bieten
zudem regelmäßige TCM-Behandlungen an. Die Branche bringt den Einwohnern sowohl
wirtschaftliche als auch soziale Vorteile: von der Einkommenssteigerung der
Landwirte durch den Heilkräuteranbau bis hin zur Verbesserung der öffentlichen
Gesundheit durch leicht zugängliche TCM-Dienstleistungen.
Quelle: Linqu County Information Center
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce3c66a-dfce-49cc-b4fa-
4e0cf06cce2a
Ansprechpartnerin: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°
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