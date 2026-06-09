^WEIFANG, China, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 30. Mai wurde im Kreis

Linqu die vierte Ausgabe des Yishan-Gesundheitsforum eröffnet · Konferenz zur

traditionellen chinesischen Medizin (TMC) startet im Kreis Linqu, Stadt Weifang,

Provinz Shandong. Führende Meister der traditionellen chinesischen Medizin,

renommierte Qihuang-Gelehrte sowie hochrangige Experten aus ganz China kamen

zusammen, um neue Ansätze zur Bewahrung, Weiterentwicklung und industriellen

Erneuerung der TCM zu diskutieren.

Linqu liegt im nördlichen Yimeng-Gebirge und gilt als eines der wichtigsten

Anbaugebiete für Heilkräuter in China. Das günstige Klima, die Höhenlage und die

fruchtbaren Böden bieten ideale Bedingungen für über 250 Arten wildwachsender

Heilpflanzen, darunter hochwertige Salvia miltiorrhiza (Danshen) und Scutellaria

baicalensis (Huangqin). Laut dem Informationszentrum des Kreises Linqu (Linqu

County Information Center), das die Veranstaltung unterstützt, nutzt Linqu seine

umfangreichen Kräuterressourcen gezielt, um die Marke?Yishan-Gesundheitsforum"

zu stärken. Gleichzeitig werden technologische Innovationen eingesetzt, um die

Modernisierung der Branche voranzutreiben. Mit diesen Bemühungen fördert der

Kreis die hochwertige Weiterentwicklung seines TCM-Sektors. Bis heute hat Linqu

110 standardisierte Modellanbaugebiete sowie 52 spezialisierte Heilkräuter-

Genossenschaften aufgebaut.

Linqu fördert zudem aktiv die Verbindung von TCM mit Kulturtourismus, Wellness

und Studienreisen. Zu diesem Zweck wurden sechs hochwertige Routen für den TCM-

Wellness-Tourismus entwickelt sowie zwölf Zentren für Erlebnis- und

Studienreisen eröffnet. Dadurch hat der Kreis landesweite Anerkennung als

Standort für die Förderung und Bildungsarbeit zur Kultur der traditionellen

chinesischen Medizin sowie als Modellregion für den TCM-Gesundheitstourismus

erhalten.

Im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung baut Linqu sein

Basisversorgungssystem für TCM weiter aus. Inzwischen verfügen alle 17

Gesundheitszentren der Gemeinden im Landkreis über standardisierte, integrierte

TCM-Bereiche. Mehr als 1.000 medizinische und Wellness-Einrichtungen bieten

zudem regelmäßige TCM-Behandlungen an. Die Branche bringt den Einwohnern sowohl

wirtschaftliche als auch soziale Vorteile: von der Einkommenssteigerung der

Landwirte durch den Heilkräuteranbau bis hin zur Verbesserung der öffentlichen

Gesundheit durch leicht zugängliche TCM-Dienstleistungen.

Quelle: Linqu County Information Center

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