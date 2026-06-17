GNW-News: Virtuelle Jitterbit Infinite Roadshow definiert das nächste Kapitel des "Agentic Promise" und zeigt das Neueste im Bereich der intelligenten Automa...

^Virtuelles Event nur auf Einladung liefert die Blaupause für sichere,

intelligente end-to end Automatisierung mit realen Produktpräsentationen in vier

globalen Regionen

ALAMEDA, Kalifornien, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit

(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con

tent=Jitterbit+Infinite+2026), der führende Anbieter für intelligente

Automatisierung, Integration und rechenschaftsfähiger KI, hat heute seine

kommende globale virtuelle Roadshow?Jitterbit Infinite 2026" angekündigt. Die

Roadshow umfasst vier regionale Live-Events und wird erkunden, was die meisten

Unternehmen bei der Implementierung von KI-Projekten im Betrieb übersehen. Zudem

wird aufgezeigt, wie Unternehmen mithilfe von rechenschaftsfähiger KI sicher

skalieren können.

?Unternehmen brauchen keine weiteren hochtrabenden Versprechungen über KI; sie

müssen funktionierende, praxistaugliche Technologien sehen, die die Datenkluft,

das unkontrollierte Wachstum von Agenten (Agent Sprawl), Schatten-KI und die

Kontamination von Agenten genau jetzt lösen," sagte Jitterbit-Präsident und CEO

Bill Conner, der die Keynote auf der Veranstaltung halten wird.

Die Jitterbit Infinite Roadshow wurde entwickelt, um die Lücke zwischen dem

Erstellen von Anwendungen, dem Verwalten von Agenten und der Orchestrierung von

Daten zu schließen. Die Teilnehmer erfahren, wie ein einheitliches

Plattformfundament kritische Sicherheitslücken schließt, und entdecken, was

Unternehmen, die eine Agent-Strategie erfolgreich umsetzen, anders machen.

?Wir haben Jitterbit Infinite als ein produktfokussiertes Erlebnis konzipiert,"

so Conner.?Keine Konzeptzeichnungen oder simulierten Workflows - einfach unsere

einsatzbereite Harmony-Plattform, die intelligente Automatisierung und

verlässliche Kontrolle liefert, indem sie rechenschaftsfähigeKI-Agenten, Apps

und Automatisierung von Ende zu Ende vereint."

Zeitplan der virtuellen globalen Roadshow

Die virtuelle Roadshow bietet maßgeschneiderte regionale Sessions, die auf die

lokale Geschäftslandschaft und die jeweiligen Zeitzonen abgestimmt sind:

* EMEA-Roadshow: Dienstag, 7. Juli 2026 | 11:00 Uhr CET

* LATAM-Roadshow: Donnerstag, 9. Juli 2026 | 11:00 Uhr BRT

* Nordamerika-Roadshow: Dienstag, 14. Juli 2026 | 12:00 Uhr EDT

* APAC-Roadshow: Dienstag, 21. Juli 2026 | 10:00 Uhr AEST

Was Sie bei Jitterbit Infinite erwartet

Das Veranstaltungsprogramm bietet Einblicke von Branchenvisionären und

praktische technische Demonstrationen:

* Keynote-Einblicke in rechenschaftspflichtige KI: Bill Conner, Präsident und

CEO von Jitterbit, wird über die kritische Notwendigkeit robuster KI-

Sicherheits-, Datenschutzmaßnahmen und Governance-Frameworks sprechen, um

sicherzustellen, dass KI-Agenten mit inhärentem Vertrauen und

Rechenschaftspflicht agieren.

* Live-MCP-Architektur: Erhalten Sie einen Einblick aus erster Hand, wie

Jitterbit MCP die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von MCP-Servern

ohne benutzerdefinierte Entwicklung sicher ermöglicht, und sehen Sie, wie

der Datenfluss zwischen KI-Agenten und Systemen integriert wird.

* End-to-End Intelligente Anwendungen: Erfahren Sie, warum Jitterbit Harmony

die einzige KI-gestützte Plattform ist, die intelligente Anwendungen,

dialogorientierte KI (Conversational AI) und autonome KI-Agenten vereint, um

die Datentransformation zu beschleunigen.

* Überwindung agentischer Hindernisse: Die Roadshow wird sich eingehend mit

umsetzbaren Strategien befassen, um die Komplexität von Datensilos zu

beseitigen, dezentrale Workflows zu verwalten und den realen ROI aus

Investitionen in agentenbasierte KI zu maximieren.

Dieses Online-Event ist kostenlos und steht allen Führungskräften, IT-Experten

und Unternehmensakteuren offen, die daran interessiert sind, Komplexität zu

minimieren, die betriebliche Kontrolle zu maximieren und agentenbasierte KI-

Projekte sicher vom Pilotprojekt in die volle Produktion zu überführen.

Um sich Ihren Platz zu sichern und sich für das regionale Event anzumelden, das

für Sie am besten passt, besuchen Sie https://www.jitterbit.com/jitterbit-

infinite-2026/ (https://www.jitterbit.com/jitterbit-infinite-

2026/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_content=Jitterbit+Infinit

e+2026).

Über Jitterbit

Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von

rechenschaftsfähigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der branchenweit

einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern eingesetzt, ist

die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem Benutzer, intelligente

Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen, bereitzustellen und zu

verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der

Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter

www.jitterbit.com

(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con

tent=Jitterbit+Infinite+2026) und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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Jitterbit

Email: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)

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