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17.09.2026 01:47:38
GNW-News: Vom High Tech Campus nach San Francisco: InSpace macht einen wichtigen Schritt in den US-Markt
^EINDHOVEN, Niederlande, und SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Das schnell wachsende niederländische KI-Unternehmen InSpace unternimmt den
nächsten Schritt bei seiner internationalen Expansion. Nach einem rasanten
Wachstum am High Tech Campus in Eindhoven und der Expansion nach Belgien,
Deutschland, Großbritannien, Irland und Norwegen eröffnet InSpace nun eine
Niederlassung im Herzen von San Francisco.
InSpace wurde im Jahr 2025 gegründet und betreut heute mehr als 500 Kunden; das
Unternehmen beschäftigt über 75 Mitarbeiter. Das Unternehmen rechnet damit,
seine Mitarbeiterzahl in den nächsten sechs Monaten zu verdoppeln.
InSpace betreut bereits US-Kunden von Europa aus und verzeichnet dabei sehr gute
Ergebnisse. Die Niederlassung in San Francisco stellt den nächsten Schritt dar,
um das Wachstum in den USA voranzutreiben und Marktanteile zu gewinnen.
Jelle Engels, Chief Visionary Officer bei InSpace:?Wir betreuen bereits Kunden
in den USA von Europa aus und erzielen für sie hervorragende Ergebnisse. Der US-
Markt ist riesig, und die Entwicklungen im Bereich der KI schreiten hier
unglaublich schnell voran. Wir haben bewiesen, dass sich unsere Technologie über
Länder, Sprachen und Kulturen hinweg skalieren lässt. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt, um uns vor Ort zu etablieren und unser Wachstum in den USA
voranzutreiben."
Treibende Kraft hinter diesem Wachstum ist?Nova", die KI-Software von InSpace,
die Unternehmen dabei unterstützt, organisch zu wachsen, indem sie SEO und GEO
automatisiert. Die Plattform identifiziert Chancen, erstellt und veröffentlicht
Inhalte und optimiert kontinuierlich die Sichtbarkeit auf Google sowie auf KI-
Plattformen wie ChatGPT und Gemini.
Martijn Apeldoorn, CEO von InSpace:?Organisches Wachstum ist einer der
wichtigsten und nachhaltigsten Wege für Unternehmen, um zu expandieren. Wir
erleben hautnah, wie unsere Kunden, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), ihr Wachstum mit Nova beschleunigen - darunter auch Unternehmen in den
USA. Doch noch viel mehr KMU sollten Zugang zu dieser Chance erhalten. Nova
wurde entwickelt, um organisches Wachstum in einen skalierbaren Wachstumsmotor
zu verwandeln."
Über InSpace
InSpace ist ein niederländisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz auf dem
High Tech Campus Eindhoven. Das Unternehmen entwickelt?Nova", eine KI-gestützte
Plattform für SEO (Suchmaschinenoptimierung) und GEO (Generative Engine
Optimization), die Unternehmen dabei unterstützt, ihre organische Sichtbarkeit
bei Google und auf KI-Plattformen wie ChatGPT, Gemini und Perplexity zu
steigern.
Mit Niederlassungen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten betreut InSpace
mehr als 500 Kunden.
Pressekontakt: InSpace | marketing@inspace.io
(mailto:marketing@inspace.io) | inspace.io
(https://inspace.io/?utm_source=chatgpt.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7e75fd-
9611-424f-8be4-9b7468c07e72
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