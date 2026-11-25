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25.11.2026 23:34:38
GNW-News: Vom Produktionszentrum zum Hochburg für wissenschaftliche und technologische Innovationen - Western (Chongqing) Science City stellt ihre Vision für...
^CHONGQING, China, Nov. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf einer Pressekonferenz am
23. November gab die Hightech-Zone der Western (Chongqing) Science City ihre
strategischen Ziele für 2030 bekannt: Sie strebt an, das regionale BIP auf über
130 Milliarden RMB zu steigern und 6 Prozent davon für Forschungs- und
Entwicklungsausgaben bereitzustellen, um sich zum zentralen Knotenpunkt für
wissenschaftliche und technologische Innovationen innerhalb des Wirtschaftsraums
Chengdu-Chongqing zu entwickeln.
Als nationale Hightech-Industrieentwicklungszone verzeichnete sie in den letzten
fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum des regionalen BIP von
8,2 Prozent, wobei der Gesamtwert der Industrieproduktion 260 Milliarden RMB
überstieg. In der Gesamtwertung der nationalen Hightech-Zonen ist die Region um
16 Plätze nach oben geklettert und verzeichnet damit den größten Sprung in
Zentral- und Westchina.
Innovationsressourcen beschleunigen ihre Konzentration. In dieser Zone sind
derzeit 290 Innovationsplattformen für Wissenschaft und Technologie auf
kommunaler Ebene oder höher sowie 701 Hightech-Unternehmen ansässig. Das
Jinfeng-Labor, dessen Schwerpunkt auf den Lebens- und Gesundheitswissenschaften
liegt, hat gemeinsam mit dem Jialingjiang-Labor, das sich auf digitale
Intelligenz spezialisiert hat, bereits bedeutende Durchbrüche erzielt, darunter
vollautomatische Lagerungssysteme für pathologische Proben und humanoide
Roboter.
Die Mechanismen der Zone zur Vermarktung wissenschaftlicher und technologischer
Errungenschaften sind landesweit führend. Ein Paket von Reforminitiativen -
darunter das Modell?Erst investieren, dann Kapitalbeteiligung" und der?Vier-
Teams"-Begleitmechanismus zur Unterstützung von Talenten aus Wissenschaft und
Technik bei Innovation und Unternehmertum - wurde auf den Weg gebracht, wobei
die damit verbundenen Erfahrungen und Praktiken landesweit Beachtung fanden.
Die Zone verfügt über eine solide industrielle Basis. Die Produktionskapazität
für Leistungshalbleiter liegt in Westchina an erster Stelle und landesweit an
dritter Stelle. Räumlich gesehen hat sich ein Entwicklungsmuster herausgebildet,
das sich durch?Forschung und Entwicklung im Norden, Versuche im Pilotmaßstab
und Kommerzialisierung im Zentrum sowie Produktion im Süden" auszeichnet. Bis
2030 wird das industrielle Produktionsvolumen sowohl bei integrierten
Schaltkreisen als auch bei Fahrzeugen und Motorrädern mit alternativen Antrieben
voraussichtlich 60 Milliarden RMB übersteigen, während das der intelligenten
Endgeräte der nächsten Generation 190 Milliarden RMB erreichen wird.
Zukunftsbranchen wie die?Low-Altitude Economy" und?Embedded Intelligence"
werden parallel gefördert, und es wird erwartet, dass das Gesamtvolumen der
Importe und Exporte im Außenhandel 350 Milliarden RMB übersteigen wird.
Mit einer offeneren Haltung lädt die Hightech-Zone der Western (Chongqing)
Science City Talente aus aller Welt und führende Unternehmen herzlich ein, an
diesem?Treffpunkt im Westen Chinas" für wissenschaftliche und technologische
Innovation teilzunehmen und gemeinsam ein neues Kapitel der hochwertigen
Entwicklung zu schreiben.
Ansprechpartnerin: Frau Bai, Tel.: 86-10-63074558Â°
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