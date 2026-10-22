GNW-News: Von der Betrachtung zur Erfahrung von Eleganz: Der LEPAS L6 EV absolviert die allererste LEPAS Global Elegance Drive-Tour

^WUHU, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des Chery International

User Summit 2026 absolvierte der LEPAS L6 EV am 19. und 20. Oktober seine erste

LEPAS Global Elegance Drive-Tour als Teil der erstmals stattfindenden LEPAS

Global Elegant Lifestyle Week, die unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" stand.

An der rund 700 Kilometer langen Fahrt von Shanghai nach Wuhu nahmen 34 Elegant

Driving Ambassadors aus 15 Ländern teil. Die Route führte über Tonglu, den

Qiandao-See und Shexian und stellte die Fahrdynamik, den Fahrkomfort, die

intelligente Einparkhilfe, die Reichweite sowie die Ladeleistung des L6 EV unter

den unterschiedlichsten Straßenbedingungen auf die Probe.

Eleganz auf jeder Straße erleben

Am ersten Tag fuhr der Konvoi von Shanghai zum Qiandao-See. Das 540°-Panorama-

Sichtsystem des L6 EV half den Fahrern bei der Navigation im Stadtverkehr,

während die ADAS-Funktionen das Fahren auf der Autobahn erleichterten.

Thomas Jervis, ein Elegant Driving Ambassador der britischen Zeitschrift Auto

Express, kommentierte:?Die Beschleunigung des LEPAS L6 EV ist sehr sanft, und

die Leistungsentfaltung auf geraden Straßen sowie beim Einfädeln auf Autobahnen

reicht völlig aus, um meine Anforderungen zu erfüllen." Er hob außerdem die

Reichweite hervor und merkte an, dass diese im Großen und Ganzen mit den

offiziell angegebenen Zahlen übereinstimme.

Am Qiandao-See testeten die Teilnehmer den automatischen Parkassistenten (APA)

und den Fernparkassistenten (RPA) auf engem Raum sowie die Vehicle-to-Load-

Funktion (V2L) im Camping-Umfeld. Außerdem tauschten sie sich bei lokalen

Speisen und Musik am See über ihre Fahreindrücke und ihre Sichtweisen zur

Mobilität mit neuen Energien aus und vermittelten LEPAS so Einblicke in die

Nutzerbedürfnisse verschiedener Märkte.

Bergstraßen stellen Komfort und Steuerung auf die Probe

Am zweiten Tag stellten kurvenreiche Bergstraßen und wechselnde Steigungen in

Richtung Wuhu die Lenkreaktion, die kontrollierte Fahrzugneigung, die

gleichmäßige Leistungsentfaltung und das Bremsverhalten des L6 EV auf die Probe.

Das Fahrwerk federte Unebenheiten effektiv ab, sodass die Passagiere auf den

Rücksitzen auch auf unebenem Untergrund bequem sitzen konnten.

Ein ruhiger Innenraum, großzügige Kopf- und Beinfreiheit sowie durchdachte

Ausstattungsmerkmale sorgen für Komfort auf langen Fahrten. Jacobus Gert Hendrik

Venter, ein Elegant Driving Ambassador des südafrikanischen Unternehmens

Navigating Media, schilderte seine Eindrücke:?Der Innenraum hat mich wirklich

beeindruckt. Die Materialien wirken hochwertig, die Verarbeitungsqualität ist

beeindruckend und das Sony-Soundsystem ist einfach großartig. LEPAS hat das

Klangerlebnis wirklich perfekt umgesetzt."

Unter den unterschiedlichsten realen Fahrbedingungen konnten die Teilnehmer die

Fahrdynamik, den Komfort und die elegante Technik des L6 EV erleben und stellten

dabei fest, dass die Fahrt durchweg von größerer Leichtigkeit und Raffinesse

geprägt war.

Von der Betrachtung zur Erfahrung von Eleganz, ließ die allererste LEPAS Global

Elegance Drive-Tour elegantes Fahren auf echten Straßen lebendig werden. Das

Feedback der Teilnehmer wird LEPAS dabei helfen, die Bedürfnisse der Nutzer auf

den globalen Märkten besser zu verstehen und noch harmonischere, angenehmere und

ausgefeiltere Nutzererlebnisse zu bieten.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,

die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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