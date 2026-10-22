Chery Automobile Aktie
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22.10.2026 08:56:38
GNW-News: Von der Betrachtung zur Erfahrung von Eleganz: Der LEPAS L6 EV absolviert die allererste LEPAS Global Elegance Drive-Tour
^WUHU, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des Chery International
User Summit 2026 absolvierte der LEPAS L6 EV am 19. und 20. Oktober seine erste
LEPAS Global Elegance Drive-Tour als Teil der erstmals stattfindenden LEPAS
Global Elegant Lifestyle Week, die unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" stand.
An der rund 700 Kilometer langen Fahrt von Shanghai nach Wuhu nahmen 34 Elegant
Driving Ambassadors aus 15 Ländern teil. Die Route führte über Tonglu, den
Qiandao-See und Shexian und stellte die Fahrdynamik, den Fahrkomfort, die
intelligente Einparkhilfe, die Reichweite sowie die Ladeleistung des L6 EV unter
den unterschiedlichsten Straßenbedingungen auf die Probe.
Eleganz auf jeder Straße erleben
Am ersten Tag fuhr der Konvoi von Shanghai zum Qiandao-See. Das 540°-Panorama-
Sichtsystem des L6 EV half den Fahrern bei der Navigation im Stadtverkehr,
während die ADAS-Funktionen das Fahren auf der Autobahn erleichterten.
Thomas Jervis, ein Elegant Driving Ambassador der britischen Zeitschrift Auto
Express, kommentierte:?Die Beschleunigung des LEPAS L6 EV ist sehr sanft, und
die Leistungsentfaltung auf geraden Straßen sowie beim Einfädeln auf Autobahnen
reicht völlig aus, um meine Anforderungen zu erfüllen." Er hob außerdem die
Reichweite hervor und merkte an, dass diese im Großen und Ganzen mit den
offiziell angegebenen Zahlen übereinstimme.
Am Qiandao-See testeten die Teilnehmer den automatischen Parkassistenten (APA)
und den Fernparkassistenten (RPA) auf engem Raum sowie die Vehicle-to-Load-
Funktion (V2L) im Camping-Umfeld. Außerdem tauschten sie sich bei lokalen
Speisen und Musik am See über ihre Fahreindrücke und ihre Sichtweisen zur
Mobilität mit neuen Energien aus und vermittelten LEPAS so Einblicke in die
Nutzerbedürfnisse verschiedener Märkte.
Bergstraßen stellen Komfort und Steuerung auf die Probe
Am zweiten Tag stellten kurvenreiche Bergstraßen und wechselnde Steigungen in
Richtung Wuhu die Lenkreaktion, die kontrollierte Fahrzugneigung, die
gleichmäßige Leistungsentfaltung und das Bremsverhalten des L6 EV auf die Probe.
Das Fahrwerk federte Unebenheiten effektiv ab, sodass die Passagiere auf den
Rücksitzen auch auf unebenem Untergrund bequem sitzen konnten.
Ein ruhiger Innenraum, großzügige Kopf- und Beinfreiheit sowie durchdachte
Ausstattungsmerkmale sorgen für Komfort auf langen Fahrten. Jacobus Gert Hendrik
Venter, ein Elegant Driving Ambassador des südafrikanischen Unternehmens
Navigating Media, schilderte seine Eindrücke:?Der Innenraum hat mich wirklich
beeindruckt. Die Materialien wirken hochwertig, die Verarbeitungsqualität ist
beeindruckend und das Sony-Soundsystem ist einfach großartig. LEPAS hat das
Klangerlebnis wirklich perfekt umgesetzt."
Unter den unterschiedlichsten realen Fahrbedingungen konnten die Teilnehmer die
Fahrdynamik, den Komfort und die elegante Technik des L6 EV erleben und stellten
dabei fest, dass die Fahrt durchweg von größerer Leichtigkeit und Raffinesse
geprägt war.
Von der Betrachtung zur Erfahrung von Eleganz, ließ die allererste LEPAS Global
Elegance Drive-Tour elegantes Fahren auf echten Straßen lebendig werden. Das
Feedback der Teilnehmer wird LEPAS dabei helfen, die Bedürfnisse der Nutzer auf
den globalen Märkten besser zu verstehen und noch harmonischere, angenehmere und
ausgefeiltere Nutzererlebnisse zu bieten.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,
die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Medienkontakt
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/32e434fc-e1c3-4507-8b82-
c6aeb9b4194f
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f96a4d6-3696-4b9c-bd53-
22c30fc5dae1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24d1bc53-a33a-4a59-ad3d-
4f35cf0a1752
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