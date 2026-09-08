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08.09.2026 10:04:38
GNW-News: Von intelligenter Massage bis hin zu proaktiver Wellness: SKG erweitert sein Portfolio tragbarer Gesundheitsgeräte auf der IFA 2026
^BERLIN, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SKG Health präsentiert auf der IFA
2026 ein erweitertes Portfolio tragbarer Gesundheitsprodukte und unterstreicht
damit seinen Wandel vom Bereich der tragbaren Massagegeräte hin zu den Bereichen
Regeneration, Trainingsunterstützung und proaktive Gesundheitsüberwachung.
Internationale Medienvertreter sowie Besucher aus Deutschland und ganz Europa
lernen die Produkte von SKG anhand von praktischen Vorführungen und interaktiven
Ausstellungen kennen.
In Halle 12, Stand 127 steht das?G7 Pro-Fold" im Mittelpunkt der Präsentation -
ein faltbares, tragbares Nackenmassagegerät, das mit der von SKG entwickelten
?Intermediate Frequency Pulse Technology" betrieben wird. Gestützt auf 19 Jahre
Forschung und mehr als 2.000 Patente weltweit ermöglicht die?Mini Integrated
Technology" von SKG die Integration der Mittelfrequenz-Impulstechnologie in
kleinere, leichtere Geräte und stellt damit das sperrige, an den Heimgebrauch
gebundene Design herkömmlicher Massagegeräte in Frage. Das Ergebnis ist ein
leichteres, zusammenklappbares Gerät, das jederzeit und überall Massagen
ermöglicht.
Das G7 Pro-Fold belegte während des Prime Day im Juni 2026 Platz 1 der
Bestsellerliste für Massagegeräte bei Amazon Deutschland, während das PS700 laut
Daten von SKG in den nachfolgenden Ranglisten weiterhin zu den Top 10 dieser
Kategorie gehört.
Zum umfassenden IFA-Sortiment gehören das mechanische Nackenmassagegerät PS700,
die abgewinkelte Massagepistole ES300 und der Bauchtrainingsgürtel QS700.
Zusammen ergänzen diese Produkte das Portfolio von SKG in den Bereichen
Entspannung im Alltag, Muskelregeneration und Trainingsunterstützung.
SKG stellt außerdem VitaPilot vor, eine Uhr zur Gesundheitsüberwachung, die auf
der Grundlage ausgewählter, erfasster Messwerte Warnmeldungen zum Wohlbefinden
ausgibt und Nutzern hilft, über Veränderungen ihrer täglichen Gesundheitsdaten
auf dem Laufenden zu bleiben. Das Produkt spiegelt den Schritt von SKG weg von
der sitzungsbasierten Massage zur Linderung hin zu einem kontinuierlicheren
Gesundheitsmanagement wider.
Gemeinsam spiegeln diese Produkte die allgemeine Entwicklung von SKG wider: von
einem Unternehmen, das für tragbare Massagegeräte bekannt war, hin zu einer
Marke für tragbare Gesundheitstechnologie, die vernetzte Lösungen für
Entspannung, Regeneration, Trainingsunterstützung und das tägliche
Gesundheitsmanagement entwickelt.
Über SKG Health
SKG Health wurde 2007 gegründet und hat seinen Namen von den Werten?Smart, Kind
and Global". Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von
Gesundheitstechnologie mit Schwerpunkt auf tragbaren Geräten für Massagen,
Regeneration nach dem Sport und allgemeines Wohlbefinden im Alltag. Die Produkte
des Unternehmens sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. Frost &
Sullivan hat SKG im weltweiten Umsatz mit intelligenten Massagegeräten für den
Zeitraum von 2022 bis 2024 auf Platz eins eingestuft.
Verfügbarkeit: Amazon Deutschland
(https://www.amazon.de/dp/B0GCHQCNG7?maas=maas_adg_CFBF97D9C8C125A0FC2EAF591698B
194_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (Code: IFA202610) | SKG Deutschland
(https://de.skg.com/discount/IFA10) (Code: IFA10) | SKG Global
(https://www.skg.com/?utm_source=SNS&utm_medium=IFA&utm_campaign=SKGIFA2026&utm_
content=20260825?referral=SKGIFA2026) (Code: SKGIFA2026)
Medienkontakt
SKG Health Technologies Co., Ltd
Dalen Hsiao, Marketingleiter
Dalen@skg.com
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ac6c193-413d-4f78-a653-
1d3fc0d589bc
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e603dba-dcce-
4b05-800f-4ab82d30dda6
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fed42e91-c992-40c6-a4aa-
2f11078af856
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