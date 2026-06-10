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10.06.2026 06:49:38
GNW-News: Von Retrofit bis KI: Akkodis stärkt digitale Innovation durch industrielle Luftfahrtanwendung auf der ILA Berlin 2026
^Auf der ILA Berlin 2026 präsentiert Akkodis konkrete Anwendungen aus digitalem
Engineering, KI-gestützter Analyse und industrieller Umsetzung entlang des
Aerospace-Lebenszyklus - vom ersten digitalen Design bis zur realen
Luftfahrtanwendung.
(Bild: Akkodis auf der ILA Berlin 2026. Quelle: Akkodis)
[Berlin, den 10.06.2026] - Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital
Engineering und Teil der Adecco Group, präsentiert auf der ILA Berlin 2026, wie
digitale Entwicklung, künstliche Intelligenz und industrielle Umsetzung
zusammenwirken, um neue Lösungen schneller in Luftfahrtanwendungen zu
überführen.
Den Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor prägen 2026 starkes Wachstum
und eine langfristig hohe Nachfrage, begleitet von anhaltenden Investitionen in
Innovationen und Technologien der nächsten Generation. Gleichzeitig steigen die
Anforderungen an Effizienz, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit - und damit der
Bedarf an Lösungen, die sich schnell integrieren und skalieren lassen. Vor
allem Modifikations- und Retrofitlösungen gewinnen in diesem Umfeld zunehmend an
Bedeutung.
Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht deshalb ein neuartiges, additiv
gefertigtes Wingtip-System. Gemeinsam mit der pionAERO GmbH bündelt Akkodis im
Rahmen einer neuen Partnerschaft Kompetenzen in digitalem Engineering, additiver
Fertigung und Aerospace-Entwicklung, um eco-effiziente Modifikations- und
Retrofit-Konzepte für bestehende Flugzeugflotten voranzutreiben. Ziel ist es,
Ausfallzeiten zu reduzieren und die Verfügbarkeit sowie die Langlebigkeit
vorhandener Flotten nachhaltig zu verbessern.
?Die Zukunft der Luftfahrt entscheidet sich neben neuen Flugzeugprogrammen, auch
vor allem darin, wie schnell Innovationen in die Anwendung gebracht werden
können. Genau dafür verbinden wir digitales Engineering, KI und industrielle
Umsetzung entlang des gesamten Aerospace-Lebenszyklus", sagt Reiner Oldewurtel,
Managing Director bei Akkodis Germany AS&D GmbH.
Retrofit als Hebel für die Luftfahrt von heute
Ein Großteil des weltweiten Luftverkehrs wird auch künftig über bestehende
Flugzeugflotten abgewickelt. Gleichzeitig steigen Anforderungen an Effizienz,
Verfügbarkeit und Emissionsreduktion. Moderne Retrofit- und
Modifikationslösungen gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung, um bestehende
Flotten technologisch weiterzuentwickeln und schneller an neue Anforderungen
anzupassen.
Der gemeinsam mit pionAERO entwickelte Wingtip zeigt beispielhaft, wie solche
Lösungen entstehen können. Ausgangspunkt war die digitale 1:1-Nachkonstruktion
eines bestehenden Bauteils. Durch Re-Engineering und den Einsatz additiver
Fertigungsverfahren konnte die Struktur vereinfacht sowie der Fertigungs- und
Montageaufwand signifikant reduziert werden - insbesondere mit Blick auf
kleinere und mittlere Stückzahlen.
Während sich der Wingtip aktuell im Zertifizierungsprozess befindet, prüfen
Akkodis und machtWissen.de AG, Teil von pionAERO, im Rahmen eines
Forschungsprojekts, bereits weitere Anwendungen im Bereich aerodynamisch
optimierter EcoFence- und Winglet-Konzepte. Ziel ist es, zusätzliche
Effizienzpotenziale für bestehende Flugzeugflotten zu erschließen - insbesondere
durch eine Reduzierung des Kerosinverbrauchs und der CO?-Emissionen um 2-4 % -
und Modifikationslösungen langfristig skalierbar weiterzuentwickeln.
Digital Engineering und KI entlang des Aerospace-Lebenszyklus
Die Entwicklung des Wingtips basiert auf einem durchgängig digitalen
Engineering-Ansatz. Simulationen, virtuelle Entwicklungsprozesse und
datengetriebene Analysen ermöglichen es, aerodynamische und strukturelle
Anforderungen bereits frühzeitig und präzise zu bewerten. Entwicklungszyklen
lassen sich so deutlich verkürzen und Iterationen effizienter steuern.
Wie künstliche Intelligenz zusätzlich entlang des Aerospace-Lebenszyklus
eingesetzt werden kann, zeigt Akkodis mit den Lösungen von Synergeticon. Die KI-
und robotikgestützten Technologien unterstützen industrielle Prozesse sowie
automatisierte Produktions-, Wartungs- und Inspektionsabläufe. Innerhalb von
Akkodis ergänzen sie gezielt die Aerospace-Expertise des Unternehmens -
insbesondere in den Bereichen datenbasierte Analyse, Automatisierung und
intelligente Inspektion.
Auf der ILA zeigt Akkodis unter anderem eine KI-gestützte Lösung zur
automatisierten visuellen und 3D-basierten Flugzeuginspektion. Schäden wie
Dellen, Kratzer oder Fremdkörper können automatisiert erkannt, lokalisiert und
digital dokumentiert werden - inklusive Positionsdaten und sofort verfügbarer
Prüfberichte. Dadurch lassen sich manuelle Prüfprozesse reduzieren und Wartungs-
sowie Durchlaufzeiten signifikant verkürzen.
Von der Entwicklung bis zur industriellen Umsetzung
Für Akkodis endet digitale Entwicklung nicht beim Design. Entscheidend ist die
Fähigkeit, neue Technologien reproduzierbar, testbar und industriell umsetzbar
zu machen.
Deshalb ergänzt das Unternehmen Engineering-Kompetenz gezielt durch die
Realisierung kundenspezifischer Turnkey Test Benches, Jigs & Tools sowie
industrieller Validierungs- und Automatisierungslösungen für die
Luftfahrtindustrie.
Das Leistungsspektrum reicht von spezialisierten Montage-, Hebe- und
Transportvorrichtungen über Prüf- und Validierungssysteme bis hin zu digitalen
Produktions- und Logistiklösungen für effiziente Fertigungs-, Wartungs- und MRO-
Prozesse.
Perspektive: Skalierbare Luftfahrtinnovation
?Die Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrtindustrie hängt davon ab, wie konsequent
Innovationen skaliert und industrialisiert werden können. Genau diese Fähigkeit,
neue Technologien effizient in bestehende Plattformen zu integrieren und durch
die richtigen Technologien und Experten zu beschleunigen, wird in den kommenden
Jahren entscheidend sein", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis.
Der Ansatz rund um den Wingtip zeigt exemplarisch, wie digitale Methoden,
additive Fertigung und technische Validierung ineinandergreifen können, um
Innovationen schneller und effizienter in die Luftfahrtpraxis zu überführen.
Akkodis bringt seine globale Engineering-Expertise gezielt ein, um solche
Lösungen international skalierbar zu machen. Durch die Verbindung aus lokalen
Aerospace-Kompetenzen, digitalen Entwicklungsansätzen sowie internationalen
Delivery-Strukturen lassen sich neue Technologien, gestützt durch Akkodis
Intelligence, effizient in unterschiedliche Anwendungsumgebungen übertragen und
skalieren - von der ersten digitalen Konzeption bis zur praktischen Umsetzung.
Redaktioneller Hinweis
Das Winglet-Projekt wird durch die Europäische Union im Rahmen des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.
Medienkontakte
Meldina Kurti
Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis
M. +49 15174631537
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Maria Sole Quaglio
External Communications Manager Germany, Akkodis
M. +49 15174631929
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Über Akkodis
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das
Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von
Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben
und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data,
Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie?
und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter
Delivery?Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir
End?to?End?Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis
hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die
exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen
Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen
Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der
Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in
über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und
Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den
weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller
Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer
Zukunft. akkodis.com (https://www.akkodis.com/de) | LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/akkodis) | Instagram
(https://www.instagram.com/akkodisdeutschland/) | Facebook
(https://www.facebook.com/AkkodisDeutschland)
Über die Adecco Group
Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und
Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und
vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als
drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000
Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,
LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group
rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten
Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für
ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work
For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln
und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.
www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)
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