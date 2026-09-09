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09.09.2026 10:34:38
GNW-News: Von smarter Haustiertechnik zum KI-gestützten Gesundheitsmanagement für Haustiere: PetSuper präsentiert auf der IFA 2026 die Zukunft der Haustierpf...
^BERLIN, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetSuper, eine Marke für intelligente
Haustiertechnologie, die sich auf die Entwicklung intelligenter Produkte zur
Verbesserung der täglichen Haustierpflege konzentriert, feierte auf der IFA
2026 ihr Debüt. Mit einem vernetzten Portfolio intelligenter Haustierprodukte
und der Vision eines zunehmend KI-gestützten Smart-Pet-Ökosystems zeigte
PetSuper, wie intelligente Hardware, IoT-Konnektivität, im Alltag erfasste Daten
und PetSuperAi zusammenspielen können, um eine vernetzte und fundierte
Haustierpflege zu ermöglichen.
An den fünf Messetagen stand PetSuper im Austausch mit Einzelhändlern,
Distributoren und Technologieexperten aus ganz Europa. Die Präsentationen von
PetSuperAi, LitterGo, ViGo, DryGo, FeedView und HydriGo stießen auf großes
Interesse und boten Anlass für zahlreiche Gespräche über Marktentwicklung,
Geschäftspotenziale, Branchentrends, Produktinnovationen und die Positionierung
der Marke.
Für moderne Haustierbesitzer besteht täglich die Herausforderung, einen
geschäftigen Lebensstil mit der verantwortungsvollen Versorgung ihrer Haustiere
zu verbinden. Gerade bei Routinen wie Füttern und Wasserversorgung, Fellpflege
oder der Katzenstreu-Entsorgung entsteht dabei schnell zusätzlicher Aufwand.
PetSuper setzt deshalb nicht auf einzelne, voneinander unabhängige Geräte,
sondern auf ein ganzheitliches Technologie-Ökosystem. Durch die Verbindung
intelligenter Hardware, vernetzter Anwendungen und der PetSuperAi-Plattform
führt die Marke alltägliche Pflegeroutinen in einem integrierten digitalen
System zusammen.
?Die IFA 2026 war für uns eine außergewöhnliche Gelegenheit, unsere Vision mit
Menschen auf der ganzen Welt zu teilen", sagte Brian Hu, CEO und Mitgründer von
PetSuper.?PetSuper geht über einzelne Geräte hinaus und verfolgt einen
ganzheitlicheren, vernetzten Ansatz für die tägliche Haustierpflege. Indem wir
Informationen aus den Bereichen Fütterung, Flüssigkeitsversorgung, Katzenklo-
Hygiene, Fellpflege und Verhalten zusammenführen, möchten wir Tierhaltern ein
besseres Verständnis für die Routinen ihrer Haustiere ermöglichen und sie dabei
unterstützen, die tägliche Pflege fundierter und gezielter zu gestalten."
Am Messestand konnten Besucher selbst erleben, wie LitterGo, DryGo, FeedView,
HydriGo und ViGo die Katzenstreu-Entsorgung, die Fellpflege, das Füttern und die
Wasserversorgung sowie die Beobachtung alltäglicher Verhaltensweisen
unterstützen. PetSuperAi steht dabei für die langfristige Ausrichtung der Marke:
Informationen aus unterschiedlichen Bereichen der Haustierpflege miteinander zu
verknüpfen, damit Tierhalter die täglichen Routinen ihrer Haustiere besser
verstehen und die Pflege noch fundierter gestalten können.
Die Erkenntnisse und das Feedback zu automatisierter Katzenstreu-Entsorgung,
zuverlässiger Fütterung, flexibler Flüssigkeitsversorgung und KI-gestützter
Beobachtung alltäglicher Routinen werden in die weitere Produktentwicklung und
die internationale Expansion von PetSuper einfließen. Nach der IFA will PetSuper
den Dialog mit potenziellen Partnern aus Einzelhandel, Distribution und Vertrieb
in Europa sowie weiteren strategisch wichtigen Märkten weiter ausbauen.
Über PetSuper
PetSuper ist eine Marke für intelligente Haustiertechnologie, die sich auf die
Entwicklung intelligenter Produkte zur Verbesserung der Haustierpflege
konzentriert. Mithilfe vernetzter Geräte und PetSuperAi untersucht die Marke,
wie Alltagsdaten und KI-gestützte Erkenntnisse Tierhaltern helfen können,
Routinen zu verstehen, Muster zu beobachten und Veränderungen im Wohlbefinden
ihrer Haustiere zu erkennen.
Medienkontakt
Jay Qong, Global Business Development Manager
jay@petsupergroup.com
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89eb6ebe-c495-4fdc-84f8-
b14224e632c6 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/008f1b86-afb2-
451e-a15a-dec6a98466a4)
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0018229f-3a86-4f2f-802f-
a75cb5317c40 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/008f1b86-afb2-
451e-a15a-dec6a98466a4)
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/008f1b86-afb2-451e-a15a-
dec6a98466a4
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