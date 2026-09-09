09.09.2026 10:34:38

GNW-News: Von smarter Haustiertechnik zum KI-gestützten Gesundheitsmanagement für Haustiere: PetSuper präsentiert auf der IFA 2026 die Zukunft der Haustierpf...

^BERLIN, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetSuper, eine Marke für intelligente

Haustiertechnologie, die sich auf die Entwicklung intelligenter Produkte zur

Verbesserung der täglichen Haustierpflege konzentriert, feierte auf der IFA

2026 ihr Debüt. Mit einem vernetzten Portfolio intelligenter Haustierprodukte

und der Vision eines zunehmend KI-gestützten Smart-Pet-Ökosystems zeigte

PetSuper, wie intelligente Hardware, IoT-Konnektivität, im Alltag erfasste Daten

und PetSuperAi zusammenspielen können, um eine vernetzte und fundierte

Haustierpflege zu ermöglichen.

An den fünf Messetagen stand PetSuper im Austausch mit Einzelhändlern,

Distributoren und Technologieexperten aus ganz Europa. Die Präsentationen von

PetSuperAi, LitterGo, ViGo, DryGo, FeedView und HydriGo stießen auf großes

Interesse und boten Anlass für zahlreiche Gespräche über Marktentwicklung,

Geschäftspotenziale, Branchentrends, Produktinnovationen und die Positionierung

der Marke.

Für moderne Haustierbesitzer besteht täglich die Herausforderung, einen

geschäftigen Lebensstil mit der verantwortungsvollen Versorgung ihrer Haustiere

zu verbinden. Gerade bei Routinen wie Füttern und Wasserversorgung, Fellpflege

oder der Katzenstreu-Entsorgung entsteht dabei schnell zusätzlicher Aufwand.

PetSuper setzt deshalb nicht auf einzelne, voneinander unabhängige Geräte,

sondern auf ein ganzheitliches Technologie-Ökosystem. Durch die Verbindung

intelligenter Hardware, vernetzter Anwendungen und der PetSuperAi-Plattform

führt die Marke alltägliche Pflegeroutinen in einem integrierten digitalen

System zusammen.

?Die IFA 2026 war für uns eine außergewöhnliche Gelegenheit, unsere Vision mit

Menschen auf der ganzen Welt zu teilen", sagte Brian Hu, CEO und Mitgründer von

PetSuper.?PetSuper geht über einzelne Geräte hinaus und verfolgt einen

ganzheitlicheren, vernetzten Ansatz für die tägliche Haustierpflege. Indem wir

Informationen aus den Bereichen Fütterung, Flüssigkeitsversorgung, Katzenklo-

Hygiene, Fellpflege und Verhalten zusammenführen, möchten wir Tierhaltern ein

besseres Verständnis für die Routinen ihrer Haustiere ermöglichen und sie dabei

unterstützen, die tägliche Pflege fundierter und gezielter zu gestalten."

Am Messestand konnten Besucher selbst erleben, wie LitterGo, DryGo, FeedView,

HydriGo und ViGo die Katzenstreu-Entsorgung, die Fellpflege, das Füttern und die

Wasserversorgung sowie die Beobachtung alltäglicher Verhaltensweisen

unterstützen. PetSuperAi steht dabei für die langfristige Ausrichtung der Marke:

Informationen aus unterschiedlichen Bereichen der Haustierpflege miteinander zu

verknüpfen, damit Tierhalter die täglichen Routinen ihrer Haustiere besser

verstehen und die Pflege noch fundierter gestalten können.

Die Erkenntnisse und das Feedback zu automatisierter Katzenstreu-Entsorgung,

zuverlässiger Fütterung, flexibler Flüssigkeitsversorgung und KI-gestützter

Beobachtung alltäglicher Routinen werden in die weitere Produktentwicklung und

die internationale Expansion von PetSuper einfließen. Nach der IFA will PetSuper

den Dialog mit potenziellen Partnern aus Einzelhandel, Distribution und Vertrieb

in Europa sowie weiteren strategisch wichtigen Märkten weiter ausbauen.

Über PetSuper

PetSuper ist eine Marke für intelligente Haustiertechnologie, die sich auf die

Entwicklung intelligenter Produkte zur Verbesserung der Haustierpflege

konzentriert. Mithilfe vernetzter Geräte und PetSuperAi untersucht die Marke,

wie Alltagsdaten und KI-gestützte Erkenntnisse Tierhaltern helfen können,

Routinen zu verstehen, Muster zu beobachten und Veränderungen im Wohlbefinden

ihrer Haustiere zu erkennen.

Medienkontakt

Jay Qong, Global Business Development Manager

jay@petsupergroup.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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b14224e632c6 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/008f1b86-afb2-

451e-a15a-dec6a98466a4)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0018229f-3a86-4f2f-802f-

a75cb5317c40 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/008f1b86-afb2-

451e-a15a-dec6a98466a4)

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