GNW-News: VOOPOO erobert Europa im Sturm: Live auf der Vaper Expo UK und der ShishaMesse Frankfurt im Mai

^SHENZHEN, China, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Mai 2026 ist ein

aufregender Moment für VOOPOO (https://www.voopoo.com), da die Marke auf zwei

der größten Branchenveranstaltungen Europas präsent sein wird. Vom 8. bis 10.

Mai wird VOOPOO gleichzeitig auf der Vaper Expo UK im NEC Birmingham und auf der

ShishaMesse Frankfurt, Europas führender Messe für E-Zigaretten und

Wasserpfeifen, anwesend sein.

Das größte Highlight beider Messen ist zweifellos die Vorstellung der neuen

ARGUS-Produkte. VOOPOO wird Geräte in einer Weltpremiere präsentieren, die sich

durch branchenweit einzigartige Designs und modernste Technologie auszeichnen

und den Besuchern der ShishaMesse Frankfurt und der Vaper Expo UK damit die

erste Gelegenheit bieten, die nächste Generation der ARGUS-Innovationen zu

erleben. Ergänzend zu dieser spannenden Markteinführung bringt VOOPOO weitere

preisgekrönte Auszeichnungen nach Europa. Die brandneue DRAG 6

(https://www.voopoo.com/drag-series/drag-6) wurde bei den Muse Design Awards mit

einem Gold Award ausgezeichnet - einem Wettbewerb, der in dieser Saison über

13.000 Beiträge aus aller Welt anzog -, während auch das Messedesign von VOOPOO

in demselben Wettbewerb Anerkennung fand; daher ist der Messestand von VOOPOO

ein absolutes Muss, das man sich auf der Messe persönlich ansehen sollte.

Auf der The Vaper Expo UK (Stand B80, NEC Birmingham):

Neben den neuen ARGUS-Produkten können Besucher weitere Top-Modelle wie die DRAG

S3, die DRAG X3 und die DRAG 6 entdecken. Ein einzigartiges Highlight vor Ort

ist der kostenlose Gravurservice. Besucher können ihre Geräte personalisieren

und so jedes Stück zu einem echten Unikat machen. Dieses interaktive Erlebnis

war bei vergangenen Messen äußerst beliebt, daher wird eine frühzeitige Ankunft

empfohlen.

Auf der ShishaMesse Frankfurt (Stand 6C20):

Neben den atemberaubenden Neuheiten werden auch die weltweit meistverkauften

Produkte von VOOPOO vor Ort sein, darunter die DRAG 6, die DORIC GO, die VOOPOO

VINCI S, die VRIZZ 2, die ARGUS Klyc, die DRAG X3 und die DRAG S3. Zu den

Aktivitäten vor Ort gehören großzügige Werbegeschenke und ein unterhaltsames

Greifautomaten-Spiel, bei dem glückliche Gewinner VOOPOO-Geräte und

Markenartikel gewinnen können.

Beide Veranstaltungen bieten die Möglichkeit zum Ausprobieren und geben

Händlern, Einzelhändlern und Dampf-Enthusiasten die Chance, die neuesten Geräte

zu testen, bevor sie in ganz Europa in den Handel kommen. Verpasse diese

doppelte Gelegenheit nicht. Besuche den VOOPOO-Stand B80 in Birmingham oder den

Stand 6C20 in Frankfurt im Mai. Komme wegen der Produktvorstellungen, bleib für

die Testmöglichkeiten und gehe mit exklusiven Preisen nach Hause!

Warnung: Dieses Produkt darf mit E-Liquids verwendet werden, die Nikotin

enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4fb7da59-de46-45a7-af43-

c9fa05033b8a

Victor Liu

victor@voopootech.comÂ°