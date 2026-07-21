Predictive Discovery Aktie
WKN DE: A1C7ZF / ISIN: AU000000PDI8
|
21.07.2026 23:23:38
GNW-News: Vorgeschlagene Namensänderung und Kapitalkonsolidierung
^QUEBEC CITY, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited
(ASX:PDI, TSX:PDI) (?PDI" oder das?Unternehmen") gibt bekannt, dass es die
Zustimmung zur Änderung seines Namens in?PDI Gold Limited" sowie zur
Kapitalkonsolidierung einholen wird. Das Börsenkürzel?PDI" an der ASX und der
TSX bleibt unverändert.
PDI wird auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die am 21.
August 2026 stattfinden wird, die Zustimmung der Aktionäre zur Zusammenlegung
des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens beantragen. Dabei sollen
jeweils fünf (5) bestehende Aktien in eine (1) Aktie umgewandelt werden (die
?Kapitalkonsolidierung"). Alle Wertpapiere des Unternehmens, einschließlich
Aktien, Optionen, Optionsscheine, DSUs und Performance Rights, werden auf
derselben Grundlage zusammengelegt.
Die Kapitalkonsolidierung wird vom Unternehmen vorgeschlagen, um die Gesamtzahl
der ausstehenden Wertpapiere zu verringern und eine der Größe und Art von PDI
angemessenere Kapital- und Aktienkursstruktur zu schaffen.
Die Kapitalkonsolidierung gilt gleichermaßen für alle Aktionäre. Dementsprechend
bleibt deren anteiliges Interesse am ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens
unverändert (mit Ausnahme geringfügiger Abweichungen infolge der Rundung von
Bruchteilen von Aktien).
Der Verwaltungsrat von PDI empfiehlt den Aktionären einstimmig, FÜR die
vorgeschlagene Namensänderung und die Kapitalkonsolidierung zu stimmen.
Einzelheiten zu den erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der
Namensänderung und des Zeitplans für die Kapitalkonsolidierung, sind in der
heute veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung sowie im Schreiben an
die Aktionäre enthalten. Die Umsetzung steht weiterhin unter dem Vorbehalt
etwaiger weiterer erforderlicher Genehmigungen durch die TSX und die ASX.
Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat von PDI zur Veröffentlichung
freigegeben.
Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Mitteilung.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter
www.predictivediscovery.com oder kontaktieren Sie:
Anlegeranfragen Medienanfragen
Matthew Wilcox Nathan Ryan
CEO & Managing Director NWR Communications
E: nathan.ryan@nwrcommunications.com.a
u
E: info@predictivediscovery.com (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.
(mailto:info@predictivediscovery.com) com.au)
T: +61 8 9216 1000 T: +61 420 582 887
ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY
PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung
und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter
Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.
Das Vermögensportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Kiniero-Goldmine in
Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Nampala-
Goldmine in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen
für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne
vorantreibt.
Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in
Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht
kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000
Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.
Nach Aufnahme der Produktion in Bankan strebt PDI bis 2029 eine
Gesamtjahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen aus seinem kosteneffizienten
Bergbauzentrum in Guinea an, wobei die räumliche Nähe und die Synergien zwischen
den Projekten Kiniero und Bankan genutzt werden.
PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem
mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten,
mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur
Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.
COMPLIANCE-ERKLÄRUNGEN
Kein Angebot
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum
Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt
dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-
Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-
Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die
diesen Vorschriften nicht unterliegt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu
den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur
Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und
Entwicklungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in
Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des
Bankan-Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und
Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind in der Regel durch Begriffe wie?werden",?erwarten",?antizipieren",
?könnten",?sollten",?planen",?schätzen" und ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet.
Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in
diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich
diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf
den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem
Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der
Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise,
Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen;
geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken;
der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich
der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen,
Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen
oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte;
Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und
Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten
sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+
eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern
nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt PDI keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem
obigen Vorbehalt.
Produktionsziele
Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI für das Jahr 2029 erwartete
Produktion von über 400.000 Feinunzen. Die Produktionsziele für das Bankan-
Projekt wurden der ASX am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem
Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" bekannt gegeben. Die
Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August
2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel?Amendment to Kiniero Gold
Project Technical Report" bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen
Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen zugrunde
liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Predictive Discovery Ltd
|
21.07.26
|GNW-News: Vorgeschlagene Namensänderung und Kapitalkonsolidierung (dpa-AFX)
Analysen zu Predictive Discovery Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Predictive Discovery Ltd
|0,49
|10,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street dominierten die Bullen. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.