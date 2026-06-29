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29.06.2026 09:19:38
GNW-News: Vorstellung von Circeus: die KI-native Holdinggesellschaft - und Bekanntgebung einer neuen Eigenkapitalfinanzierung
^Die Gruppe hinter Shop Circle führt Circeus als Marke ihrer Holdinggesellschaft
ein, gestützt durch eine neue Kapitalbeteiligung der EBWE Shop Circle bleibt
weiterhin der Geschäftsbereich für Einzelhandels- und Handelssoftware der
Gruppe. Die Investition wird den Einsatz von KI im gesamten Portfolio
beschleunigen und die weitere Übernahme von Softwareunternehmen finanzieren, die
die Grundlage der täglichen Wirtschaft bilden.
LONDON, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Circeus (http://www.circeus.com), die
KI-native Holdinggesellschaft für geschäftskritische Software, hat heute ihre
Gründung bekanntgegeben, verbunden mit einer Kapitalbeteiligung der Europäischen
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE (https://www.ebrd.com/home.html))
unter Beteiligung weiterer Investoren.
Mit dieser Einführung wird Circeus als Holdingmarke der Unternehmensgruppe
vorgestellt, was das breitere B2B-Softwareportfolio widerspiegelt, das die
Gruppe nun betreibt und in das KI durchgängig integriert ist. Die Investition
wird dazu beitragen, die zentralen KI-Entwicklungskapazitäten der Gruppe
auszubauen und weitere Übernahmen zu unterstützen.
Die KI-native Holdinggesellschaft
Circeus hat in den letzten vier Jahren 18 Übernahmen getätigt und betreut
weltweit mehr als 200.000 Unternehmen. Die Gruppe wächst profitabel und erzielt
in diesem Jahr einen höheren Umsatz als in den beiden Vorjahren zusammen;
weitere Übernahmen sollen in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.
Von Strategie zu Ergebnissen
In den vergangenen drei Jahren hat sich der Einsatz von KI von der
Experimentierphase hin zu einem flächendeckenden Einsatz im gesamten Portfolio
entwickelt. Dies zeigt sich heute in der Leistung:
* Zweistelliger Anteil an den Netto-Neubuchungen dank KI-gestützter Funktionen
* Bis zu ca. 80 % Automatisierung des Kundenerlebnisses in mehreren Produkten
* Steigerungen der Entwicklerproduktivität um 100 % und mehr durch KI-
gestützte Arbeitsabläufe
Diese Ergebnisse zeigen sich durchgängig in verschiedenen Geschäftsbereichen und
belegen damit, dass es sich um ein reproduzierbares Modell handelt, das die
Produktleistung, die betriebliche Effizienz und das EBITDA nach der Übernahme
verbessert - und nicht nur um vereinzelte Erfolge.
Ein Compounding-Modell mit KI als Betriebssystem
Circeus wächst anhand eines wiederholbaren Modells: durch die gezielte Übernahme
von Softwareunternehmen und deren Anbindung an eine zentrale KI-Plattform, wobei
Agenten und Funktionen einmalig entwickelt und dann im gesamten Portfolio
eingesetzt werden. Nach der Übernahme integriert Circeus KI in seine Produkte,
automatisiert Abläufe und nutzt Infrastruktur, Daten und Erkenntnisse
konzernweit wieder.
Jede Verbesserung verstärkt die Wirkung der vorherigen, wodurch ein
struktureller Vorteil entsteht, den einzelne Softwareunternehmen nur schwer
nachahmen können. KI ist keine Ebene, die jedem Produkt zusätzlich überlagert
wird; sie ist das Betriebssystem der Unternehmensgruppe, das Software von
Erfassungssystemen zu Handlungssystemen überführt und Aufgaben in Ergebnisse
umwandelt.
Ein dauerhaftes Zuhause für Gründer
Gründer, die an Circeus verkaufen, erhalten ein dauerhaftes Zuhause für ihr
Unternehmen: Marken, Teams und Kundenbeziehungen bleiben erhalten, während die
Gruppe KI-Technologie, Wachstumskompetenz und zentralisierte Backoffice-
Unterstützung einbringt.
Was sie sagten
?Da die KI Software von passiven Werkzeugen zu Systemen weiterentwickelt, die
handeln und Aufgaben ausführen, vergrößert sich der adressierbare Markt für
diese Technologie um ein Vielfaches. Wir entwickeln die Plattform, um diesen
Wandel zu nutzen.?Wir haben keine Kapitalbeschaffung durchgeführt, da wir
profitabel und gut kapitalisiert sind, aber wir haben uns entschieden, der EBWE
angesichts ihres institutionellen Ansehens Raum zu geben und uns stärker auf
einen Markt zu konzentrieren, der zahlreiche attraktive Chancen bietet", so Luca
Cartechini, Gründer und CEO von Circeus.
?In verschiedenen Geschäftsbereichen haben wir bewiesen, dass die
Weiterentwicklung eines Produkts hin zu einer KI-nativen Form einen
grundlegenden Wandel in dem Markt bewirken kann, den es bedient. Das Schwierige
daran ist, dies immer wieder zu tun, und genau das haben wir aufgebaut: eine
zentrale technische Kompetenz, die jede Transformation zur Grundlage für die
nächste macht", so Gian Maria Gramondi, Gründer und COO von Circeus.
?Mit einem bisher eingeworbenen Gesamtkapital von mehr als 220 Mio. USD verfügen
wir über beträchtliche finanzielle Mittel, die wir in einem äußerst attraktiven
Akquisitionsumfeld einsetzen können, wobei in den kommenden Monaten
voraussichtlich mehrere Transaktionen abgeschlossen werden."?Mit jedem
einzelnen Geschäft stellen wir ein reproduzierbares Geschäftsmodell unter
Beweis, das bei allen von uns erworbenen und betriebenen Objekten zu einer
Steigerung des EBITDA und zu starken Renditen führt", so Robin Hardt, CFO von
Circeus.
?Wir unterstützen ein Team, das KI in die unverzichtbare Software integriert,
auf die sich Unternehmen in unseren Regionen tagtäglich verlassen, und das
Wachstumsmodell von Circeus steht in engem Einklang mit dem langfristigen
Auftrag der EBWE. Der Markt für die Einbindung von KI in die Realwirtschaft ist
enorm, und wir freuen uns darauf, Circeus gemeinsam mit einer starken
Investorengruppe auf diesem Weg zu unterstützen", sagte Bruno Lusic, Investor
bei der EBWE
Die langfristige Perspektive der EBWE steht im Einklang mit dem Ansatz von
Circeus, Plattformen über Jahrzehnte hinweg - und nicht nur über einzelne
Quartale - aufzubauen. Durch diese Investition beläuft sich das von der Gruppe
eingeworbene Eigenkapital auf insgesamt mehr als 120 Mio. USD und das insgesamt
eingeworbene Kapital auf mehr als 220 Mio. USD, unterstützt von NFX
(https://www.nfx.com/), QED Investors (https://www.qedinvestors.com/), Nextalia
(https://nextalia.com/en/), 645 Ventures (https://645ventures.com/), 3VC
(https://three.vc/), Endeavor Catalyst (https://endeavor.org/catalyst/), CDP
Venture Capital (https://www.cdpventurecapital.it/en/cdp_venture_homepage.page)
sowie einer Kreditfazilität in Höhe von über 100 Mio. USD von der i80 Group
(https://www.i80group.com/)
Blick in die Zukunft
Trotz des rasanten Tempos der KI-Innovationen befindet sich die Einführung in
der Realwirtschaft noch in einem frühen Stadium. Derzeit gibt nur etwa jedes
fünfte Unternehmen in Europa und den USA an, KI einzusetzen. [1]
Circeus hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lücke bei der Einführung künstlicher
Intelligenz zu schließen, indem es modernste Funktionen in die
geschäftskritische Software integriert, auf die sich Unternehmen verlassen. Die
Alltagswirtschaft basiert auf Software, die den Warenverkehr ermöglicht, den
Handel antreibt und spezialisierte Branchen unterstützt. Circeus ist der
Ansicht, dass KI dort den größten Nutzen bringt, wo das Fachwissen am tiefsten
ist, weshalb vertikale Software mit ihren firmeneigenen Arbeitsabläufen und
Daten eine zentrale Rolle im Portfolio der Gruppe einnimmt.
Die Plattformen der nächsten Generation werden Aufgaben ausführen und nicht nur
Werkzeuge bereitstellen - und dieser Wandel hat bereits begonnen.
Über Circeus
Circeus ist die KI-native Holdinggesellschaft für geschäftskritische Software.
Die Gruppe erwirbt und entwickelt vertikale Softwareunternehmen, die die
Alltagswirtschaft antreiben, und integriert dabei mithilfe ihres zentralen
Entwicklungsteams künstliche Intelligenz, um Software von reinen
Erfassungssystemen zu Handlungssystemen weiterzuentwickeln. Circeus ist in
London, Mailand und Sarajevo tätig. Shop Circle, der Geschäftsbereich für
Handelssoftware des Unternehmens, betreut Einzelhändler, Großhändler und Marken
weltweit.
Über die EBWE
Die EBWE ist eine der weltweit führenden multilateralen Entwicklungsbanken mit
einem Portfolio von rund 62 Mrd. Euro und Investitionen in Höhe von mehr als
220 Mrd. Euro, die seit 1991 in über 7.800 Projekte geflossen sind. Die Bank
verfügt zudem über spezielle Eigenkapitalkapazitäten, mit denen sie das
Wachstum, die Innovation und die nachhaltige Entwicklung des Privatsektors in
allen ihren Regionen fördert.
Hinweise für Redakteure
[1] Quellen: Eurostat,?20% of EU enterprises use AI
technologies": https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-
20251211-2;
US Census Bureau,?AI Use at U.S. Businesses":
https://www.census.gov/library/stories/2026/05/ai-use-businesses.html.
Beide Berichte weisen auf einen Einsatz von KI in Unternehmen von etwa 20 % in
der EU und von 17-20 % in den USA hin.
Medienanfragen
press@circeus.comÂ°
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