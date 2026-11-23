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23.11.2026 11:04:38
GNW-News: VPN im Bildungsbereich - wozu könnte es benötigt werden?
^INGOLSTADT, Deutschland, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Online-
Bildungsangebote werden aufgrund ihrer zeitlichen Flexibilität und der
Möglichkeit, ortsunabhängig zu lernen, sehr geschätzt. Allerdings benötigen die
Nutzer eine stabile und schnelle Internetverbindung, einen zuverlässigen Zugang
zu Lernmaterialien sowie die Gewissheit, dass ihre personenbezogenen Daten
umfassend geschützt sind. Ein digitales Tool, das bei der Bewältigung dieser
Herausforderungen helfen kann, jedoch häufig übersehen wird, ist das Virtual
Private Network (VPN).
Die jüngste Umfrage* von Kaspersky ergab, dass nur 27 % der Lernenden bei der
Teilnahme an Online-Kursen ein VPN nutzen. Obwohl ein VPN traditionell nicht als
?Lernhilfe" angesehen wird, erläutern die Experten von Kaspersky, warum es auch
im Bildungsbereich nützlich sein kann.
1. Schützt die Privatsphäre und die Daten
Die Umfrage zeigt, dass der Schutz der Privatsphäre der wichtigste Grund für die
Nutzung eines VPN ist; 28 % der Befragten wählten diese Option aus. Besonders
häufig nannten Frauen (35 %) und Angehörige der Generation X (34 %) diesen
Aspekt.
VPNs wie Kaspersky VPN (https://www.kaspersky.com/secure-connection)
verschlüsseln den gesamten Datenverkehr und verbergen die IP-Adresse des
Nutzers, wodurch ein sicherer Tunnel zwischen dem Gerät und dem Internet
hergestellt wird. Dieser Schutz gewährleistet, dass personenbezogene Daten auch
in ungesicherten Netzwerken vertraulich bleiben.
2. Verbessert die Verbindungsgeschwindigkeit und -stabilität
Der zweithäufigste Grund, der von 24 % der VPN-Nutzer genannt wurde, ist der
Wunsch, die Verbindungsqualität zu verbessern. Besonders wichtig ist dieser
Aspekt für jüngere Nutzer: 30 % der Angehörigen der Generation Z nannten ihn als
Grund für die VPN-Nutzung.
Ein VPN kann die Verbindungsstabilität und in manchen Fällen auch die
Geschwindigkeit verbessern, indem der Datenverkehr über alternative Netzwerkwege
geleitet wird. Dies kann dazu beitragen, bestimmte Drosselungsmaßnahmen von
Internetdienstanbietern zu umgehen und Verzögerungen zu verringern, die durch
ineffizientes Routing verursacht werden.
3. Ermöglicht den Zugriff auf Bildungsressourcen von außerhalb des Campus
VPNs können als Teil eines umfassenderen Authentifizierungssystems (SSO, MFA)
eingesetzt werden, das die Identität von Personen überprüft, bevor diesen
Zugriff auf die Campus-Systeme gewährt wird, insbesondere für Remote-Benutzer.
15 % der Befragten gaben an, dass ihre Bildungseinrichtung die Nutzung eines VPN
vorschreibe, während 9 % VPNs nutzten, um auf interne Systeme oder Bibliotheken
zuzugreifen.
4. Ermöglicht den Zugriff auf Inhalte aus einem anderen Land
Geografische Beschränkungen können den Zugang zu Bildungsinhalten erschweren.
13 % der Befragten geben an, unterwegs über ein VPN auf Bildungsressourcen
zuzugreifen, während 11 % mithilfe dieses Tools auf Inhalte aus einem anderen
Land zugreifen.
Um die digitale Bildung sicherer zu gestalten, empfiehlt Kaspersky den Nutzern
Folgendes:
* Verwenden Sie für jede Lernplattform oder jeden Dienst ein anderes Passwort.
Erwägen Sie den Einsatz von Kaspersky Password Manager
(https://www.kaspersky.com/password-manager), um Ihre Passwörter sicher zu
speichern.
* Aktivieren Sie die MFA, wo immer sie angeboten wird.
* Verwenden Sie eine zuverlässige Sicherheitslösung wie Kaspersky Premium
(https://www.kaspersky.com/premium) mit KI-gestütztem Schutz vor
Betrugsversuchen.
* Verbinden Sie sich mit vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken und schützen Sie
Ihren Datenverkehr mit einem seriösen VPN (https://www.kaspersky.com/secure-
connection), wenn Sie öffentliches WLAN nutzen.
*Die Studie wurde im August 2026 vom Marktforschungszentrum von Kaspersky
durchgeführt. An der Umfrage nahmen 1.864 Befragte im Alter von 18 bis 65 Jahren
teil, die in den vergangenen 12 Monaten an Online- oder Hybridunterricht
teilgenommen hatten. Die Umfrage wurde in 18 Ländern durchgeführt: Brasilien,
China, Kolumbien, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien,
Malaysia, Mexiko, Saudi-Arabien, Spanien, Südafrika, Thailand, der Türkei, den
Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam.
Kaspersky Labs GmbH
Mai Al Akkad
mai.alakkad@kaspersky.com
Schloßlände 26
85049 IngolstadtÂ°
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