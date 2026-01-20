|
20.01.2026 10:02:38
GNW-News: VWO und AB Tasty schließen sich zusammen, um die Zukunft der Optimierung digitaler Erlebnisse neu zu definieren
^PARIS, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VWO (http://www.vwo.com/) und AB Tasty
(http://www.abtasty.com/), zwei Pioniere im Bereich der Optimierung, haben eine
endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss getroffen, der den üblichen
Abschlussbedingungen unterliegt. Durch diesen Zusammenschluss entsteht eine
branchenführende Plattform zur Optimierung digitaler Erlebnisse, die KI-
gestützte Experimente, adaptive Personalisierung in Echtzeit, Verhaltensanalysen
und Analysen bietet.
Das fusionierte Unternehmen wird eine bedeutende Größe erreichen und einen
jährlichen Umsatz von über 100 Millionen USD mit mehr als 4.000 Kunden weltweit
erzielen. In den beiden größten Marktregionen - den Vereinigten Staaten und
Europa - wird es eine dominierende Marktpräsenz haben, die rund 90 % des
Umsatzes ausmacht. Mit 11 Niederlassungen und verteilten Teams in Nordamerika,
LATAM, Europa und APAC ermöglicht dieser Zusammenschluss eine globale Reichweite
bei lokaler Umsetzung. Ziel ist es, die Kundenpartnerschaften durch
Marktkenntnis zu vertiefen und erhebliche Investitionen in eine Full-Stack-Tech-
Plattform mit KI-nativen Funktionen zu tätigen.
?VWO wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass großartige Produkte,
starke Fundamentaldaten und langfristiges Denken beständige Unternehmen
schaffen. In AB Tasty haben wir ein Team gefunden, das diese Philosophie teilt
und uns in Bezug auf Produkt- und Organisationskapazitäten sehr gut ergänzt,
während wir gleichzeitig eine starke Übereinstimmung in Bezug auf Kultur, Vision
und Mission haben. Gemeinsam sehen wir die Chance, ein weltweit führendes
Unternehmen zu schaffen, das den Kunden eine größere Reichweite, Tiefe und
Konsistenz bietet und gleichzeitig dem zentralen Wertversprechen verpflichtet
bleibt, das beide Unternehmen erfolgreich gemacht hat", sagte Sparsh Gupta,
Mitbegründer und CEO von VWO.
Das fusionierte Unternehmen wird von einem gestärkten Führungsteam geleitet
werden, das sich aus Mitgliedern beider Unternehmen zusammensetzt. Sparsh Gupta,
Mitbegründer und CEO von VWO, wird als Chief Executive Officer des neuen
Unternehmens fungieren. Ankit Jain wird die Position des Chief Product and
Technology Officer übernehmen. Rémi Aubert, Mitbegründer und Co-CEO von AB
Tasty, wird Chief Customer and Strategy Officer, während Alix de Sagazan,
ebenfalls Mitbegründerin und Co-CEO von AB Tasty, Chief Revenue Officer wird.
Mit ihren umfangreichen individuellen Beteiligungen an dem fusionierten
Unternehmen demonstrieren diese Führungskräfte ihre feste Überzeugung und ihr
Engagement.
?Unser Ziel war es schon immer, ein weltweit führendes Unternehmen für
experimentelle Anwendungen und Erlebnisoptimierung zu schaffen, das Kunden einen
greifbaren, messbaren Mehrwert liefert. Als wir in den letzten Jahren über das
nächste Kapitel für AB Tasty nachdachten, wurde schnell klar, dass es dabei um
die richtige Ausrichtung geht - über Ambitionen, Kultur, Produkt und Geografie
hinweg. Mit VWO war die Ausrichtung von Anfang an klar: gemeinsame Ambitionen,
gemeinsame Werte, komplementäre Stärken und ein gemeinsames Engagement für die
Kunden. Dieser Zusammenschluss gibt uns die Möglichkeit, denselben Ehrgeiz zu
verfolgen, den wir schon immer hatten, aber in einem viel größeren Maßstab und
mit erheblich erweiterten Ressourcen", sagte Alix de Sagazan, Co-CEO von AB
Tasty.
Die Transaktion wird von Everstone Capital mit Sitz in Singapur geleitet, dem
Geschäftsbereich für privates Beteiligungskapital der Everstone Group, die sich
auf kontrollorientierte Beteiligungen im mittleren Marktsegment mit einem
starken Fokus auf den Technologiesektor konzentriert. Everstone Capital ist
Mehrheitsaktionär von VWO und investiert zusätzliches Kapital, um der größte
institutionelle Aktionär des zusammengeschlossenen Unternehmens zu bleiben.
?Diese Investition führt die Strategie von Everstone fort, tiefes Fachwissen mit
einer geografisch übergreifenden Perspektive zu kombinieren, um einen
Marktführer aufzubauen - in diesem Fall eine globale Best-in-Class-Plattform für
die Optimierung digitaler Erfahrungen. Gemeinsam werden VWO und AB Tasty über
eines der umfassendsten Produktangebote in der Kategorie und eine ausgewogene
geografische Präsenz mit einem führenden Marktanteil in mehreren wichtigen
Regionen verfügen. Everstone wird das Unternehmen außerdem durch ein
Beratungsgremium unterstützen, dem einige der führenden Branchenexperten und
Betreiber angehören", sagte Sandeep Singh, Managing Director von Everstone
Capital.
VWO und AB Tasty werden zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Verfügung
stellen, sobald die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind und die
Transaktion abgeschlossen ist.
Über VWO:
VWO wurde 2010 als ganzheitliche Plattform zur Optimierung von Kundenerfahrungen
gegründet, die von Produkt-, Marketing-, Growth- und Engineering-Teams genutzt
wird, um die Customer Journey zu verbessern und die digitale Performance zu
beschleunigen. Mit einer Suite ineinandergreifender Experimentier-, Analyse-,
Personalisierungs- und Feature-Delivery-Tools ermöglicht VWO Unternehmen,
datengesteuerte Entscheidungen in großem Umfang zu treffen. Mehr als 3.000
Marken wie Forbes, Walt Disney, Amway, Hilton Vacations, TAP Portugal und Cigna
in den Bereichen E-Commerce, SaaS, Reisen und Medien unterstützt VWO dabei,
konsistente, messbare Verbesserungen in Bezug auf Erfahrung, Konversion und
Umsatz zu erzielen. Website: https://vwo.com/
Über AB Tasty:
AB Tasty wurde 2014 in Paris gegründet und ist eine führende Experimentier- und
Personalisierungsplattform, die es globalen Marken ermöglicht, digitale
Erlebnisse durch A/B-Tests, Feature-Management und KI-gesteuerte
Personalisierung zu optimieren. Sie wird von mehr als 1.000 führenden globalen
Marken weltweit genutzt, darunter L'Oreal, Samsonite, USA Today und Ganni, sowie
in verschiedenen Branchen wie Reisen, Einzelhandel, Banken und Versicherungen.
Website: https://abtasty.com/
Über Everstone Capital:
Everstone Capital, der Geschäftsbereich für privates Beteiligungskapital der
Everstone Group, ist eine in Singapur ansässige Investmentgesellschaft mit einem
verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. USD und sieben Niederlassungen weltweit. Unser
Schwerpunkt liegt auf kontrollorientierten Investitionen in mittelständische
Unternehmen in wachstumsstarken Sektoren wie Technologiedienstleistungen,
Gesundheitswesen und Pharma, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und
Industrieunternehmen. Unser plattformbasierter Ansatz verknüpft operative
Expertise mit strategischem Kapital, um nachhaltige Werte zu schaffen und
langfristiges Wachstum zu fördern.
Mit einem Team von etwa 100 erfahrenen Experten bringen wir tiefes Fachwissen,
lokale Einblicke und Vor-Ort-Umsetzungskraft in jede Partnerschaft ein. Dank
unseres aktiven Beteiligungsmodells und einer disziplinierten Umsetzung können
wir Unternehmen skalieren, den Transformationsprozess beschleunigen und für
unsere Investoren kontinuierlich hohe risikobereinigte Renditen
erzielen. Website: https://everstonecapital.com/
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an paresh.mandhyan@vwo.com für Wingify und AB Tasty sowie an corpcomm@everstonegroup.com für Everstone Capital.Â°
