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28.05.2026 10:04:38
GNW-News: Während WHO und Bundesregierung E-Zigaretten bekämpfen, sterben 8 Millionen Menschen an Zigaretten
^BERLIN, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestern gingen Konsumenten in Berlin
gegen das drohende Aromenverbot auf die Straße. Die Bundesregierung will E-
Zigaretten ihrer wirksamsten Eigenschaft berauben: der Aromen, die Millionen
Rauchern geholfen haben aufzuhören. Am Sonntag ist der Weltnichtrauchertag
(https://www.who.int/news/item/17-10-2025-world-no-tobacco-day-
2026--unmasking-the-appeal---countering-nicotine-and-tobacco-addiction) der WHO.
Und die Botschaft aus Berlin ist klar: So nicht.
Michael Landl, Leiter der World Vapers' Alliance, kommentierte:
?In Großbritannien bekommen Raucher kostenlose E-Zigaretten vom Staat, weil die
Regierung verstanden hat, dass Raucher eine Ausstiegshilfe brauchen. Was sie
nicht brauchen, sind Moralpredigten. In Deutschland will die Bundesregierung
ihnen die Aromen nun verbieten, obwohl genau diese Aromen der Grund dafür sind,
dass Millionen Raucher zur E-Zigarette gewechselt haben. Das sagt alles über den
Zustand der deutschen Gesundheitspolitik. Und die WHO? Die klatscht Beifall."
Die wissenschaftliche Grundlage für ein Aromenverbot: nicht vorhanden.
Erwachsene, die auf E-Zigaretten mit Aromen umsteigen, haben eine um 230 Prozent
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32501490/) höhere Chance, mit dem Rauchen
aufzuhören als jene, die Produkte mit Tabakgeschmack nutzen. Eine Studie aus
Kanada (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5705282) zeigt: Nach
einem Aromenverbot stiegen die Zigarettenverkäufe um fast 10 Prozent. Wo
Aromenverbote eingeführt wurden, kehrten Verbraucher zu Zigaretten zurück oder
kauften Produkte auf dem Schwarzmarkt.
Als Gegenstück zum Weltnichtrauchertag der WHO findet am Samstag der jährliche
World Vape Day (https://worldvapersalliance.com/world-vape-day/) statt. Das
Motto: One Switch - Everyone Wins. Wenn ein Raucher vollständig auf das Dampfen
umsteigt, verändert das nicht nur seine eigene Gesundheit
(https://worldvapersalliance.com/wp-content/uploads/2026/05/WVD-Content-
Briefing.pdf). Passivrauchen erhöht bei Kindern das Risiko für Asthma,
Bronchitis und Lungenentzündung. Mütterliches Rauchen erhöht das Risiko für
Früh- und Totgeburt. Kinder von Rauchern werden bis zu viermal häufiger selbst
Raucher. Ein Umstieg auf eine weniger schädliche Alternative schützt die ganze
Familie.
Die WHO nennt E-Zigaretten und Nikotinbeutel Instrumente der Industrie, um eine
neue Generation süchtig zu machen. Schweden, Großbritannien und Neuseeland, die
Länder mit den stärksten Rückgängen bei den Raucherquoten, nennen sie
Instrumente der öffentlichen Gesundheit.?Rauch tötet. Nikotin nicht. Je länger
die Politik das ignoriert, desto mehr Menschen zahlen den Preis," so Landl.
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Für weitere Informationen:
Michael Landl
Direktor der World Vapers' Alliance
michael@worldvapersalliance.com (mailto:michael@worldvapersalliance.com)
Die World Vapers' Alliance setzt sich weltweit für die Rechte von Konsumenten
weniger schädlicher Nikotinalternativen ein. Ihr Ziel ist es, durch Aufklärung,
Interessenvertretung und die Förderung evidenzbasierter Regulierung die
öffentliche Gesundheit zu verbessern. Die WVA kämpft für eine pragmatische und
gerechte Nikotinpolitik, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.
www.worldvapersalliance.com (http://www.worldvapersalliance.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/baeb71c5-ed98-4cf2-92ea-
d0a6cb51bec0
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