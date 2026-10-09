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WKN DE: A41BR1 / ISIN: NL0015002J03
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09.10.2026 16:31:39
GNW-News: Wallbox präsentiert neuen Pulsar Max: verbesserte Konnektivität und zukunftsfähige Ladelösungen
^BARCELONA, Spanien, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wallbox (NYSE: WBX), ein
weltweit führender Anbieter von Lade- und Energiemanagementlösungen für
Elektrofahrzeuge (EV), gab heute die Markteinführung der neuen Generation des
Pulsar Max in Europa bekannt - seiner kompakten Wechselstrom-Ladelösung für
Privathaushalte und gemeinschaftlich genutzte Wohnbereiche.
Der neue Pulsar Max baut auf dem Erfolg der Pulsar-Plattform auf, von der
weltweit bereits mehr als 600.000 Wallbox-Ladegeräte verkauft wurden, und bietet
verbesserte Konnektivität, Zugangskontrolle sowie zukunftsfähige Hardware, die
darauf ausgelegt ist, das Laden von Elektrofahrzeugen in einem breiteren
Spektrum von Wohnanwendungen einfacher zu installieren, anzuschließen und zu
verwalten.
Der neue Pulsar Max verfügt über ISO 15118-kompatible Hardware, einschließlich
einer integrierten Hardware-Ebene für Powerline-Kommunikation (PLC), die die
Grundlage für die künftige Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation sowie
für intelligente Ladefunktionen bildet. Diese Architektur ist darauf ausgelegt,
gegebenenfalls AFIR-relevante Anwendungsfälle zu unterstützen und Kunden sowie
Installateuren zu helfen, sich auf die sich verändernden europäischen
Anforderungen an Ladesysteme vorzubereiten.
Das neue Modell bietet zudem eine integrierte RFID-Authentifizierung und
Ethernet-Konnektivität, die die bestehenden Optionen Bluetooth und WLAN
ergänzen. Ethernet ermöglicht Installateuren die Vernetzung mehrerer
Ladestationen über dasselbe lokale Netzwerk, während die RFID-Authentifizierung
eine einfache Identifizierung und Verwaltung verschiedener Nutzer bietet.
Zusammen machen diese Funktionen den Pulsar Max besonders geeignet für
gemeinschaftlich genutzte Wohnbereiche wie Eigentumswohnanlagen und
Mehrfamilienhäuser.
?Da sich die Elektromobilität zum Standard entwickelt, muss das Laden zu Hause
mehr bieten als das reine Übertragen von Strom in ein Fahrzeug", erklärt Eduard
Castañeda, Chief Product and Technology Officer bei Wallbox.?Mit dem neuen
Pulsar Max kombinieren wir die Einfachheit und das kompakte Design, die die
Pulsar-Serie auszeichnen, mit erweiterter Konnektivität, Nutzeridentifikation
und einer Hardware, die für die nächste Generation des EV-Ladens entwickelt
wurde."
Der Pulsar Max ist in drei Konfigurationen erhältlich: als Kabelversion mit 7,4
kW oder 22 kW Ladeleistung sowie als Steckdosenversion mit 22 kW. Alle Varianten
lassen sich über die Wallbox-App steuern und unterstützen Bluetooth-, WLAN-
sowie Ethernet-Konnektivität, was Installateuren und Fahrern maximale
Flexibilität in unterschiedlichen Installationsumgebungen bietet.
Auch die neue Generation behält die intelligenten Energiemanagement-Funktionen
von Wallbox bei, einschließlich der Möglichkeit, mit überschüssigem Solarstrom
zu laden. Für den Pulsar Max gilt eine fünfjährige Produktgarantie gemäß den
Verkaufsbedingungen, was den Anspruch von Wallbox auf Zuverlässigkeit und
langlebige Ladelösungen für den Wohnbereich unterstreicht.
Der neue Pulsar Max wird voraussichtlich ab November 2026 auf den europäischen
Märkten erhältlich sein, wobei die Markteinführung schrittweise in den einzelnen
Regionen erfolgt.
Über Wallbox
Wallbox ist ein globales Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat,
die Art und Weise zu verändern, wie die Welt Energie nutzt. Wallbox schafft
innovative Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen und das
Energiemanagement, die die Interaktion zwischen Verbrauchern und dem Netz neu
definieren. Wallbox geht über das bloße Laden von Elektrofahrzeugen hinaus und
gibt Nutzern die Kontrolle über ihren Verbrauch, damit sie Geld sparen und
nachhaltiger leben können. Wallbox bietet ein umfassendes Portfolio an Lade- und
Energiemanagementlösungen für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen
Einsatz in mehr als 100 Ländern weltweit an. Wallbox wurde 2015 in Barcelona
gegründet, wo sich auch der Hauptsitz des Unternehmens befindet, und verfügt
derzeit über Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Weitere Informationen
finden Sie unter www.wallbox.com (http://www.wallbox.com/)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Wallbox beabsichtigt, dass
solche zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für
zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der?Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities
Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der?Exchange Act") abgedeckt
werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine
historischen Tatsachen darstellen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen
betrachtet werden, insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten zukünftigen
Betriebsergebnisse und der Finanzlage von Wallbox, des Wachstums, der
Rentabilität und der Kostenoptimierung, einschließlich der erwarteten
Auswirkungen der erneuerten Kapitalstruktur von Wallbox, des Branchen- und
Unternehmenswachstums sowie der Geschäftsstrategie und -pläne von Wallbox und
der damit verbundenen Stärkung der Vertriebs- und Serviceorganisation von
Wallbox. Die Wörter?erwarten",?glauben",?können",?fortsetzen",?könnten",
?schätzen",?ausgehen von",?fokussieren",?prognostizieren",?beabsichtigen",
?wahrscheinlich",?dürfen",?planen",?möglich",?potenziell",?vorhersagen",
?projektieren",?sollten",?anstreben",?werden",?würden" und ähnliche
Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht
alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter oder Ausdrücke enthalten. Diese
Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen
können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich
von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind,
insbesondere Historie von Wallbox bezüglich Betriebsverlusten, Risiken im
Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan, einschließlich der Unfähigkeit von
Wallbox, nach der Restrukturierung die prognostizierten betrieblichen
Verbesserungen zu erreichen, die Akzeptanz und Nachfrage nach Elektrofahrzeugen,
einschließlich des Erfolgs alternativer Kraftstoffe, Änderungen bei Rabatten,
Steuergutschriften und der Auswirkung staatlicher Anreize oder deren
Reduzierung, politische und wirtschaftliche Unsicherheit sowie makroökonomische
Faktoren wie Auswirkungen von Zöllen und Handelshemmnissen, geopolitischen
Konflikten, Konsumausgaben, Inflation und Wechselkursen, die Genauigkeit der
Prognosen und Hochrechnungen von Wallbox, einschließlich derer hinsichtlich
seiner Marktchancen, Wettbewerb, Risiken im Zusammenhang mit Verlusten oder
Störungen bei den Liefer- oder Fertigungspartnern von Wallbox, die Abhängigkeit
von Wallbox von Dritten außerhalb seiner Kontrolle, Risiken im Zusammenhang mit
der Technologie, dem geistigen Eigentum und der Infrastruktur von Wallbox,
Durchführungsverordnungen und regulatorische Änderungen unter der US-Regierung
und die daraus resultierende Unsicherheit sowie die anderen wichtigen Faktoren,
die unter der Überschrift?Risk Factors" im Jahresbericht von Wallbox auf
Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert
werden, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen Einreichungen bei der
Securities and Exchange Commission (der?SEC") aktualisiert werden können, die
auf der Website der SEC unter www.sec.gov und im Investor-Relations-Bereich der
Website von Wallbox unter investors.wallbox.com zugänglich sind. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen der Geschäftsleitung zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Jede
zukunftsgerichtete Aussage, die Wallbox in dieser Pressemitteilung macht, gilt
nur für das Datum dieser Aussage. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt
Wallbox jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder
zu überarbeiten oder eine Aktualisierung oder Überarbeitung öffentlich bekannt
zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus
anderen Gründen.
Kontakte
Pressekontakt Wallbox:
Albert Cabanes
Public Relations
Press@wallbox.com (mailto:Press@wallbox.com)
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