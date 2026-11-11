GNW-News: Wanlian Securities begleitet "Guangzhous ersten Chip" beim Börsengang am ChiNext-Markt - langfristig orientiertes Kapital stärkt Chinas Hard-Tech-I...

^GUANGZHOU, China, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem wurde CanSemi

Technology Inc. offiziell in den ChiNext-Markt der Shenzhen Stock Exchange

aufgenommen. Damit erreichte eine fast zehnjährige Investitionsphase, in der

Wanlian Securities das Unternehmen mit langfristig orientiertem Kapital

begleitet hatte, ihren vorläufigen Höhepunkt. 2017 initiierte Wanlian Tianze

Capital Investment Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft von Wanlian Securities,

die Auflegung des Yuxin- Fonds . Dieser entwickelte sich zum größten Anteilseigner

von CanSemi und spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Unternehmen für eine

Ansiedlung in Guangzhou zu gewinnen. CanSemi nimmt gleich in mehrfacher Hinsicht

eine Vorreiterrolle ein: Das Unternehmen ist das erste, das nach den dritten,

speziell für den ChiNext-Markt eingeführten Zulassungskriterien an die Börse

gegangen ist. Zugleich ist es der erste Waferhersteller, der auf dieser

Grundlage börsennotiert wurde, sowie der erste Hersteller von 12-Zoll-Wafern in

Südchina, der die Serienproduktion aufgenommen hat.

Der Erfolg von CanSemi, das als?Guangzhous erster Chip" gilt, ist auch das

Ergebnis der fast zehnjährigen kontinuierlichen Unterstützung durch Wanlian

Securities, das einzige Wertpapierhaus in Staatsbesitz. Während China die

Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte vorantreibt, setzen

Finanzinstitute wie Wanlian Securities gezielt auf geduldiges, langfristig

orientiertes Kapital. Damit unterstützen sie Unternehmen dabei, sämtliche Phasen

des Innovationszyklus zu durchlaufen, und schaffen eine wichtige Verbindung

zwischen Finanzwirtschaft und technologischer Innovation.

Als einziges kommunales Wertpapierhaus in Staatsbesitz in Guangzhou hatte

Wanlian Securities bis Ende Juni dieses Jahres über seine Tochtergesellschaften

Wanlian Tianze und Wanlian Guangsheng Beteiligungen an insgesamt 158 Unternehmen

erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen belief sich auf mehr als 5,3 Milliarden

RMB. Zum Portfolio gehörten vier globale?Einhörner" (Unicorns), elf

börsennotierte Unternehmen sowie 42 nationale?Little Giant"-Unternehmen, die

den SRDI-Kriterien (Specialized, Refined, Distinctive and Innovative -

spezialisiert, fokussiert, differenziert und innovativ) entsprechen. Von den

insgesamt 158 Beteiligungsprojekten entfielen 88 auf Unternehmen mit Sitz in

Guangzhou. Damit leistete Wanlian Securities einen wichtigen Beitrag zur

Entwicklung des modernen Industriesystems?12218" der Stadt Guangzhou sowie zur

Modernisierung und Stärkung der Industriecluster in der Greater Bay Area

Guangdong-Hongkong-Macao.

CanSemi ist ein Paradebeispiel dafür, wie langfristig orientiertes Kapital

gezielt eingesetzt werden kann. Von der Ansiedlung in Guangzhou im Jahr 2017 bis

zum Börsengang im Oktober 2026 hat die langfristige Kapitalbereitstellung dazu

beigetragen, in der Provinz Guangdong einen Durchbruch in der fortschrittlichen

Waferfertigung zu erzielen und den Aufbau einer zuvor nicht vorhandenen

Produktionskapazität zu ermöglichen. Im Januar dieses Jahres startete das

Unternehmen zudem sein Phase-IV-Projekt mit einem Investitionsvolumen von

insgesamt 25,2 Milliarden RMB. Ziel ist der Aufbau einer Produktionslinie für

Siliziumphotonik unter Einsatz international führender Fertigungstechnologien.

Seit dem Börsengang von CanSemi haben auch vor- und nachgelagerte Unternehmen

aus den Bereichen Chipdesign, Halbleiterausrüstung und Halbleitermaterialien

ihre Expansion nach Guangzhou beschleunigt. Der Multiplikatoreffekt, der

entsteht, wenn sich ein führendes Unternehmen ansiedelt, weitere Akteure der

gesamten Wertschöpfungskette nachziehen und sich dadurch ein leistungsfähiges

industrielles Ökosystem entwickelt, wird zunehmend sichtbar.

Eine vergleichbare langfristige Unterstützung erhalten auch Unternehmen, die in

anderen strategisch wichtigen Bereichen der technologischen Wertschöpfungskette

tätig sind. So begleitet Wanlian Securities ASENSING, ein auf Positionierungs-

und Lageerfassungstechnologien spezialisiertes Unternehmen, bereits seit sechs

Jahren. Im Januar 2026 reichte ASENSING seinen Antrag auf Börsenzulassung bei

der Hongkonger Börse ein. Darüber hinaus beteiligte sich Wanlian Securities in

den Jahren 2022, 2025 und 2026 wiederholt an Yunzhou Biosciences, einem

Unternehmen im Bereich des Gentransfers, und unterstützte damit dessen

Entwicklung zu Guangzhous erstem Biotechnologie-Einhorn mit globaler Bedeutung.

Für das unternehmenseigene MiniVec(TM)-Plasmidsystem wurde bereits ein europäisches

Patent erteilt.

Nach Ansicht von Wanlian Securities ist die Bereitstellung von Kapital lediglich

der erste Schritt. Durch den gezielten Einsatz verschiedener

Finanzierungsinstrumente, darunter Eigenkapitalbeteiligungen,

Anleihefinanzierungen und Beratung bei Börsengängen, begleitet das Unternehmen

Firmen über sämtliche Phasen ihres Lebenszyklus hinweg. Darüber hinaus hat

Wanlian Securities ein Fondsportfolio mit drei Fonds aufgelegt, die jeweils ein

Volumen von 10 Milliarden RMB aufweisen. Damit überwindet das Unternehmen

Grenzen zwischen Regionen und Branchen und bringt Talente und Kapital zusammen.

Auf diese Weise unterstützt Wanlian Securities nicht nur einzelne Unternehmen,

sondern stärkt gezielt die Entwicklung ganzer industrieller Ökosysteme. In den

vergangenen zwei Jahren hat Wanlian Securities zudem einen

investitionsorientierten Ansatz verfolgt, um Unternehmen zur Ansiedlung in

Guangzhou zu bewegen. Auf diese Weise unterstützte das Unternehmen hochwertige

Projekte wie Lvju Technology und Lingdong Technology bei ihrer Ansiedlung in der

Stadt. Allein im ersten Halbjahr 2026 beteiligte sich das Unternehmen an 21

weiteren Technologie- und Innovationsprojekten mit einem

Gesamtinvestitionsvolumen von 377 Millionen RMB.

Der erfolgreiche Börsengang von CanSemi verdeutlicht, welche Ergebnisse Wanlian

Securities mit seinem langfristigen Engagement und dem Einsatz langfristig

orientierten Kapitals erzielt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die

kontinuierliche Weiterentwicklung der institutionellen Rahmenbedingungen des

chinesischen Kapitalmarkts und der wachsende Anteil langfristig orientierten

Kapitals dazu beitragen werden, einen stärker regulierten, transparenteren,

offeneren, dynamischeren und widerstandsfähigeren Kapitalmarkt zu schaffen.

Dieser soll Hard-Tech-Unternehmen verlässlichere Exit-Möglichkeiten und ein

stabileres Finanzierungsumfeld bieten. Damit treten Chinas Kapitalmärkte in eine

neue Phase einer qualitativ hochwertigen Entwicklung ein und werden zunehmend zu

einem wichtigen Motor für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des

Landes.

Kontaktperson: Herr Lyu, Tel.: 86-10-63074558Â°