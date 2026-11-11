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11.11.2026 02:58:38
GNW-News: Wanlian Securities begleitet "Guangzhous ersten Chip" beim Börsengang am ChiNext-Markt - langfristig orientiertes Kapital stärkt Chinas Hard-Tech-I...
^GUANGZHOU, China, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem wurde CanSemi
Technology Inc. offiziell in den ChiNext-Markt der Shenzhen Stock Exchange
aufgenommen. Damit erreichte eine fast zehnjährige Investitionsphase, in der
Wanlian Securities das Unternehmen mit langfristig orientiertem Kapital
begleitet hatte, ihren vorläufigen Höhepunkt. 2017 initiierte Wanlian Tianze
Capital Investment Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft von Wanlian Securities,
die Auflegung des Yuxin-Fonds. Dieser entwickelte sich zum größten Anteilseigner
von CanSemi und spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Unternehmen für eine
Ansiedlung in Guangzhou zu gewinnen. CanSemi nimmt gleich in mehrfacher Hinsicht
eine Vorreiterrolle ein: Das Unternehmen ist das erste, das nach den dritten,
speziell für den ChiNext-Markt eingeführten Zulassungskriterien an die Börse
gegangen ist. Zugleich ist es der erste Waferhersteller, der auf dieser
Grundlage börsennotiert wurde, sowie der erste Hersteller von 12-Zoll-Wafern in
Südchina, der die Serienproduktion aufgenommen hat.
Der Erfolg von CanSemi, das als?Guangzhous erster Chip" gilt, ist auch das
Ergebnis der fast zehnjährigen kontinuierlichen Unterstützung durch Wanlian
Securities, das einzige Wertpapierhaus in Staatsbesitz. Während China die
Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte vorantreibt, setzen
Finanzinstitute wie Wanlian Securities gezielt auf geduldiges, langfristig
orientiertes Kapital. Damit unterstützen sie Unternehmen dabei, sämtliche Phasen
des Innovationszyklus zu durchlaufen, und schaffen eine wichtige Verbindung
zwischen Finanzwirtschaft und technologischer Innovation.
Als einziges kommunales Wertpapierhaus in Staatsbesitz in Guangzhou hatte
Wanlian Securities bis Ende Juni dieses Jahres über seine Tochtergesellschaften
Wanlian Tianze und Wanlian Guangsheng Beteiligungen an insgesamt 158 Unternehmen
erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen belief sich auf mehr als 5,3 Milliarden
RMB. Zum Portfolio gehörten vier globale?Einhörner" (Unicorns), elf
börsennotierte Unternehmen sowie 42 nationale?Little Giant"-Unternehmen, die
den SRDI-Kriterien (Specialized, Refined, Distinctive and Innovative -
spezialisiert, fokussiert, differenziert und innovativ) entsprechen. Von den
insgesamt 158 Beteiligungsprojekten entfielen 88 auf Unternehmen mit Sitz in
Guangzhou. Damit leistete Wanlian Securities einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung des modernen Industriesystems?12218" der Stadt Guangzhou sowie zur
Modernisierung und Stärkung der Industriecluster in der Greater Bay Area
Guangdong-Hongkong-Macao.
CanSemi ist ein Paradebeispiel dafür, wie langfristig orientiertes Kapital
gezielt eingesetzt werden kann. Von der Ansiedlung in Guangzhou im Jahr 2017 bis
zum Börsengang im Oktober 2026 hat die langfristige Kapitalbereitstellung dazu
beigetragen, in der Provinz Guangdong einen Durchbruch in der fortschrittlichen
Waferfertigung zu erzielen und den Aufbau einer zuvor nicht vorhandenen
Produktionskapazität zu ermöglichen. Im Januar dieses Jahres startete das
Unternehmen zudem sein Phase-IV-Projekt mit einem Investitionsvolumen von
insgesamt 25,2 Milliarden RMB. Ziel ist der Aufbau einer Produktionslinie für
Siliziumphotonik unter Einsatz international führender Fertigungstechnologien.
Seit dem Börsengang von CanSemi haben auch vor- und nachgelagerte Unternehmen
aus den Bereichen Chipdesign, Halbleiterausrüstung und Halbleitermaterialien
ihre Expansion nach Guangzhou beschleunigt. Der Multiplikatoreffekt, der
entsteht, wenn sich ein führendes Unternehmen ansiedelt, weitere Akteure der
gesamten Wertschöpfungskette nachziehen und sich dadurch ein leistungsfähiges
industrielles Ökosystem entwickelt, wird zunehmend sichtbar.
Eine vergleichbare langfristige Unterstützung erhalten auch Unternehmen, die in
anderen strategisch wichtigen Bereichen der technologischen Wertschöpfungskette
tätig sind. So begleitet Wanlian Securities ASENSING, ein auf Positionierungs-
und Lageerfassungstechnologien spezialisiertes Unternehmen, bereits seit sechs
Jahren. Im Januar 2026 reichte ASENSING seinen Antrag auf Börsenzulassung bei
der Hongkonger Börse ein. Darüber hinaus beteiligte sich Wanlian Securities in
den Jahren 2022, 2025 und 2026 wiederholt an Yunzhou Biosciences, einem
Unternehmen im Bereich des Gentransfers, und unterstützte damit dessen
Entwicklung zu Guangzhous erstem Biotechnologie-Einhorn mit globaler Bedeutung.
Für das unternehmenseigene MiniVec(TM)-Plasmidsystem wurde bereits ein europäisches
Patent erteilt.
Nach Ansicht von Wanlian Securities ist die Bereitstellung von Kapital lediglich
der erste Schritt. Durch den gezielten Einsatz verschiedener
Finanzierungsinstrumente, darunter Eigenkapitalbeteiligungen,
Anleihefinanzierungen und Beratung bei Börsengängen, begleitet das Unternehmen
Firmen über sämtliche Phasen ihres Lebenszyklus hinweg. Darüber hinaus hat
Wanlian Securities ein Fondsportfolio mit drei Fonds aufgelegt, die jeweils ein
Volumen von 10 Milliarden RMB aufweisen. Damit überwindet das Unternehmen
Grenzen zwischen Regionen und Branchen und bringt Talente und Kapital zusammen.
Auf diese Weise unterstützt Wanlian Securities nicht nur einzelne Unternehmen,
sondern stärkt gezielt die Entwicklung ganzer industrieller Ökosysteme. In den
vergangenen zwei Jahren hat Wanlian Securities zudem einen
investitionsorientierten Ansatz verfolgt, um Unternehmen zur Ansiedlung in
Guangzhou zu bewegen. Auf diese Weise unterstützte das Unternehmen hochwertige
Projekte wie Lvju Technology und Lingdong Technology bei ihrer Ansiedlung in der
Stadt. Allein im ersten Halbjahr 2026 beteiligte sich das Unternehmen an 21
weiteren Technologie- und Innovationsprojekten mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von 377 Millionen RMB.
Der erfolgreiche Börsengang von CanSemi verdeutlicht, welche Ergebnisse Wanlian
Securities mit seinem langfristigen Engagement und dem Einsatz langfristig
orientierten Kapitals erzielt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die
kontinuierliche Weiterentwicklung der institutionellen Rahmenbedingungen des
chinesischen Kapitalmarkts und der wachsende Anteil langfristig orientierten
Kapitals dazu beitragen werden, einen stärker regulierten, transparenteren,
offeneren, dynamischeren und widerstandsfähigeren Kapitalmarkt zu schaffen.
Dieser soll Hard-Tech-Unternehmen verlässlichere Exit-Möglichkeiten und ein
stabileres Finanzierungsumfeld bieten. Damit treten Chinas Kapitalmärkte in eine
neue Phase einer qualitativ hochwertigen Entwicklung ein und werden zunehmend zu
einem wichtigen Motor für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des
Landes.
Kontaktperson: Herr Lyu, Tel.: 86-10-63074558Â°
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