GNW-News: Warum Gewinnen Kopfsache ist - Marit Bouwmeester inspiriert beim European ABM Forum
^LONDON, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- B2B Marketing gibt bekannt, dass Marit
Bouwmeester, vierfache Olympiamedaillengewinnerin und erfolgreichste
Segelsportlerin in der olympischen Geschichte, die Abschlussrede auf dem
European ABM Forum am 26. März 2026 in Amsterdam halten wird.
Nach dem Erfolg der Auftaktveranstaltung 2025 werden beim Forum 2026, das
gemeinsam mit der B2B-Agentur Spotonvision veranstaltet wird, Marketing- und
Vertriebsleiter aus ganz Europa zu Vorträgen, Workshops und Networking
zusammenkommen.
Das diesjährige Thema lautet?Building Resilient Growth: How ABM Creates Clarity
in Uncertain Times" (Resilientes Wachstum schaffen: Wie ABM in unsicheren Zeiten
für Klarheit sorgt), spiegelt die heutige B2B-Realität wider. Ungewissheit ist
nicht mehr die Ausnahme, sondern die Norm. Erfolgreich sind die Unternehmen, die
sich auf die richtigen Kunden konzentrieren, Vertrieb und Marketing aufeinander
abstimmen und einen messbaren Wert nachweisen.
Marits Beitrag mit dem Titel?Winning is an inside job" (Gewinnen ist Kopfsache)
stützt sich auf ihre Erfahrungen im Spitzensport. Beim Segeln müssen ständig
Entscheidungen unter Druck und oft unter unvorhersehbaren Bedingungen getroffen
werden - eine treffende Metapher für das Geschäftsleben. Marit wird aufzeigen,
warum Erfolg im Kopf beginnt, wie man sich auf das konzentriert, was man
beeinflussen kann, und wie man Druck in Klarheit verwandelt.
?Wir freuen uns, Marit als Rednerin beim European ABM Forum begrüßen zu dürfen",
sagt Richard O'Connor, CEO von B2B Marketing.?Ihr Weg handelt von Resilienz und
der Neudefinition von Grenzen, und ihre Erkenntnisse stehen in engem
Zusammenhang mit dem Thema des diesjährigen Forums. Teilnehmer erhalten konkrete
Ideen, die sie sofort umsetzen können, insbesondere wenn sie ihre Teams durch
unsichere Phasen führen."
Das European ABM Forum ist Europas führende Veranstaltung für B2B-Experten, die
bewährte ABM-Ansätze zur Förderung des Wachstums nutzen möchten.
Tickets sind verfügbar unter: https://events.b2bmarketing.net/euroabmforum.
Über B2B Marketing:
B2B Marketing wurde 2004 gegründet und genießt den Ruf, B2B Marketing als
eigenständige Branche definiert zu haben, und hat sich zu einem globalen
Community Intelligence-Unternehmen entwickelt.
Im Jahr 2021 wurde Propolis ins Leben gerufen, ein mitgliedschaftsbasierter
Service, der B2B-Marketing-Führungskräften Strategien, Frameworks und Know-how
bietet, um das Wachstum voranzutreiben und klare geschäftliche Auswirkungen
nachzuweisen. Zu den Mitgliedern von Propolis zählen viele der weltweit
bekanntesten B2B-Marken.
b2bmarketing.net
Über SPOTONVISION:
Seit 2006 unterstützt SPOTONVISION führende Marken und ambitionierte Scale-ups
bei der Entwicklung von Go-to-Market-Strategien, die das Wachstum fördern. Als
eine der ersten Agenturen in Europa, die sich ausschließlich auf B2B-Marketing
konzentriert, wissen wir, worauf es ankommt, um die kommerzielle Wirkung zu
steigern.
www.spotonvision.com
Foto verfügbar
unter: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24902ab4-a1cb-
4a47-9427-f862ef9f47e8
Medienkontakt:
Chloe Saunders
chloe.saunders@b2bmarketing.net
+44 (0) 20 7014 4920Â°
