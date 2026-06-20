GNW-News: WattCycle auf der Intersolar Europe 2026 München: Wie das Unternehmen neue Maßstäbe für Balkonkraftwerk-Speicher setzt

^MÜNCHEN, June 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der Intersolar Europe 2026

präsentiert WattCycle ein neues All-in-One Balkonkraftwerk-Energiespeichersystem

mit intelligenter Energiesteuerung für mehr Eigenverbrauch und

Energieunabhängigkeit.

Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung im Bereich Energiespeicherung präsentiert

WattCycle auf der Intersolar Europe 2026 in Halle C4 am Stand C4.251 seine

neuesten Lösungen für Balkonkraftwerke, Heimspeicher und mobile

Energieanwendungen.

Als Highlight der Messe präsentiert WattCycle sein neues All-in-One

Balkonkraftwerk-Energiespeichersystem mit marktführenden Speicherkapazitäten von

bis zu 10 kWh sowie bidirektionalen Leistungsvarianten von 2,5 kW

(https://www.wattcycle.de/products/pioneer-balkonkraftwerk-2500w-mit-speicher-

10kwh) und bahnbrechendem 5 kW. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für

moderne Balkonkraftwerke und eröffnet Anwendern neue Möglichkeiten,

Eigenverbrauch, Energieunabhängigkeit und die Nutzung selbst erzeugter

Solarenergie zu maximieren.

Das Plug-and-Play-System unterstützt sowohl netzgekoppelte als auch

netzunabhängige Anwendungen. Über die integrierte Mikro-Wechselrichter-

Schnittstelle können bestehende Balkonkraftwerke einfach eingebunden werden.

Zusätzlich ermöglicht ein AC-Anschluss das Laden aus dem Stromnetz, sodass

Nutzer günstige Stromtarife gezielt für die Energiespeicherung nutzen und die

gespeicherte Energie später bei höheren Strompreisen einsetzen können.

Mithilfe einer KI-gestützten Energiesteuerung analysiert das System

Stromverbrauch und Stromtarife in Echtzeit. Lade- und Entladevorgänge werden

automatisch optimiert, um Energiekosten zu senken, den Eigenverbrauch zu erhöhen

und das volle Potenzial des All-in-One Balkonkraftwerk-Energiespeichersystems

auszuschöpfen.

Mit diesem neuen All-in-One Balkonkraftwerk-Energiespeichersystem erweitert

WattCycle sein Angebot für moderne Energiespeicherung und schafft die Brücke

zwischen Balkonkraftwerken, mobilen Anwendungen und stationären Heimspeichern.

Für größere Photovoltaikanlagen zeigt WattCycle zudem eine stehende 48V 628Ah

Batteriespeicher (https://www.wattcycle.de/products/explore-48v-628ah-

batteriespeicher-32kwh) mit 32,15 kWh. Als echtes Speicher-Kraftpaket

beziehungsweise Energieriese richtet sich die Lösung an Haushalte mit hohem

Energiebedarf.

Neben dem neuen Balkonkraftwerk-Speicher präsentiert das Unternehmen eine

kompakte 12V 314Ah LiFePO4-Untersitz Autobatterie

(https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-untersitz-batterie-12v-314ah) mit

Abmessungen von nur 320 × 290 × 190 mm. Die speziell für den Einbau unter

Fahrzeugsitzen entwickelte Batterie ermöglicht deutlich mehr nutzbare Kapazität

innerhalb desselben Bauraums und eignet sich ideal für längere autarke Reisen.

Mit den neuen Lösungen verbindet WattCycle Leistung, Speicherkapazität und

intelligente Energieverwaltung.

Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen, die neuen WattCycle-

Energiespeicherlösungen vom 23. bis 25. Juni 2026 auf Intersolar Europe

(https://www.wattcycle.de/pages/intersolar-2026) in München live zu erleben.

WattCycle freut sich auf Ihren Besuch in Halle C4 am Stand C4.251.

Company: WattCycle Power CO.,LIMITED

Contact Person: Rockson

Email: service@wattcycle.com

Address: Unit A503, Building A, Lankun Group, Baoshi Road, Dajiingshan, Buxin

Community, Xin'an Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China

Website: https://www.wattcycle.de

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b99b2f03-d8fc-458d-a42c-

e8e2178872ef

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2f5d31c-dcc3-4761-be86-

1dc46e13b06b

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