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20.06.2026 15:11:38
GNW-News: WattCycle auf der Intersolar Europe 2026 München: Wie das Unternehmen neue Maßstäbe für Balkonkraftwerk-Speicher setzt
^MÜNCHEN, June 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der Intersolar Europe 2026
präsentiert WattCycle ein neues All-in-One Balkonkraftwerk-Energiespeichersystem
mit intelligenter Energiesteuerung für mehr Eigenverbrauch und
Energieunabhängigkeit.
Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung im Bereich Energiespeicherung präsentiert
WattCycle auf der Intersolar Europe 2026 in Halle C4 am Stand C4.251 seine
neuesten Lösungen für Balkonkraftwerke, Heimspeicher und mobile
Energieanwendungen.
Als Highlight der Messe präsentiert WattCycle sein neues All-in-One
Balkonkraftwerk-Energiespeichersystem mit marktführenden Speicherkapazitäten von
bis zu 10 kWh sowie bidirektionalen Leistungsvarianten von 2,5 kW
(https://www.wattcycle.de/products/pioneer-balkonkraftwerk-2500w-mit-speicher-
10kwh) und bahnbrechendem 5 kW. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für
moderne Balkonkraftwerke und eröffnet Anwendern neue Möglichkeiten,
Eigenverbrauch, Energieunabhängigkeit und die Nutzung selbst erzeugter
Solarenergie zu maximieren.
Das Plug-and-Play-System unterstützt sowohl netzgekoppelte als auch
netzunabhängige Anwendungen. Über die integrierte Mikro-Wechselrichter-
Schnittstelle können bestehende Balkonkraftwerke einfach eingebunden werden.
Zusätzlich ermöglicht ein AC-Anschluss das Laden aus dem Stromnetz, sodass
Nutzer günstige Stromtarife gezielt für die Energiespeicherung nutzen und die
gespeicherte Energie später bei höheren Strompreisen einsetzen können.
Mithilfe einer KI-gestützten Energiesteuerung analysiert das System
Stromverbrauch und Stromtarife in Echtzeit. Lade- und Entladevorgänge werden
automatisch optimiert, um Energiekosten zu senken, den Eigenverbrauch zu erhöhen
und das volle Potenzial des All-in-One Balkonkraftwerk-Energiespeichersystems
auszuschöpfen.
Mit diesem neuen All-in-One Balkonkraftwerk-Energiespeichersystem erweitert
WattCycle sein Angebot für moderne Energiespeicherung und schafft die Brücke
zwischen Balkonkraftwerken, mobilen Anwendungen und stationären Heimspeichern.
Für größere Photovoltaikanlagen zeigt WattCycle zudem eine stehende 48V 628Ah
Batteriespeicher (https://www.wattcycle.de/products/explore-48v-628ah-
batteriespeicher-32kwh) mit 32,15 kWh. Als echtes Speicher-Kraftpaket
beziehungsweise Energieriese richtet sich die Lösung an Haushalte mit hohem
Energiebedarf.
Neben dem neuen Balkonkraftwerk-Speicher präsentiert das Unternehmen eine
kompakte 12V 314Ah LiFePO4-Untersitz Autobatterie
(https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-untersitz-batterie-12v-314ah) mit
Abmessungen von nur 320 × 290 × 190 mm. Die speziell für den Einbau unter
Fahrzeugsitzen entwickelte Batterie ermöglicht deutlich mehr nutzbare Kapazität
innerhalb desselben Bauraums und eignet sich ideal für längere autarke Reisen.
Mit den neuen Lösungen verbindet WattCycle Leistung, Speicherkapazität und
intelligente Energieverwaltung.
Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen, die neuen WattCycle-
Energiespeicherlösungen vom 23. bis 25. Juni 2026 auf Intersolar Europe
(https://www.wattcycle.de/pages/intersolar-2026) in München live zu erleben.
WattCycle freut sich auf Ihren Besuch in Halle C4 am Stand C4.251.
Company: WattCycle Power CO.,LIMITED
Contact Person: Rockson
Email: service@wattcycle.com
Address: Unit A503, Building A, Lankun Group, Baoshi Road, Dajiingshan, Buxin
Community, Xin'an Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China
Website: https://www.wattcycle.de
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b99b2f03-d8fc-458d-a42c-
e8e2178872ef
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2f5d31c-dcc3-4761-be86-
1dc46e13b06b
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