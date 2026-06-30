GNW-News: WattCycle rückt auf der Intersolar Europe 2026 praxisnahe Energiespeicher für Wohnmobil, Zuhause und Balkon in den Fokus

^MÜNCHEN, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WattCycle hat seine Teilnahme an der

Intersolar Europe 2026 erfolgreich abgeschlossen. Im Mittelpunkt standen

LiFePO4-Batterien und intelligente Speicherlösungen für Wohnmobile, private

Haushalte, Balkonkraftwerke und Off-Grid-Anwendungen. Damit unterstrich das

Unternehmen seine Rolle im europäischen Wandel hin zu flexibler

Energieunabhängigkeit.

Im Rahmen der The smarter E Europe 2026 präsentierte WattCycle praxisnahe,

sichere und benutzerfreundliche Speichersysteme für die tägliche Nutzung. Der

Messestand verzeichnete großes Besucherinteresse. Gespräche konzentrierten sich

vor allem auf Speicherleistung, einfache Bedienung, reale Anwendungsszenarien

und langfristige Zuverlässigkeit.

Die Präsentation von WattCycle umfasste vier zentrale Anwendungsbereiche:

1. Balkonkraftwerk-Speicher: All-in-One- und stapelbare Lösungen für

europäische Haushalte, angeführt vom WattCycle PIONEER 2500W

Balkonkraftwerk-Speicher (https://www.wattcycle.de/products/pioneer-

balkonkraftwerk-2500w-mit-speicher-10kwh).

2. Heim-Speicherlösungen: 48V Wand- und Rack-Systeme, darunter die 48V 628Ah

Standbatterie (https://www.wattcycle.de/products/explore-48v-628ah-

batteriespeicher-32kwh) für größere Backup-Anforderungen im Haushalt und

skalierbares Energiemanagement.

3. RV- und Outdoor-LiFePO4-Batterien: 12V- und 24V-Batterielösungen für

Wohnmobile, Boote, Lkw, Golfcarts und Off-Grid-Anwendungen.

4. Natrium-Ionen-Batteriekonzept: Ein zukunftsorientierter Ansatz für

kältebeständige Outdoor-Speicher und alternative Batterietechnologien.

Besonders großes Interesse weckte die neue WattCycle 12V 314Ah Untersitz-

Wohnmobilbatterie (https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-untersitz-batterie-

12v-314ah). Eine Teardown-Präsentation am Stand ermöglichte Besuchern einen

direkten Blick auf den inneren Aufbau und die Verarbeitungsqualität. Damit

verdeutlichte WattCycle seinen Fokus auf technische Entwicklung, Sicherheit und

langfristige Zuverlässigkeit.

Auch die Creator Jens Broens und Gareth nahmen an den Aktivitäten am WattCycle-

Stand teil. Gemeinsam mit dem CEO von WattCycle sprachen sie über Produktdesign,

Nutzererfahrung und praktische Einsatzmöglichkeiten. Zusätzlich begleiteten sie

die Messe mit Livestreams und teilten ihre Eindrücke mit einem größeren

Publikum.

Am 25. Juni, dem letzten Messetag, führte WattCycle am Messestand vertiefende

Gespräche mit Besuchern über Speichersicherheit, Produktinnovation und

praktische Anwendungsanforderungen.

Die Beteiligung von Creatorn und Branchenvertretern zeigte das wachsende

Interesse an praxisnaher Batterieleistung, Produkttransparenz und realen

Speicheranwendungen.

Nach der The smarter E Europe 2026 wird WattCycle seine praktischen

Speicherlösungen weiterentwickeln. Auf Basis sicherer Energiespeicherung,

Innovation und zuverlässiger Verarbeitung möchte das Unternehmen Anwendern in

mehr als 60 Ländern mehr Auswahl, Kontrolle und Freiheit im Umgang mit Energie

bieten. Weitere Informationen finden Sie unter WattCycle

(https://www.wattcycle.de/).

Medienkontakt:

Unternehmen: WattCycle Power CO., LIMITED

Ansprechpartner: Rockson

E-Mail: service@wattcycle.com

Adresse: Unit A503, Building A, Lankun Group, Baoshi Road, Dajiingshan, Buxin

Community, Xin'an Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China

Website: https://www.wattcycle.de (https://www.wattcycle.de/)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91f147b6-193c-4711-9d60-

c6383c89eeb3/de

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b38ed012e5fe/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf25fe3a-eaa7-

41d3-960e-6941c78339f6/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/997157d5-

4ecf-42e7-878b-8584cad9a06a/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab1061ad-7997-49a5-81d2-

ecc101790fdc/de

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