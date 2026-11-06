GNW-News: Wegweisende Therapie bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz: Der wissenschaftliche Mitgründer von Repairon, Prof. Wolfram-Hubertus Zimmermann, erhä...

^GÖTTINGEN, Deutschland und PROVIDENCE, Rhode Island, Nov. 06, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Repairon, ein Biotechnologieunternehmen, das regenerative

Herztherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass sein Chief Scientific Officer

und Mitgründer, Professor Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann, den?Galenus-von-

Pergamon"-Preis 2026 für herausragende pharmakologische Forschung für seine

bahnbrechende Arbeit an aus iPS-Zellen hergestelltem Herzmuskelgewebe zur

Behandlung fortgeschrittener Herzinsuffizienz erhalten hat. Der Preis wird

jährlich von einem unabhängigen wissenschaftlichen Gremium unter der

Schirmherrschaft von Springer Medicine vergeben, einem weltweit führenden Verlag

für akademische und wissenschaftliche Publikationen. Mit dem Preis werden

herausragende medizinische Innovationen in Deutschland ausgezeichnet. Prof.

Zimmermann und sein Team an der Universitätsmedizin Göttingen arbeiten seit mehr

als einem Jahrzehnt eng mit Repairon zusammen, um die Technologie von Beginn an

bis hin zu den laufenden klinischen Studien zu entwickeln.

?Wir gratulieren Wolfram-Hubertus Zimmermann und seinem Forschungsteam zu dieser

wohlverdienten Auszeichnung für die Entwicklung unserer BioVAT (Biologic

Ventricular Assist Therapy)", sagte Lothar Germeroth, CEO von Repairon. Er fügte

hinzu:?Jahrelange intensive Laborforschung unter der Leitung von Wolfram

mündete schließlich in klinischen Studien, die zeigen, dass es möglich ist, das

geschädigte Herz zu remuskularisieren und den Gesundheitszustand sowie die

Lebensqualität von Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz zu

verbessern. Wir freuen uns darauf, seine Arbeit im Rahmen einer multinationalen

zulassungsrelevanten klinischen Studie fortzusetzen und die Therapie letztlich

zum Wohle Tausender Patienten auf den Markt zu bringen."

Über Prof. Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann: Prof. Zimmermann ist Mitgründer und

Chief Scientific Officer der Repairon GmbH. Seit 2008 ist er Professor für

Pharmakologie und Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie an

der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Als Arzt und Wissenschaftler widmet er

sich seit mehr als 25 Jahren schwerpunktmäßig dem Tissue Engineering und der

gewebebasierten Herzreparatur. Prof. Zimmermann und sein Team haben mehrere

Tissue-Engineering-Technologien erfunden, darunter die Technologie für künstlich

hergestelltes Herzmuskelgewebe von BioVAT. Seine führende Rolle auf dem Gebiet

des Tissue Engineering wird durch die Autorschaft von mehr als 200 Publikationen

und über 10 Patenten belegt.

Über Repairon: Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen mit

Sitz in Göttingen, Deutschland, das sich auf die Entwicklung regenerativer

Zelltherapien für die Herzmedizin spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2014

auf der Grundlage von Forschungen durch Wolfram-Hubertus Zimmermann, MD und sein

Team an der Universitätsmedizin Göttingen gegründet, die mehrere Tissue-

Engineering-Technologien mit nachgewiesener Anwendbarkeit für die Organreparatur

und Arzneimittelentwicklung entwickelt haben. Der führende therapeutische

Kandidat von Repairon, das künstliche Herzmuskelgewebe (?Herzpflaster"), wird

derzeit im Rahmen der klinischen Phase-2-Studie?BioVAT-HF-DZHK20" als

biologisches Herzunterstützungsgewebe (BioVAT) bei Herzinsuffizienz im

Endstadium untersucht.

Unternehmenskontakt: Ansprechpartner in den USA:

Dr. Lothar Germeroth Frank Ahmann

Repairon GmbH Repairon USA

37079 Göttingen - Deutschland Providence, RI

E-Mail: germeroth@repairon.de E-Mail: f.ahmann@repairon.com

(mailto:germeroth@repairon.de) (mailto:f.ahmann@repairon.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

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7645-423d-9123-cbf217e65969

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