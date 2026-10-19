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19.10.2026 18:04:39
GNW-News: Wegweisende Therapie bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz: Repairon stärkt Führungsteam mit der Ernennung von Dr. Detlef Schumann zum Chief Opera...
^GÖTTINGEN, Deutschland, und PROVIDENCE, Rhode Island, Oct. 19, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Repairon, ein Biotechnologieunternehmen auf dem Gebiet
regenerativer Herztherapien, hat Dr. Detlef Schumann zum Chief Operating Officer
(COO) ernannt. In dieser Funktion berichtet Dr. Schumann direkt an CEO Dr.
Lothar Germeroth und zeichnet für die weltweiten operativen Aktivitäten sowie
die strategische Unternehmensentwicklung verantwortlich.
Dr. Schumann verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Biotechnologie,
der Pharmaindustrie und der Medizintechnik. Seine wissenschaftliche und
technische Expertise umfasst Zelltherapien, Arzneimittel für neuartige Therapien
(ATMPs), regenerative Medizin und Medizinprodukte. Darüber hinaus bringt er
umfassende Erfahrung in der Optimierung betrieblicher Abläufe, in der
Organisationsentwicklung, in der GMP-konformen Produktion, in der
Automatisierung sowie im Aufbau strategischer Partnerschaften und M&A-
Transaktionen mit. Er hat internationale Wachstumsstrategien entwickelt und
erfolgreich umgesetzt. Zu seinen regionalen Schwerpunkten zählen insbesondere
Europa, der Nahe Osten und Afrika (EMEA) sowie Japan und Singapur. Als CEO der
TETEC Tissue Engineering Technologies AG stellte er die Weichen für nachhaltiges
Wachstum, indem er die GMP-konforme ATMP-Herstellung neu strukturierte,
skalierte und hochspezialisierte CDMO-Dienstleistungen aufbaute. Zuvor war er
unter anderem Geschäftsführer der CeGaT GmbH, Vice President for Technology
Innovation bei B. Braun Aesculap sowie in leitenden Positionen in Forschung und
Business Development bei DSM Biomedical tätig. Dr. Schumann studierte Pharmazie
und promovierte an der Universität Regensburg in regenerativer Medizin und
pharmazeutischer Technologie. Seine wissenschaftliche Laufbahn umfasst zudem
Postdoc-Aufenthalte am MIT und an der Harvard University sowie an der National
University of Singapore.
Dr. Lothar Germeroth, CEO von Repairon, erklärt:?Der Wechsel von Detlef
Schumann in unser Führungsteam ist ein zentraler Meilenstein für das
bevorstehende Wachstum unseres Unternehmens. Seine Erfahrung und
Führungskompetenz werden uns dabei helfen, unsere Produktionskapazitäten
auszubauen, entscheidende klinische Studien voranzubringen, unsere Aktivitäten
in den Märkten des Fernen Ostens zu verstärken und unser umsatzgenerierendes
Geschäft in Deutschland weiterzuentwickeln. Die positiven Ergebnisse unserer
klinischen Phase-I/II-Studie bestärken uns darin, die Entwicklung unseres
BioVAT-Produkts weiter voranzutreiben. Als erstes Unternehmen haben wir gezeigt,
dass sich bei Patienten mit fortgeschrittener ischämischer Herzinsuffizienz
Herzmuskelgewebe wiederherstellen lässt."
?Die klinische, regulatorische und kommerzielle Entwicklung einer der
bedeutendsten Tissue-Engineering-Technologien in der kardiovaskulären Medizin
mitzugestalten, ist eine außergewöhnliche Chance und zugleich eine große
Verantwortung", sagt Dr. Detlef Schumann.?Ich freue mich darauf, meine gesamte
Expertise, Erfahrung und Energie einzubringen, um Repairon gemeinsam
weiterzuentwickeln und BioVAT zum Wohl von Millionen von Herzinsuffizienz-
Patienten weltweit zur Marktreife zu führen."
Hoher medizinischer Bedarf bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz: Weltweit
leiden rund 5 % der Bevölkerung an einer chronischen Herzinsuffizienz
unterschiedlicher Schwere. Sie zählt nach wie vor zu den häufigsten
Todesursachen. In den USA repräsentiert Herzinsuffizienz die häufigste Ursache
für Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit unter der älteren Bevölkerung mit
über 6 Millionen Betroffenen. Wenn sich die Herzinsuffizienz zu
fortgeschrittenen Stadien entwickelt, leiden die Patienten unter Schwäche und
Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten sowie in Ruhe, was mitunter sogar
eine ständige Bettruhe erforderlich macht. Für diese schwerkranken Patienten
bestehen die einzigen derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen in mechanischen
Pumpgeräten oder einer Herztransplantation.
Über Repairon: Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen mit
Sitz in Göttingen, das sich auf die Entwicklung regenerativer Zelltherapien für
die Herzmedizin spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2014 auf Basis der
Forschung durch Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann und sein Team der
Universitätsmedizin Göttingen gegründet. Die Forscher haben mehrere
Gewebezuchttechnologien mit bewährter Anwendbarkeit für die Organregeneration
und Arzneimittelentwicklung entwickelt. Der führende therapeutische
Wirkstoffkandidat von Repairon, das gentechnisch hergestellte Herzmuskel-
Pflaster, wird derzeit im Rahmen der klinischen Phase-II-Studie?BioVAT-HF" als
biologisches Ventrikelunterstützungsgewebe (BioVAT) für Patienten mit
Herzinsuffizienz im Endstadium untersucht.
Ansprechpartner im Unternehmen: Ansprechpartner in den USA:
Dr. Lothar Germeroth Frank Ahmann
Repairon GmbH Repairon USA
37079 Göttingen - Germany Providence, RI
E-Mail: germeroth@repairon.de E-Mail: f.ahmann@repairon.com
(mailto:germeroth@repairon.de) (mailto:f.ahmann@repairon.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64985d27-8653-4e2b-a6b9-
38b0d3a46954
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