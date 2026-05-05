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05.05.2026 11:57:38
GNW-News: Welche Internetlösung empfiehlt sich für Geschäftsreisen? Darum ist Holafly for Business die erste Wahl für globale Unternehmen
^DUBLIN, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für IT-Teams ist eines der größten
Risiken bei Geschäftsreisen nicht der Flug selbst, sondern ohne zuverlässigen
Internetzugang am Zielort anzukommen. Dabei geht es um weit mehr als nur um
Zeitverlust: Häufig fehlt der Zugriff auf wichtige Tools, Mitarbeiter sind auf
ungesicherte öffentliche WLAN-Netzwerke angewiesen, und Entscheidungen müssen
ohne aktuelle Informationen getroffen werden.
Da weltweit immer mehr Mitarbeiter an verschiedenen Standorten tätig sind,
suchen Unternehmen nach neuen Möglichkeiten, ihre Teams im Ausland zu
unterstützen - weg von fragmentierten Einzellösungen, hin zu stärker
integrierten Ansätzen. Im Zuge dieses Wandels entwickeln sich Lösungen wie
Holafly for Business (https://partners.holafly.com/) zu einer zentralen
Infrastrukturschicht. Sie helfen IT-Abteilungen, Kontrolle, Transparenz und
Sicherheit zurückzugewinnen und stellen sicher, dass Mitarbeitende unmittelbar
nach der Landung mobilen Datenzugang haben, ohne auf externe Netzwerke
angewiesen zu sein.
Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit den Veränderungen im geschäftlichen
Reiseverkehr selbst. Laut der Global Business Travel Association (GBTA) werden
die weltweiten Ausgaben für Geschäftsreisen 2026 voraussichtlich 1,69 Billionen
US-Dollar erreichen. Dies spiegelt den strukturellen Wandel hin zu geografisch
stärker verteilten Arbeitsmodellen wider, bei denen die Fähigkeit, von überall
nahtlos zu arbeiten, zur Grundvoraussetzung geworden ist.
Die betrieblichen Auswirkungen von Verbindungslücken sind bereits messbar: Laut
Daten der GBTA verlieren Geschäftsreisende aufgrund von Verbindungsproblemen
durchschnittlich 5,2 produktive Stunden pro Reise. Gleichzeitig ist das Thema
Sicherheit in den Mittelpunkt der Debatte gerückt. Angesichts der Tatsache, dass
die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne in Unternehmen laut IBM Security
4,88 Millionen US-Dollar betragen, ist die Nutzung öffentlicher WLAN-Netzwerke
für viele Organisationen keine tragfähige Option mehr.
Neben diesen Herausforderungen stellt auch das interne Management von
Datendiensten Unternehmen vor erhebliche Schwierigkeiten. Plattformen wie das
Holafly Business Center ermöglichen es IT-Teams, das eSIM-Management zu
zentralisieren, die Nutzung in Echtzeit zu überwachen und Abrechnungsprozesse zu
automatisieren. Dadurch wird die betriebliche Komplexität reduziert und die für
eine effektive Verwaltung verteilter Teams erforderliche Transparenz
gewährleistet. Laut Gartner können Unternehmen, die Automatisierung in ihren IT-
Betrieb integrieren, ihre Verwaltungskosten um bis zu 30 % senken, was den Wert
skalierbarer Lösungen zusätzlich unterstreicht.
Ein weiterer Treiber dieses Wandels ist die Planbarkeit von Roaming-Kosten:
Während traditionelle Roaming-Modelle weiterhin unerwartete und schwer
vorhersehbare Kosten verursachen, können Lösungen wie Holafly for Business
(https://partners.holafly.com/) diese Ausgaben um bis zu 85 % senken und damit
sowohl Einsparungen als auch die zunehmend erforderliche finanzielle Stabilität
für globale Aktivitäten bieten.
?Unternehmen fragen sich heute nicht mehr, ob ihre Teams auf Reisen online sein
werden, sondern wie zuverlässig und sicher sie von überall aus arbeiten können",
so Ricardo Rodriguez, Head of Sales bei Holafly for Business.
Über Holafly
Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über
200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als
15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale
Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies Reisen
weltweit.
Kontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff9372ad-
41f6-4acc-8266-5578d80cc425
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