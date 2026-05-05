GNW-News: Welche Internetlösung empfiehlt sich für Geschäftsreisen? Darum ist Holafly for Business die erste Wahl für globale Unternehmen

^DUBLIN, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für IT-Teams ist eines der größten

Risiken bei Geschäftsreisen nicht der Flug selbst, sondern ohne zuverlässigen

Internetzugang am Zielort anzukommen. Dabei geht es um weit mehr als nur um

Zeitverlust: Häufig fehlt der Zugriff auf wichtige Tools, Mitarbeiter sind auf

ungesicherte öffentliche WLAN-Netzwerke angewiesen, und Entscheidungen müssen

ohne aktuelle Informationen getroffen werden.

Da weltweit immer mehr Mitarbeiter an verschiedenen Standorten tätig sind,

suchen Unternehmen nach neuen Möglichkeiten, ihre Teams im Ausland zu

unterstützen - weg von fragmentierten Einzellösungen, hin zu stärker

integrierten Ansätzen. Im Zuge dieses Wandels entwickeln sich Lösungen wie

Holafly for Business (https://partners.holafly.com/) zu einer zentralen

Infrastrukturschicht. Sie helfen IT-Abteilungen, Kontrolle, Transparenz und

Sicherheit zurückzugewinnen und stellen sicher, dass Mitarbeitende unmittelbar

nach der Landung mobilen Datenzugang haben, ohne auf externe Netzwerke

angewiesen zu sein.

Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit den Veränderungen im geschäftlichen

Reiseverkehr selbst. Laut der Global Business Travel Association (GBTA) werden

die weltweiten Ausgaben für Geschäftsreisen 2026 voraussichtlich 1,69 Billionen

US-Dollar erreichen. Dies spiegelt den strukturellen Wandel hin zu geografisch

stärker verteilten Arbeitsmodellen wider, bei denen die Fähigkeit, von überall

nahtlos zu arbeiten, zur Grundvoraussetzung geworden ist.

Die betrieblichen Auswirkungen von Verbindungslücken sind bereits messbar: Laut

Daten der GBTA verlieren Geschäftsreisende aufgrund von Verbindungsproblemen

durchschnittlich 5,2 produktive Stunden pro Reise. Gleichzeitig ist das Thema

Sicherheit in den Mittelpunkt der Debatte gerückt. Angesichts der Tatsache, dass

die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne in Unternehmen laut IBM Security

4,88 Millionen US-Dollar betragen, ist die Nutzung öffentlicher WLAN-Netzwerke

für viele Organisationen keine tragfähige Option mehr.

Neben diesen Herausforderungen stellt auch das interne Management von

Datendiensten Unternehmen vor erhebliche Schwierigkeiten. Plattformen wie das

Holafly Business Center ermöglichen es IT-Teams, das eSIM-Management zu

zentralisieren, die Nutzung in Echtzeit zu überwachen und Abrechnungsprozesse zu

automatisieren. Dadurch wird die betriebliche Komplexität reduziert und die für

eine effektive Verwaltung verteilter Teams erforderliche Transparenz

gewährleistet. Laut Gartner können Unternehmen, die Automatisierung in ihren IT-

Betrieb integrieren, ihre Verwaltungskosten um bis zu 30 % senken, was den Wert

skalierbarer Lösungen zusätzlich unterstreicht.

Ein weiterer Treiber dieses Wandels ist die Planbarkeit von Roaming-Kosten:

Während traditionelle Roaming-Modelle weiterhin unerwartete und schwer

vorhersehbare Kosten verursachen, können Lösungen wie Holafly for Business

(https://partners.holafly.com/) diese Ausgaben um bis zu 85 % senken und damit

sowohl Einsparungen als auch die zunehmend erforderliche finanzielle Stabilität

für globale Aktivitäten bieten.

?Unternehmen fragen sich heute nicht mehr, ob ihre Teams auf Reisen online sein

werden, sondern wie zuverlässig und sicher sie von überall aus arbeiten können",

so Ricardo Rodriguez, Head of Sales bei Holafly for Business.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über

200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als

15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale

Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies Reisen

weltweit.

Kontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)

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