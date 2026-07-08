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08.07.2026 16:12:38
GNW-News: Weltneuheit: Das Ein-Session-Stammzellenprotokoll des KFSH in Jeddah setzt einen neuen globalen Standard, der die Sicherheit der Spender und die Ef...
^JEDDAH, Königreich Saudi-Arabien, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King
Faisal Specialist Hospital and Research Centre in Jeddah hat erfolgreich das
weltweit erste Protokoll dieser Art entwickelt und umgesetzt, bei dem ein
Algorithmus zur genauen Abschätzung der zu erwartenden Stammzellerträge jedes
Spenders zum Einsatz kommt. Dank dieses Protokolls konnte die Entnahme von
Stammzellen bei 100 % der männlichen Spender und bei 94,9 % aller Spender
bereits in der ersten Session abgeschlossen werden, wodurch die Notwendigkeit
einer dritten und vierten Entnahme gänzlich entfiel.
Das Protokoll ist darauf ausgelegt, wiederholte Sessions und die damit
verbundenen Risiken für die Sicherheit der Spender zu begrenzen. Zahlen des US-
amerikanischen National Marrow Donor Program zeigen, dass wiederholte Sessions
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spender zur Erholung ins Krankenhaus
eingewiesen wird, versechsfachen. Indem die Häufigkeit der erforderlichen
Sessions reduziert wird, geht das Protokoll diesem Risiko direkt entgegen und
setzt einen neuen globalen Maßstab, der die Sicherheit der Spender mit der
Effizienz der Behandlung in Einklang bringt.
Für die Patienten hat das Protokoll die Ergebnisse der Stammzelltransplantation
verbessert. Die Überlebensrate lag 100 Tage nach der Transplantation bei 91,2
Prozent und damit über dem weltweiten Durchschnitt; dies ist ein wichtiger
Indikator für eine frühe Genesung. Die Ergebnisse wurden in einer Studie
dokumentiert, die in?Blood Global Hematology", einer Fachzeitschrift der
American Society of Hematology, veröffentlicht wurde.
?Gesunde Spender vor wiederholten Stammzellen-Sessions zu bewahren, ist sowohl
eine klinische als auch eine ethische Priorität", so Professor Ashraf Dada,
Leiter der Abteilung für Pathologie und Labormedizin am KFSH in Jeddah und
Hauptverantwortlicher der Studie.
Er erklärte, dass der Algorithmus, der über einen Zeitraum von drei Jahren
entwickelt und an 138 Spendern getestet wurde, es dem medizinischen Team
erstmals ermöglichte, die erste Session mit einer Vorhersagegenauigkeit von
nahezu 92 Prozent hinsichtlich der zu entnehmenden Zellmenge zu planen. Dies
verbessert das Erlebnis und die Sicherheit des Spenders, unterstützt die
frühzeitige Planung des Entnahmevorgangs und beschleunigt die Behandlung von
Patienten, die auf eine Transplantation warten.
Dieser Durchbruch spiegelt die umfassenden Bemühungen des KFSH wider, Daten und
wissenschaftliche Analysen zur Weiterentwicklung der spezialisierten Versorgung
zu nutzen, wodurch die Behandlung individuell auf den klinischen Zustand und die
Bedürfnisse jedes Spenders und Empfängers zugeschnitten werden kann. Zudem
festigt dies den Ruf des Krankenhauses als Vorreiter für fortschrittliche
medizinische Lösungen - ganz im Sinne seiner Vision, für jeden Patienten die
optimale Wahl zu sein.
Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre belegt im Jahr 2026 den
ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Einrichtungen. Brand Finance hat es für
das Jahr 2026 zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im
Nahen Osten gekürt, und Newsweek hat es für das Jahr 2026 in die Listen der
weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser
und der weltweit besten Spezialkrankenhäuser aufgenommen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie
unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/996242ac-
8228-4f18-8b68-1755c2f639cd
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