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12.11.2026 03:19:38
GNW-News: Weltweit erste bionische humanoide Roboter-Moderatoren vorgestellt
^PEKING, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit ersten bionischen
humanoiden Roboter-Moderatoren wurden am 5. November auf einem Forum zum Thema
künstliche Intelligenz und die Modernisierung Chinas vorgestellt, das im Rahmen
des 7. World Media Summit in Peking stattfand.
Die Vorstellung war ein Schritt in Richtung der Umsetzung des innovativen
Modells, bei dem seriöse Nachrichteninhalte mit verkörperter KI kombiniert
werden.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5813/eng)
Die Roboter-Moderatoren mit den Namen Xinyan und Xinyu wurden gemeinsam von der
Nachrichtenagentur Xinhua und UBTECH, einem führenden chinesischen
Robotikunternehmen, entwickelt, wobei der renommierte chinesische Regisseur
Zhang Yimou als leitender Designer für ihre visuelle Gestaltung fungierte.
Sie sind im menschlichen Maßstab konzipiert und speziell für
Nachrichtenanwendungen angepasst und können Nachrichten direkt vor Ort liefern.
Ihre Funktionen basieren auf dem KI-gestützten Nachrichtenbot?Xinhua Yudian"
von Xinhua sowie den proprietären Technologien von UBTECH entlang der gesamten
Wertschöpfungskette, darunter biomimetische Haut, KI-Hardware mit eingebetteten
Funktionen, Betriebssysteme, emotionsgesteuerte große Sprachmodelle und
Massenproduktionskapazitäten.
Zhang teilte auf dem Forum seine Gedanken zur Verschmelzung von Technologie und
Kunst mit. Er versuchte, ein Gleichgewicht zwischen der Ernsthaftigkeit und
Professionalität, die bei der Nachrichtenvermittlung erforderlich sind, und dem
natürlichen, nuancierten Realismus lebensechter Roboter herzustellen.
Qian Tong, Generaldirektor des New Media Center von Xinhua, erklärte, Roboter-
Moderatoren sollen neue Aufgaben in der Nachrichtenredaktion übernehmen und
nicht zu den Stars der Sendung werden. Sie werden Journalisten und Redakteure
bei der Präsentation von Nachrichten, der Bereitstellung mehrsprachiger Inhalte
und der Interaktion vor Ort unterstützen.
Zhou Jian, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von UBTECH, erklärte, die
Roboter seien das Ergebnis einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit und
vereinten die Standards und Inhaltsressourcen der Nachrichtenbranche von Xinhua,
die Full-Stack-Technologien von UBTECH sowie das visuelle Design von Zhang und
seinem Team.
Die von?Xinhua Yudian" unterstützten Roboter-Moderatoren haben eine integrierte
technische Pipeline aus?Gehirn - Ausdruck - Steuerung" etabliert, die es ihnen
ermöglicht, in Echtzeit verlässliche politische Nachrichten und Informationen
aus geprüften Quellen abzurufen, und dazu beiträgt, das Risiko von
Fehlinformationen aufgrund von KI-Halluzinationen zu verringern. Das Produkt
soll künftig in weiteren Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen, darunter
Bildungseinrichtungen, öffentliche Orte in Städten, kultureller Austausch mit
dem Ausland sowie die Berichterstattung über die Erforschung des Weltraums.
Der 7. World Media Summit wird gemeinsam von der Nachrichtenagentur Xinhua und
der Volksregierung der Stadt Beijing ausgerichtet und von der Abteilung für
auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit von Xinhua, dem
Zentrum für neue Medien sowie Xinhuanet organisiert. Ziel ist es, eine Plattform
für Dialog und Zusammenarbeit zwischen globalen Medienorganisationen zu schaffen
und einen Konsens über den Einsatz von KI in der Kommunikation zu erzielen.
Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°
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