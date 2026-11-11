GNW-News: Wie wir reisen verändert sich: Holafly präsentiert den Global eSIM & Travel Report 2026-2027

^DUBLIN, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Art zu reisen verändert sich, und

das nicht nur, weil wir häufiger ins Ausland reisen. Wir hinterfragen auch,

wohin die Reise geht, wie wir sie planen und was wir unterwegs erwarten. Was vor

wenigen Jahren noch als Luxus galt, ist heute selbstverständlich, und was wir

uns kaum hätten vorstellen können, gehört mittlerweile zum Alltag. Denken Sie

zurück an die Zeit, als man in einer fremden Stadt ein Taxi noch telefonisch

bestellen musste. Heute käme kaum ein Reisender noch auf die Idee.

Um diesen Wandel und die Zukunft des Reisens geht es in der nun zweiten Ausgabe

des Global eSIM & Travel Report 2026-2027

(https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/holafly_global_travel_report_2026_20

27.pdf) von Holafly. Der Bericht trägt die Erfahrungen und Erwartungen von

5.220 internationalen Reisenden aus 13 Ländern zusammen und beleuchtet die

Faktoren, die das Reisen heute und in der Zukunft prägen.

Untersucht wird, wie die Menschen 2026 gereist sind, wohin sie 2027 reisen

möchten und wie Technologie und Nachhaltigkeit ihre Entscheidungen beeinflussen.

Zudem geht der Bericht darauf ein, wie sich Geschäftsreisen verändern und wie

wir dank Reise-eSIMs unsere Smartphones im Ausland nutzen können. Statt sich auf

einen einzelnen Trend zu konzentrieren, werden diese Perspektiven

zusammengeführt, um zu verstehen, was Reisende heute zunehmend von ihren

Aufenthalten erwarten.

Daraus geht eindeutig hervor, dass die Lust auf Auslandsreisen ungebrochen ist.

49 Prozent der Befragten reisen häufiger als noch vor zwei Jahren, und

75 Prozent planen, 2027 mindestens zwei Auslandsreisen zu unternehmen. Im

Vorjahr waren es noch 67 Prozent. Hinzu kommt, dass Reisende unabhängiger

werden. So ist der Anteil der Alleinreisenden im vergangenen Jahr von

20 auf 24 Prozent gestiegen.

Auch der Internetzugang im Ausland verändert sich rasant - 29 Prozent der

Befragten verlassen sich inzwischen auf eSIMs für den mobilen Datenzugriff im

Ausland, 2025 waren es nur 17 Prozent. Außerdem nutzen 44 Prozent häufig KI zur

Planung ihrer Reisen, ein Anstieg von 13 Prozentpunkten. Was früher ein

willkommener Zusatz war, wird für Reisende zunehmend zur Selbstverständlichkeit.

?Das Interessante am Reisen ist, wie schnell sich unsere Erwartungen ändern. Vor

wenigen Jahren empfanden wir es noch als Annehmlichkeit, fast alles über das

Smartphone zu regeln. Heute gehen wir einfach davon aus, dass das überall

funktioniert. Entscheidend ist dabei nicht die Technologie selbst, sondern die

Möglichkeiten, die sie uns eröffnet. Dieser Bericht hilft uns zu verstehen, wie

diese alltäglichen Veränderungen unser Reiseerlebnis prägen", so Alfonso Mata,

Head of Strategy bei Holafly (https://esim.holafly.com/).

Der Holafly Global eSIM & Travel Report 2026-2027 bietet ein umfassenderes Bild

einer Branche, die sich gemeinsam mit ihren Reisenden weiterentwickelt. Die

Sehnsucht, neue Orte zu entdecken, ist gleichbleibend. Doch wie wir unsere

Reisen planen, erleben und über sie denken, verändert sich stetig.

Medienkontakt: press@holafly.com

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