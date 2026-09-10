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10.09.2026 19:02:39
GNW-News: Wir stellen Ihnen Hyceon vor: Eine vollständig integrierte, europaweit tätige Unternehmensgruppe für die Planung, den Bau und die Beratung im Berei...
^FRANKFURT, Deutschland, und DUBLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyceon
(http://www.hyceon.com/), eine paneuropäische Unternehmensgruppe, die sich auf
die Planung und technische Umsetzung von Rechenzentren spezialisiert hat, gibt
heute ihre offizielle Gründung als neu umbenannte und vereinigte Einheit
von TTSP HWP (https://ttsp-hwp.de/en/) und MCA Architects
(https://www.mca.ie/) bekannt. Mit der Gründung, die den Abschluss der im
Dezember 2025 angekündigten Fusion (https://www.mca.ie/insights/mca-architects-
and-ttsp-hwp-unite-to-form-a-pan-european-leader-in-data-centre-design-and-
engineering/) markiert, ist Hyceon nun in der Lage, die Bereitstellung von KI-
fähigen, energieeffizienten Rechenzentrumsanlagen für Hyperscaler, Cloud-
Anbieter, Colocation-Betreiber und Investoren im Bereich der digitalen
Infrastruktur in ganz Europa zu unterstützen.
Der Name?Hyceon" spiegelt den Zusammenschluss von TTSP HWP und MCA Architects
wider sowie den gemeinsamen Ansatz, den sie auf den Markt bringen: die
Verbindung von Technologie und Design, Architektur und Ingenieurwesen sowie
lokaler Expertise mit europäischer Reichweite. Mit mehr als 270 Fachkräften aus
den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Masterplanung und Projektmanagement
hat die Unternehmensgruppe an Rechenzentrumskapazitäten von über 10 GW
mitgewirkt und mehrere hundert Projekte bis zur Baugenehmigung begleitet.
Unter der Leitung von CEO Alexander Hauser
(https://www.linkedin.com/in/alexander-hauser-
9a6572a3?originalSubdomain=de) unterhält Hyceon Niederlassungen in Frankfurt,
Dublin, Stuttgart, Köln, Berlin und Düsseldorf; weitere Projektbüros in Budapest
und Kuala Lumpur unterstützen europäische Projekte. Die Gruppe bietet ihren
Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Standortauswahl, Machbarkeitsstudien,
Genehmigungsverfahren, Masterplanung, Architektur, Ingenieurwesen,
Nachhaltigkeit und Projektabwicklung an und fungiert dabei als zentraler
Ansprechpartner über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Die neue Gruppe
baut auf einer fünfjährigen Zusammenarbeit auf, in deren Rahmen
Rechenzentrumsprojekte mit einer Leistung von mehr als einem Gigawatt für
Hyperscale- und Colocation-Kunden in ganz Europa realisiert wurden.
?Unsere Kunden bauen in einem Tempo und in einem Umfang, wie es Europa bisher
noch nicht gesehen hat, und sie suchen nach Partnern, die ein gesamtes Projekt
und nicht nur einen Teil davon übernehmen können. Hyceon stellt ihnen ein Team
und einen einzigen Ansprechpartner zur Verfügung - von der Standortauswahl bis
zur Übergabe", sagte Alexander Hauser (https://www.linkedin.com/in/alexander-
hauser-9a6572a3/?originalSubdomain=de), CEO von Hyceon.?Auf der Grundlage
fundierter lokaler Fachkenntnisse, die in Schlüsselmärkten wie Irland und
Deutschland verwurzelt sind, sind wir bereit, unseren Kunden in einem
entscheidenden Moment für die globale, KI-getriebene Entwicklung zur Seite zu
stehen."
Da die Nachfrage nach groß angelegter Rechenzentrumsinfrastruktur in ganz Europa
aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Computing und künstlicher
Intelligenz steigt, wächst der Druck in der gesamten Branche, energieeffiziente
Lösungen bereitzustellen, die den immer strengeren gesetzlichen Anforderungen
entsprechen - darunter auch die im deutschen Energieeffizienzgesetz festgelegten
Grenzwerte für den PUE-Wert und die Wärmerückgewinnung, die ab Juli 2026 gelten.
Hyceon berücksichtigt diese Aspekte bei jedem Projekt und bietet gleichzeitig
technische Spitzenleistungen auf den europäischen Märkten.
?Wenn unsere Kunden in neue und bestehende Regionen expandieren, benötigen sie
Partner, die ihnen überall denselben hohen Servicestandard bieten können. Hyceon
wird gemeinsam mit ihnen wachsen und unsere Präsenz und Kompetenzen dort
ausbauen, wo dies erforderlich ist, um ihre Ziele zu unterstützen und
marktübergreifend beständige Leistungen zu erbringen", erklärte Brian Murphy
(https://www.linkedin.com/in/brian-murphy-8a936925/), Managing Director von
Hyceon.
Weitere Informationen zu Hyceon finden Sie unter: www.hyceon.com
(http://www.hyceon.com/).
Über Hyceon
Hyceon ist eine vollständig integrierte, europaweit tätige Beratungsgruppe, die
sich auf die Planung und technische Umsetzung von Rechenzentren spezialisiert
hat. Das Unternehmen agiert als einheitliche Gruppe mit sechs Niederlassungen in
Deutschland und Irland sowie weiteren Ausführungsbüros in Budapest und Kuala
Lumpur und vereint mehr als 270 Fachkräfte aus den Bereichen Architektur,
Ingenieurwesen, Masterplanung und Projektmanagement sowie Rechenzentrumsprojekte
mit einer Gesamtleistung von über 10 GW. Aufbauend auf einer 35-jährigen
Tradition in jedem ihrer Gründungsunternehmen betreut die Unternehmensgruppe
Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Colocation-Betreiber in ganz Europa und erbringt
Planungs- und Ingenieurdienstleistungen mit den Schwerpunkten Energieeffizienz,
Nachhaltigkeit und technische Innovation.
Ansprechpartner für Medien:
iMiller Public Relations
Rhonda Carpenter
Tel.: 1.914.315.6424
Hyceon@imillerpr.com
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