GNW-News: Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang: "Qihang Road" ebnet den Weg in eine neue industrielle Zukunft

^HANGZHOU, China, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stadtverwaltung von

Hangzhou hat kürzlich die offiziellen Namen für fünf Stationen entlang der

Metrolinie 10 und der Intercity-Strecke Hangzhou-Deqing (Abschnitt Yuhang)

genehmigt. Im Kerngebiet der Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang wurden zwei

Stationen umbenannt: Die bisherige?Renhe South Station" trägt nun den Namen

?Dongshanyang Station" und die?Renhe North Station" wird künftig als?Qihang

Road Station" (wörtlich:?Straße des Segelsetzens") bezeichnet. Als nördlicher

Endpunkt der Verlängerung der Metrolinie 10 und wichtiger Umsteigeknoten für die

Intercity-Strecke Hangzhou-Deqing liegt die?Qihang Road Station" in

unmittelbarer Nähe bedeutender Industrieprojekte wie BYD Hangzhou und Hua Guang

Advanced Materials. Der neue Name ist dabei Programm: Er markiert nicht nur

präzise die geografische Lage, sondern symbolisiert zugleich den Aufbruch zu

einer neuen Phase der integrierten Industrie- und Stadtentwicklung in der

Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang. Mit dem rasanten Fortschritt der Bauarbeiten

entsteht ein Verkehrsnetz, das die Metropole Hangzhou, die

Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang und den Kreis Deqing nahtlos miteinander

verbindet. Dadurch werden die regionalen Standortvorteile weiter gestärkt und

die industrielle und personelle Mobilität nachhaltig beschleunigt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5009/eng)

Der im Stadtgebiet von Hangzhou (Provinz Zhejiang) gelegene Bezirk Yuhang liegt

im Herzen des Jangtse-Deltas und fungiert als Tor Hangzhous zu Shanghai sowie zu

den Provinzen Jiangsu und Anhui. Die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang, die von

der Provinzregierung von Zhejiang als wirtschaftliche Entwicklungszone auf

Provinzebene anerkannt wurde, fungiert als primäre Industrieplattform des

Bezirks und stellt das dem Verwaltungszentrum von Hangzhou am nächsten gelegene

Cluster für intelligente Fertigung dar. Die Zone liegt am südlichen Ende der

Hangjiahu-Ebene und grenzt im Osten an den Beijing-Hangzhou Grand Canal. Sie

genießt außergewöhnliche geografische und verkehrstechnische Vorteile: Der

internationale Flughafen Xiaoshan ist nur 50 Kilometer entfernt, die großen

Fernbahnhöfe Hangzhou East und Hangszhou West liegen in etwa 20 Kilometern

Reichweite. Erreichbar ist sie über sieben Autobahnen sowie die Metrolinie 10.

Die Zone ist konsequent auf intelligente Fertigung ausgerichtet und setzt dabei

auf drei Leitbranchen: neue Ausrüstungen, neue Materialien und neue Energien.

Gemeinsam bilden sie das industrielle System?One Smart, Three New". Zudem liegt

der Schwerpunkt auf Nischensektoren wie integrierte Schaltkreise, Robotik und

digitale Energie, um kontinuierlich neue hochwertige Produktivkräfte zu fördern.

Inzwischen haben sich industrielle Cluster gebildet, die unter anderem von

Unternehmen wie Nanfang Pump, Hua Guang Advanced Materials und BYD Hangzhou

repräsentiert werden. Zahlreiche Unternehmen entlang der Wertschöpfungsketten

haben sich im Umfeld angesiedelt.

Im Rahmen ihrer Innovationsstrategie hat die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang

gemeinsam mit der Zhejiang University das?Advanced Electrical Equipment

Innovation Center" gegründet. Die Leitung obliegt einem hauptamtlichen

Chefwissenschaftler, der zugleich Mitglied der Chinese Academy of Engineering

ist. Das Zentrum hat mehrere Forschungsprojekte auf Landes- und Regionalebene in

Bereichen wie Elektroantriebe für Fahrzeuge mit neuen Antriebsformen und

intelligente Roboterservosysteme durchgeführt. Mit über 570.000 Quadratmetern

Inkubationsfläche, darunter der staatliche?Smart Manufacturing Innovation and

Entrepreneurship Industrial Park", bietet die Zone ein umfassendes Fördersystem

für Unternehmen in sämtlichen Entwicklungsphasen.

Mit verschiedenen substanziellen und zielgerichteten Unterstützungsmaßnahmen

schafft die Zone ein attraktives Umfeld für internationale Investitionen und

Spitzenkräfte. Förderfähige Projekte erhalten Zuschüsse für Ausrüstungen sowie

eigenständige F&E-Fördermittel. Zudem werden produzierende Unternehmen

incentiviert, sobald deren realisierte Auslandsinvestitionen festgelegte

Schwellenwerte erreichen. Die sektorspezifischen Richtlinien sind ebenso konkret

wie wirkungsvoll: Unternehmen im Bereich integrierter Schaltkreise erhalten

finanzielle Unterstützung für die anfänglichen Tapeout-Kosten; förderfähige

Unternehmen der?Low-Altitude Economy" profitieren zeitlich befristet von

Mietzuschüssen; und produktions- sowie F&E-orientierte Robotikunternehmen, die

definierte Jahresumsatzschwellen erreichen, erhalten einmalige Prämien.

Die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang folgt der Entwicklungsphilosophie:?Die

Zone durch das Umfeld aufbauen, die Zone durch Technologie beleben und die Zone

durch intelligente Fertigung stärken". So treibt sie die industrielle

Modernisierung und die ganzheitliche Entwicklung der Region stetig voran. Die

Bildungs-, Gesundheits-, Handels- und Wohninfrastruktur innerhalb der Zone wird

kontinuierlich ausgebaut. Dazu zählen mehrere Grund- und weiterführende Schulen,

das im Bau befindliche?Yuhang District Hospital of Integrated Traditional

Chinese and Western Medicine", der kommerzielle Komplex Fangzheng Plaza sowie

bezugsfertige, speziell für Fachkräfte vorgesehene Mietwohnungen, die

Unternehmen und Nachwuchskräften umfassende Unterstützung bieten.

Derzeit entfaltet die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang dank der

kontinuierlichen Modernisierung ihres Verkehrsnetzes und der fortlaufenden

Optimierung ihres industriellen Ökosystems zunehmend die dynamische Entwicklung

der intelligenten Fertigung. Die Effekte industrieller Clusterbildung und

innovationsgetriebener Entwicklung verstärken sich stetig. Mit Blick auf die

Zukunft wird die Zone die Clusterbildung und die hochwertige Entwicklung

intelligenter Fertigungsindustrien weiter forcieren. Dies geschieht durch

gezielte Maßnahmen wie die Optimierung des Geschäftsumfelds, eine verstärkte

politische Steuerung sowie den Aufbau von Kooperationsplattformen. Damit rückt

das Ziel, eine Wirtschaftsentwicklungszone auf nationaler Ebene zu werden,

Schritt für Schritt in greifbare Nähe.

Quelle: Yuhang Economic Development Zone

Kontaktperson: Frau Li, Tel.: 86-10-63074558Â°