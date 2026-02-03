|
03.02.2026 11:04:38
GNW-News: Wohin es Geschäftsreisende 2026 wirklich zieht - laut Holafly
^DUBLIN, Irland, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem starken Aufschwung im
Jahr 2025 beginnt für Unternehmen nun eine besonnenere Phase der Mobilität.
Inzwischen ist klar: Beim Reisen geht es nicht mehr darum, Kilometer zu sammeln
oder Terminkalender zu füllen. Es geht darum, zur richtigen Zeit am richtigen
Ort zu sein - aus dem richtigen Grund, damit Geschäfte auf natürliche Weise
zustande kommen.
Die jüngsten globalen Erkenntnisse von Holafly zeigten bereits vor einigen
Monaten, dass acht von zehn Fachkräften für 2026 internationale Reisen erwarten,
während nur eine kleine Minderheit plant, ausschließlich im Inland zu bleiben.
Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Das Geschäft kennt keine Grenzen mehr.
Im Jahr 2026 konzentriert sich die Unternehmensmobilität jedoch auf eine Reihe
vertrauter, aber leistungsfähiger Städte - Orte, an denen Verträge
unterzeichnet, Partnerschaften geschlossen und Entscheidungen schneller
getroffen werden, schlicht weil das Ökosystem bereits vorhanden ist. Holafly hat
mehr als 10.000 Teilnehmende in seinem?Global eSIM & Travel Report 2025-2026"
befragt, und die Business-Hubs für 2026 haben sich klar herauskristallisiert.
+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+
| |Top-Ziele |Top-Ziele für |Top-Ziele für |Top-Ziele |Top-Ziele |Top-Ziele |
| |für |Nordamerikaner:|Südamerikaner:|für |für |für |
| |Europäer: | | |Asiaten: |Afrikaner:|Ozeanier: |
+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+
|1|Vereinigte |Kanada |Vereinigte |Vereinigte|VAE |Vereinigte |
| |Staaten | |Staaten |Staaten | |Staaten |
+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+
|2|Vereinigtes|Vereinigtes |Spanien |Japan |Frankreich|Singapur |
| |Königreich |Königreich | | | | |
+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+
|3|Frankreich |Deutschland |Argentinien |Singapur |Vereinigte|Vereinigtes|
| | | | | |Staaten |Königreich |
+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+
Geschäftsreisende sind nicht auf der Jagd nach Neuem, sondern setzen auf bereits
funktionierende Routen und Drehkreuze, die sich in der Vergangenheit bewährt
haben, wo Vertrauen besteht, die Infrastruktur ausgereift ist und die vor Ort
verbrachte Zeit messbare Ergebnisse liefert.
?Letztendlich deuten alle Signale in dieselbe Richtung", sagt Alex Bryszkowski,
VP von Holafly for Business.?Im Jahr 2026 geht es bei Geschäftsreisen nicht
darum, wie oft Teams fliegen, sondern darum, was passiert, wenn sie landen. Die
stärksten Standorte sind jene, die es Menschen ermöglichen, sich auf den
Beziehungsaufbau zu konzentrieren, Projekte voranzutreiben und Entscheidungen zu
treffen, die wirklich zählen - und wo Erreichbarkeit, Sicherheit und Komfort
selbstverständlich sind."
Da Geschäftsreisen immer gezielter stattfinden, ist die Verlässlichkeit
digitaler Werkzeuge an jedem Einsatzort unverzichtbar geworden. Für globale
Unternehmen spielen Lösungen wie Holafly for Business eine Schlüsselrolle, um
sicherzustellen, dass Fachkräfte vom ersten Tag an voll einsatzbereit sind - mit
der nötigen Sorgenfreiheit, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren.
Über Holafly
Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über
200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als
15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale
Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies Reisen
weltweit.
Kontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edc4f38c-
0fd8-40ec-9def-49e24f5871a9
