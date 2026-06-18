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18.06.2026 14:43:38
GNW-News: Workvivo präsentiert Workvivo HQ: Die KI-native digitale Zentrale für alle Mitarbeiter
^CORK, Irland, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workvivo by Zoom
(https://www.workvivo.com/) hat heute Workvivo HQ (https://www.workvivo.com/hq)
vorgestellt - eine KI-native digitale Zentrale, die Kommunikation, Wissen und
Handlungsfähigkeit auf einer intelligenten Plattform vereint. Workvivo HQ wurde
für alle Beschäftigten entwickelt - von Mitarbeitern mit Kundenkontakt bis hin
zu Büroteams - und bietet jedem Unternehmen einen zentralen Ort, an dem Aufgaben
effizient erledigt werden können.
Die Einführung von Workvivo HQ erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt:
Unternehmen investieren zunehmend in KI und suchen nach verlässlichen
Möglichkeiten, das Potenzial dieser Technologien für ihre gesamte Belegschaft
nutzbar zu machen. Die auf der KI-Technologie von Zoom basierende Plattform
schafft eine zentrale, intelligente Schaltstelle. Hier können Angestellte ihren
Arbeitstag beginnen, benötigte Informationen finden, Aufgaben erledigen und auf
dem Laufenden bleiben - ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu
müssen. Indem Workvivo HQ KI direkt in den täglichen Arbeitsablauf integriert,
hilft es Unternehmen, die Lücke zwischen KI-Investitionen und dem tatsächlichen
Nutzen für die Mitarbeiter zu schließen.
?Jeder Mitarbeiter verdient eine eigene Zentrale", sagt John Goulding, CEO und
Mitgründer von Workvivo.?Die Zukunft der Arbeit ist nicht einfach ein weiteres
KI-Tool. Es ist ein Mitarbeitererlebnis, bei dem Kommunikation, Wissen und KI
nahtlos ineinandergreifen. Workvivo HQ bietet Unternehmen die digitale Zentrale
für das KI-Zeitalter: einen Ort, an dem alle Mitarbeiter Antworten finden, aktiv
handeln und mit dem verbunden bleiben können, was für sie am wichtigsten ist."
Eine neue Ära für die Employee Experience: Arbeit braucht ein Zuhause
Die Einführung von Workvivo HQ markiert die bedeutendste Weiterentwicklung der
Workvivo-Plattform seit der Übernahme durch Zoom im Jahr 2023 und stellt einen
wichtigen Schritt für die Employee Experience im KI-Zeitalter dar. Dies spiegelt
ein grundlegendes Umdenken in Unternehmen in Bezug auf die Employee Experience
wider: weg von einer reinen Plattform für Kommunikation und Engagement hin zu
einem echten Fundament für Produktivität, Wissen und KI-gestützte Arbeit.
Workvivo HQ basiert auf der KI von Zoom und dessen föderiertem Ansatz -
derselben Grundlage, auf der auch ZoomMate (https://news.zoom.com/zoom-launches-
zoommate/) aufbaut, das neben eigenen KI-Modellen auch Modelle führender KI-
Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und weiterer Anbieter nutzt. Intelligenz ist
dabei fest in die Employee Experience integriert, sodass KI zu einem natürlichen
Bestandteil des Arbeitsalltags wird und nicht nur eine weitere isolierte
Anwendung darstellt.
Mit Workvivo HQ können Mitarbeiter:
* schnell auf Unternehmenswissen, Richtlinien, Dokumente und Fachwissen
zugreifen
* mithilfe KI-gestützter People Intelligence Mitarbeiterstimmungen und
Entwicklungen im Arbeitsumfeld besser verstehen
* durch KI-generierte Zusammenfassungen, Rückblicke und personalisierte
Updates stets informiert bleiben
* Kommunikationsinhalte, Ankündigungen und weitere Inhalte mithilfe KI-
gestützter Schreibunterstützung schneller erstellen
* Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsumfeld - vom operativen Einsatz bis
zum Büro - über personalisierte KI-Erlebnisse erreichen
* mit dem HQ Agent Fragen direkt in erledigte Aufgaben umwandeln und
systemübergreifend aktiv werden
Einführung des HQ Agent
Workvivo hat zudem den HQ Agent vorgestellt - eine agentenbasierte KI-Ebene, die
die Funktionen von Workvivo HQ über die Plattform hinaus erweitert und
Mitarbeiter mit der gesamten Unternehmens-IT-Landschaft verbindet.
Durch die Anbindung an mehr als 60 Unternehmenssysteme - darunter Gmail, Google
Drive, Jira, Salesforce, ServiceNow, Workday und weitere Geschäftsanwendungen -
kann der HQ Agent Anfragen verstehen, Informationen abrufen, Arbeitsabläufe
systemübergreifend koordinieren und Aufgaben im Namen der Mitarbeiter ausführen.
Während Workvivo HQ Mitarbeitern hilft zu kommunizieren und Antworten zu finden,
unterstützt der HQ Agent sie dabei, diese Erkenntnisse unmittelbar umzusetzen.
?Als wir mit der Entwicklung von Workvivo HQ begannen, haben wir uns nicht bloß
gefragt, wie wir mehr KI an den Arbeitsplatz bringen können. Wir haben uns
vielmehr gefragt, wie wir die Arbeit einfacher gestalten können", erklärt Andrea
Graham, Head of Product and Engineering bei Workvivo.?Das Ergebnis ist eine
Nutzererfahrung, die Kommunikation, Wissen und Handlungsfähigkeit an einem Ort
vereint. So verbringen Mitarbeiter weniger Zeit mit der Suche nach Informationen
und mehr Zeit mit sinnvoller, wertschöpfender Arbeit."
Entwickelt für die unternehmensweite KI-Einführung
Heute bedient Workvivo weltweit mehr als 10 Millionen Nutzer und genießt das
Vertrauen von mehr als 1.300 Organisationen in über 200 Ländern und Regionen.
Dank branchenführender Nutzungs- und Engagementraten ist Workvivo hervorragend
positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI erfolgreich in ihre
Arbeitsabläufe und ihre gesamte Belegschaft zu integrieren.
Workvivo HQ vereint zudem die Funktionen von Seer by Workvivo
(https://www.workvivo.com/newsroom/workvivo-launches-seer/) und integriert
Employee Listening sowie People Intelligence direkt in die Employee Experience.
Durch die Kombination von Kommunikation, Einblicken in die Belegschaft und KI
auf einer einzigen Plattform gewinnen Unternehmen ein tieferes Verständnis für
die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter. Gleichzeitig erhalten Führungskräfte die
Werkzeuge, um Engagement zu fördern, Veränderungsprozesse zu begleiten und
fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Die Markteinführung erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen danach streben,
die KI-Nutzung in einer immer diverseren Belegschaft zu skalieren. Eine neue,
von Workvivo in Auftrag gegebene Studie,?The Frontline AI Gap"
(https://ai.workvivo.com/)**, offenbart deutliche Unterschiede bei der KI-
Nutzung am Arbeitsplatz: 62 % der Büroangestellten gaben an, KI regelmäßig oder
gelegentlich zu nutzen, verglichen mit nur 32 % der Mitarbeiter im operativen
Bereich.
Im Gegensatz zu vielen KI-Lösungen für Unternehmen, die sich primär an
Büroangestellte richten, bietet Workvivo HQ eine umfassende KI-gestützte
Nutzererfahrung auf Desktop- und Mobilgeräten. Dadurch können Unternehmen diese
Lücke schließen und die Vorteile von KI allen Mitarbeitern zugänglich machen -
einschließlich Beschäftigten im operativen Bereich und Mitarbeitern ohne festen
Büroarbeitsplatz.
?Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen, werden diejenigen sein, die sie für
alle Mitarbeiter nützlich, zugänglich und relevant machen", sagt Goulding.?Die
KI-Transformation darf nicht auf Wissensarbeiter beschränkt bleiben. Sie muss
die gesamte Belegschaft erreichen. Workvivo HQ wurde entwickelt, um genau das
möglich zu machen."
Weitere Informationen zu Workvivo HQ finden Sie unter www.workvivo.com/hq
(https://www.workvivo.com/hq).
**Im Jahr 2026 beauftragte Workvivo das unabhängige Marktforschungsunternehmen
TrendCandy mit einer Befragung von 4.736 Mitarbeitern aus operativen und
Bürobereichen in verschiedenen Branchen und Ländern. Die Befragten wurden über
ausgewählte globale B2B-Stichprobenpanels rekrutiert und überprüft. Dabei kamen
Qualitätskontrollen wie doppelte Überprüfung, Doppelblind-Rekrutierung,
Interaktionsqualitätsprüfungen, Randomisierung und andere bewährte methodische
Verfahren zum Einsatz.
Über Workvivo by Zoom
Workvivo by Zoom ist die marktführende KI-native Employee-Experience-Plattform
für globale Unternehmen. Sie vereint Kommunikation, Engagement, Wissen und
People Intelligence auf einer Mobile-First-Plattform, bei der der Mensch und die
schnelle Akzeptanz vom ersten Tag an im Mittelpunkt stehen. Durch die
Orchestrierung der Employee Experience über verschiedene Kanäle und Systeme
hinweg unterstützt Workvivo Unternehmen dabei, klar zu kommunizieren, mithilfe
von KI schnell Antworten bereitzustellen und Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen
im großen Maßstab umzusetzen.
Ausgezeichnet als?Leader" im Report The Forrester Wave(TM): Intranet Platforms,
als?Leader" im Gartner® Magic Quadrant(TM) for Intranet Packaged Solutions sowie
als?Customers' Choice" bei Gartner Peer Insights(TM), unterstützt Workvivo
weltweit über 10 Millionen Nutzer bei führenden globalen Marken wie Amazon,
Delta, Motherson, White Castle, Heineken, Bupa, Ryanair und Verizon. Workvivo
wurde 2017 gegründet, 2023 von Zoom übernommen und definiert kontinuierlich neu,
wie Unternehmen ihre Belegschaft vernetzen und strategisch ausrichten. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.workvivo.com
(http://www.workvivo.com/).
Medienkontakt
Vineetha Pathrose
press@workvivo.comÂ°
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