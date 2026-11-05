05.11.2026 22:53:38

GNW-News: Wushu begeistert das Publikum der Olympischen Jugendspiele bei historischem Debüt

^DIAMNIADIO, Senegal, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wushu hat bei den

Olympischen Jugendspielen Dakar 2026 Sportgeschichte geschrieben: Am 3. November

wurden erstmals Goldmedaillen in dieser Sportart bei einem Wettbewerb innerhalb

der olympischen Wettkampfserie vergeben. Damit wurde ein bedeutender Meilenstein

in der internationalen Entwicklung des Wushu erreicht.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5798/eng)

Dem historischen Wettkampf wohnten der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye

Diakhar Faye, Gao Zhidan, Chinas Sportminister, sowie hochrangige Vertreter der

olympischen Sportwelt bei. Unter ihnen waren der Präsident der International

Wushu Federation (IWUF) und IOC-Ehrenpräsident Thomas Bach, IOC-Vizepräsidentin

Nawal El Moutawakel, Baron Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, Juan Antonio

Samaranch und weitere namhafte Persönlichkeiten aus dem internationalen Sport.

Der Wettbewerb fand vom 1. bis 3. November im Dakar Expo Center (DEX) statt.

Insgesamt 47 Athletinnen und Athleten aus 46 Ländern und Regionen traten in vier

Medaillenentscheidungen an: im Mehrkampf Changquan der Männer und Frauen sowie

im Mehrkampf Taijiquan der Männer und Frauen.

Jeder Wettbewerb setzte sich aus einer waffenlosen Kür und einer Waffenform

zusammen. Von den dynamischen Bewegungen und akrobatischen Elementen des

Changquan bis zu den fließenden, kontrollierten Bewegungsabläufen des Taijiquan

boten die Darbietungen dem Publikum einen faszinierenden Einblick in die

Vielfalt des Wushu.

Alle vier Goldmedaillen wurden am letzten Wettkampftag vergeben - ein Novum und

ein historischer Meilenstein für die Sportart innerhalb der olympischen

Bewegung.

Den Auftakt der vier Wushu-Taolu-Finals bildete der Mehrkampf Changquan der

Männer. Der erst 15-jährige Lin Yilei aus der Volksrepublik China lag bereits

nach der Changquan-Kür in Führung und überzeugte anschließend auch im Gunshu.

Mit insgesamt 18,796 Punkten sicherte er sich souverän die Goldmedaille. Asael

Christo Jacob Rondonuwu (INA) gewann Silber, Arash Peahali (IRI) sicherte sich

Bronze.

Im Mehrkampf Changquan der Frauen stand am Vormittag die Disziplin Gunshu auf

dem Programm. Ägyptens Sondos Sonbol überzeugte in beiden Disziplinen und gewann

Gold vor Valeria Frannerys Dudamel Alvarado (VEN) und Lanchenbi Chani Rajkumari

(IND).

Im Mehrkampf Taijiquan der Männer triumphierte Poon Hao Ran aus Hongkong

(China). In beiden Disziplinen erzielte er exakt die gleiche Punktzahl: sowohl

im Taijiquan mit seinen fließenden, kontrollierten Bewegungen als auch im

Taijishan, bei dem die Athleten ihre Kür mit einem Fächer gestalten. Mit seiner

präzisen Technik und konstant starken Leistung erzielte er eine höhere

Gesamtpunktzahl als der Silbermedaillengewinner Nguyen Khac le Hoang (VIE).

Bronze ging an Kawamura Shiki (JPN).

Den krönenden Abschluss dieses historischen Finaltages bildete der Mehrkampf

Taijiquan der Frauen. Ng Zhe Nin aus Singapur überzeugte mit einer rundum

starken Leistung und sicherte sich Gold. Silber gewann Chu Yu En (TPE). Die

Bronzemedaille ging an Zhuo Mia Aurelja Xianglin aus Deutschland.

Kontaktperson: Herr Li, Tel.: 86-10-63074558Â°

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