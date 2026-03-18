XBP Global Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEM / ISIN: US98400V2007
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18.03.2026 16:43:38
GNW-News: XBP Global entwickelt innovative, sichere und agentische On-Site-KI zur Automatisierung des Gesundheitswesens der nächsten Generation für einen gro...
^PARIS, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP
Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von
Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine globale
Präsenz und agentische KI nutzt, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen
und die digitale Transformation neu zu gestalten, hat heute bekannt gegeben,
dass es einen Auftrag im Wert von über einer Million Euro erhalten hat, um eine
auf agentischer KI basierende Plattform der nächsten Generation für die
intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) bei einem führenden Krankenversicherer
in Frankreich zu implementieren. Im Rahmen des Projekts werden agentische KI-
Workflows eingeführt, die darauf ausgelegt sind, komplexe manuelle Prozesse zu
automatisieren, indem sie unstrukturierte Daten interpretieren und entsprechend
reagieren. Dadurch soll die Klassifizierung, das Routing sowie die
Datenextraktion bei komplexen Gesundheitsdokumentationen und im Fallmanagement
verbessert werden.
XBP Global wird dafür die bestehende Dokumentenerfassungsumgebung des Kunden um
eine neue KI-gestützte Plattform erweitern. Diese soll Daten aus eingehenden
Informationsströmen interpretieren, klassifizieren und extrahieren und so den
Übergang von der statischen Dokumentenverarbeitung zur dynamischen,
intelligenten Workflow-Ausführung ermöglichen.
Ein besonderes Merkmal der Lösung ist das sichere und skalierbare On-Site-
Bereitstellungsmodell eines Large Language Models (LLM). Sensible gesundheits-
und personenbezogene Daten verbleiben dadurch vollständig innerhalb der
kontrollierten IT-Umgebung des Kunden, während gleichzeitig die Vorteile
moderner KI genutzt werden können. Gleichzeitig lassen sich tokenbasierte
Abrechnungsmodelle vermeiden, deren Kosten in der Praxis schnell auswuchern
können. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, über isolierte Anwendungsfälle
der Automatisierung hinauszugehen und den Einsatz von KI vertrauensvoll auf
geschäftskritische Arbeitsabläufe auszuweiten, insbesondere in stark regulierten
Umgebungen, in denen Kontrolle, Sicherheit und Kostenvorhersehbarkeit von
entscheidender Bedeutung sind.
Die Plattform kombiniert mehrere KI-Technologien innerhalb einer geschützten
Infrastruktur. Damit können auch stark regulierte Organisationen des
öffentlichen Sektors Automatisierung einsetzen, ohne Abstriche bei strengen
Vorgaben zur Daten-Governance und Budgetkontrolle machen zu müssen. Das aktuelle
Projekt ist als erste Phase konzipiert, die sich jedoch zu einem deutlich
umfassenderen Transformationsprogramm ausweiten lässt, sobald die Ergebnisse
validiert sind. Dies verdeutlicht die steigende Nachfrage nach einer
skalierbaren, unternehmensweiten Einführung agentischer KI.
?Organisationen suchen heute zunehmend nach intelligenten Systemen, die über
klassische Automatisierung hinausgehen - Systeme, die Informationen verstehen,
sich flexibel an komplexe Prozesse anpassen und zugleich sicher innerhalb
regulierter Umgebungen betrieben werden können", so Vitalie Robu, President XBP
Europe.?Indem wir unsere langjährige Erfahrung in der Verarbeitung
unstrukturierter Daten mit den Möglichkeiten von agentischer KI verbinden,
unterstützen wir Institutionen dabei, ihre Effizienz deutlich zu steigern und
bessere Ergebnisse bei stark manuell geprägten Arbeitsabläufen zu erzielen."
Das Projekt markiert einen weiteren wichtigen Schritt beim Einsatz moderner KI
in der Gesundheitsverwaltung. Gleichzeitig entspricht es der strategischen
Ausrichtung von XBP Global, sichere, unternehmensweite, durch agentische KI
gestützte intelligente Dokumentenverarbeitungslösungen für Organisationen
bereitzustellen, die komplexe Informationsflüsse verwalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United
States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des
Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere
Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die
Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",
?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",
?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder
ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte
bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert
als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige
Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese
Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren
GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da
die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit
Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu
Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten
Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten
behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter
anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der
Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der
Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der
Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5)
wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6)
Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und
(7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP
Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts
?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März
2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die
Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht
übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine
Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine
Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse
erzielen werden.
Über XBP Global
XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,
das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer
Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über
2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um
geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung
ermöglichen.
Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten
Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen
sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre
wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die
Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global
Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten
und neue Wertpotenziale zu erschließen.
Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter:
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Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des
Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich
angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global
interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global
zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen
Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.
Investor Relations: David Shamis, investors@xbpglobal.com
(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti
Rao, press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)
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