GNW-News: XBP Global ernennt Acquelia Colaco zur Personalvorständin und stärkt damit seine Vision eines "AI-First"-Unternehmens

^IRVING, Texas, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc.

(?XBP Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein multinationales

Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das geschäftskritische Systeme zur

Unterstützung von Hyper-Automatisierung und digitaler Transformation

bereitstellt, gab die Ernennung von Acquelia Colaco zur Chief Human Resources

Officer (CHRO) bekannt.

Frau Colaco wird die globale Personalagenda in Nord- und Südamerika, Europa und

Asien vorantreiben und hat den Auftrag, Talente, Führung und Unternehmenskultur

auf diese nächste Phase der KI-gestützten Transformation abzustimmen.

Zu ihren Schwerpunkten gehören die Weiterentwicklung der Personalstrategie von

XBP Global, die auf Verantwortungsbewusstsein, Überzeugung und Kompetenz

basiert, sowie der Aufbau einer zukunftsfähigen Belegschaft, die effektiv mit

intelligenten Systemen zusammenarbeiten kann, die Stärkung der

Führungskompetenzen und die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung in allen

Regionen. Darüber hinaus wird sie Initiativen zur Steigerung der

organisatorischen Effektivität und zur Transformation des Personalwesens

vorantreiben, die in einem zunehmend automatisierten Unternehmen für mehr

Flexibilität, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit sorgen.

Frau Colaco verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von HR-

Transformationsprozessen in globalen Unternehmen. Sie hatte leitende

Führungspositionen bei Tesco Business Solutions, Infosys Technologies, IBM

Global Process Services und RND Softech inne, wo sie große, länderübergreifende

Teams leitete und in Zusammenarbeit mit Führungskräften aus der Wirtschaft

messbare Ergebnisse für das Unternehmen erzielte.

Andrej Jonovic, Chief Executive Officer von XBP Global, sagte dazu:?Wir

befinden uns in der Anfangsphase eines Umbruchs, der die Art und Weise neu

definiert, wie jedes Unternehmen über Personalbesetzung, Kompetenzen und

Organisationsgestaltung denkt. Die Unternehmen, die erfolgreich sein werden,

sind weder diejenigen, die dies ignorieren, noch diejenigen, die dies lediglich

als Kosteneinsparungsmaßnahme betrachten, sondern vielmehr jene, die ihre

Strukturen bewusst auf die Stärken des Menschen ausrichten, insbesondere auf den

Faktor der menschlichen Verantwortung. Das ist die Aufgabe, die Frau Colaco nun

übernimmt, und wir freuen uns sehr, dass sie eine entscheidende Rolle dabei

spielen wird, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter in diesem grundlegenden

Wandel gestärkt und nicht nur neu organisiert werden."

Acquelia Colaco, Chief Human Resources Officer bei XBP Global, fügte hinzu:?Die

Herausforderung besteht nicht nur darin, KI einzuführen, sondern eine

Organisation aufzubauen, die sich gemeinsam mit ihr weiterentwickeln kann. Unser

Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Talenten, Führungskompetenzen und

Arbeitsweisen, die es den Menschen ermöglichen, in großem Maßstab mit

intelligenten Systemen zusammenzuarbeiten. So setzen wir Strategie in

nachhaltige Leistung um."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United

States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des

Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere

Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die

Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",

?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",

?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder

ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen

basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit

Unsicherheiten behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen.

Dazu gehören unter anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme und

der damit verbundenen Umstrukturierung, einschließlich der Unfähigkeit, die

erwarteten Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der Übernahme

verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) die Nichteinhaltung der Nasdaq-

Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche,

geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der

Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; sowie (7) sonstige Risiken,

die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert

beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im

Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr 2025. Leser werden darauf

hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen,

die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global

übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP

Global oder seine Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten

Ergebnisse erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,

das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit

Niederlassungen in 20 Ländern und rund 10.600 Mitarbeitern arbeitet XBP Global

mit über 2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um

geschäftskritische Systeme zu entwickeln, die eine umfassende Automatisierung

ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten

Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen

sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre

wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die

Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global

Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten

und neue Wertpotenziale zu erschließen.

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Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich

angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global

interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global

zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen

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Investorenbeziehungen: David Shamis, CFA, investors@xbpglobal.com

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