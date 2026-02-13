XBP Global Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEM / ISIN: US98400V2007
|
13.02.2026 12:45:38
GNW-News: XBP Global startet "Enabling the Next Era of Hyper-Automation" und definiert intelligente Ausführung mit Agentic KI neu
^IRVING, Texas, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP
Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führendes Unternehmen im
Bereich Workflow-Automatisierung, das jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine
globale Reichweite und Agentic KI einsetzt, um die Automatisierung von
Geschäftsprozessen und die digitale Transformation neu anzugehen, hat den Start
von?Enabling the Next Era of Hyper-Automation" bekannt gegeben. Diese
unternehmensweite Kampagne spiegelt die Vision des Unternehmens wider, eine neue
Art der Aufgabenerfüllung zu schaffen, indem Intelligenz, Autonomie und
menschliches Urteilsvermögen direkt in Unternehmensworkflows integriert werden.
Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen mit zunehmender Komplexität,
fragmentierten Systemen und einem wachsenden Druck, Ergebnisse schnell zu
liefern, konfrontiert sind, stoßen herkömmliche Automatisierungslösungen
inzwischen an ihre Grenzen. Mit dieser Kampagne untermauert XBP Global seinen
Anspruch, die Hyper-Automatisierung in die nächste Phase zu führen, in der es
nicht mehr nur um die reine Beschleunigung von Aufgaben geht, sondern um eine
intelligente, durchgängige Ausführung.
?Wir erleben bei XBP Global derzeit den Anbruch einer neuen Ära der Hyper-
Automatisierung", sagte Andrej Jonovic, Chief Executive Officer von XBP
Global.?In der nächsten Phase geht es nicht mehr nur darum, isolierte
Tätigkeiten zu automatisieren. Es geht vielmehr um das Design von Workflows, in
denen Agentic KI flächendeckend agiert, während Menschen gezielt eingesetzt
werden, um Entscheidungen, Ausnahmefälle und Verantwortlichkeiten zu verwalten.
So sieht effektive Umsetzung aus."
Im Mittelpunkt des Ansatzes von XBP Global steht die auf Agentic KI-basierte
Ausführung, bei der autonome und halbautonome KI-Agenten wiederholbare Aufgaben
übernehmen, während das Human-in-the-Loop-Prinzip für das nötige Vertrauen, eine
solide Governance und volle Kontrolle sorgt. Dieses hybride Ausführungsmodell
ermöglicht es Unternehmen, den Schritt von der Experimentierphase zur
produktionsgerechten Hyper-Automatisierung zu vollziehen, die einen messbaren
Mehrwert liefert.
Im Rahmen der Kampagne?Enabling the Next Era of Hyper-Automation" stellt XBP
Global seine Expertise in folgenden Kernbereichen heraus:
* Konzeption und Durchführung intelligenter End-to-End-Workflows
* Implementierung von Agentic KI als zentralem Motor der Prozessausführung
* Gezielte Integration des Human-in-the-Loop-Prinzips
* Bereitstellung ergebnisorientierter Lösungen für die Privatwirtschaft und
den öffentlichen Sektor
Durch die Verbindung modernster Open-Source-Technologien und proprietärer KI-
Modelle mit tiefgreifendem Branchenwissen gestaltet XBP Global die Arbeitsweise
in komplexen Unternehmensumgebungen grundlegend neu. Ziel ist es, Produktivität,
Resilienz und langfristige Wertschöpfung nachhaltig zu steigern.
Die Kampagne wird sich durch die gesamte Thought Leadership, die Initiativen der
Geschäftsbereiche, das Partner-Ökosystem sowie die Talentmarke von XBP Global
ziehen. Damit untermauert das Unternehmen seine einheitliche Vision für
intelligente Ausführung im Zeitalter der Hyper-Automatisierung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United
States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des
Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere
Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die
Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",
?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",
?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder
ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte
bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert
als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige
Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese
Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren
GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da
die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit
Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu
Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten
Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten
behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter
anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der
Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der
Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der
Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5)
wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6)
Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und
(7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP
Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts
?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März
2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die
Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht
übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine
Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine
Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse
erzielen werden.
Über XBP Global
XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,
das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer
Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über
2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um
geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung
ermöglichen.
Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten
Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen
sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre
wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die
Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global
Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten
und neue Wertpotenziale zu erschließen.
Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter:
https://www.xbpglobal.com/
Bitte folgen Sie uns auch in den sozialen Medien:
X: https://X.com/XBPglobal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xbpglobal/
Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des
Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich
angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global
interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global
zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen
Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.
Investor Relations: David Shamis, investors@xbpglobal.com
(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti
Rao, press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu XBP Global Holdings Incorporation Registered Shs
Analysen zu XBP Global Holdings Incorporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.