GNW-News: XBP Global startet "Enabling the Next Era of Hyper-Automation" und definiert intelligente Ausführung mit Agentic KI neu

^IRVING, Texas, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP

Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führendes Unternehmen im

Bereich Workflow-Automatisierung, das jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine

globale Reichweite und Agentic KI einsetzt, um die Automatisierung von

Geschäftsprozessen und die digitale Transformation neu anzugehen, hat den Start

von?Enabling the Next Era of Hyper-Automation" bekannt gegeben. Diese

unternehmensweite Kampagne spiegelt die Vision des Unternehmens wider, eine neue

Art der Aufgabenerfüllung zu schaffen, indem Intelligenz, Autonomie und

menschliches Urteilsvermögen direkt in Unternehmensworkflows integriert werden.

Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen mit zunehmender Komplexität,

fragmentierten Systemen und einem wachsenden Druck, Ergebnisse schnell zu

liefern, konfrontiert sind, stoßen herkömmliche Automatisierungslösungen

inzwischen an ihre Grenzen. Mit dieser Kampagne untermauert XBP Global seinen

Anspruch, die Hyper-Automatisierung in die nächste Phase zu führen, in der es

nicht mehr nur um die reine Beschleunigung von Aufgaben geht, sondern um eine

intelligente, durchgängige Ausführung.

?Wir erleben bei XBP Global derzeit den Anbruch einer neuen Ära der Hyper-

Automatisierung", sagte Andrej Jonovic, Chief Executive Officer von XBP

Global.?In der nächsten Phase geht es nicht mehr nur darum, isolierte

Tätigkeiten zu automatisieren. Es geht vielmehr um das Design von Workflows, in

denen Agentic KI flächendeckend agiert, während Menschen gezielt eingesetzt

werden, um Entscheidungen, Ausnahmefälle und Verantwortlichkeiten zu verwalten.

So sieht effektive Umsetzung aus."

Im Mittelpunkt des Ansatzes von XBP Global steht die auf Agentic KI-basierte

Ausführung, bei der autonome und halbautonome KI-Agenten wiederholbare Aufgaben

übernehmen, während das Human-in-the-Loop-Prinzip für das nötige Vertrauen, eine

solide Governance und volle Kontrolle sorgt. Dieses hybride Ausführungsmodell

ermöglicht es Unternehmen, den Schritt von der Experimentierphase zur

produktionsgerechten Hyper-Automatisierung zu vollziehen, die einen messbaren

Mehrwert liefert.

Im Rahmen der Kampagne?Enabling the Next Era of Hyper-Automation" stellt XBP

Global seine Expertise in folgenden Kernbereichen heraus:

* Konzeption und Durchführung intelligenter End-to-End-Workflows

* Implementierung von Agentic KI als zentralem Motor der Prozessausführung

* Gezielte Integration des Human-in-the-Loop-Prinzips

* Bereitstellung ergebnisorientierter Lösungen für die Privatwirtschaft und

den öffentlichen Sektor

Durch die Verbindung modernster Open-Source-Technologien und proprietärer KI-

Modelle mit tiefgreifendem Branchenwissen gestaltet XBP Global die Arbeitsweise

in komplexen Unternehmensumgebungen grundlegend neu. Ziel ist es, Produktivität,

Resilienz und langfristige Wertschöpfung nachhaltig zu steigern.

Die Kampagne wird sich durch die gesamte Thought Leadership, die Initiativen der

Geschäftsbereiche, das Partner-Ökosystem sowie die Talentmarke von XBP Global

ziehen. Damit untermauert das Unternehmen seine einheitliche Vision für

intelligente Ausführung im Zeitalter der Hyper-Automatisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United

States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des

Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere

Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die

Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",

?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",

?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder

ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält

zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte

bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert

als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige

Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese

Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren

GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da

die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit

Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu

Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten

Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten

behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter

anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der

Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der

Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der

Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5)

wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6)

Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und

(7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP

Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts

?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März

2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die

Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht

übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt

ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine

Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse

erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,

das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer

Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über

2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um

geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung

ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten

Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen

sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre

wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die

Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global

Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten

und neue Wertpotenziale zu erschließen.

Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter:

https://www.xbpglobal.com/

Bitte folgen Sie uns auch in den sozialen Medien:

X: https://X.com/XBPglobal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xbpglobal/

Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des

Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich

angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global

interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global

zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen

Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.

Investor Relations: David Shamis, investors@xbpglobal.com

(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti

Rao, press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)

