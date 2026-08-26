GNW-News: XBP schließt Vertrag mit British Airways zur Einführung von "Plexus® AI"

^IRVING, Texas, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP

Global" oder das?Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein multinationales Technologie-

und Dienstleistungsunternehmen, das geschäftskritische Systeme zur Unterstützung

von Hyper-Automatisierung und digitaler Transformation bereitstellt, hat heute

den Abschluss eines Vertrags mit British Airways zur Einführung von Plexus® AI

bekanntgegeben, der führenden souveränen agentischen KI-Lösung des Unternehmens.

Mit der Implementierung von Plexus® AI kann British Airways erhebliche

Effizienzgewinne im operativen Betrieb realisieren, Dokumentations- und

Wartungsprozesse automatisieren und seine Softwarelandschaft durch die Ablösung

bestehender Drittanbieterlösungen konsolidieren.

Während Unternehmen zunehmend auf leistungsstarke Open-Weight-Modelle setzen,

nutzt XBP beschleunigte Trainingsverfahren, um diese fortschrittlichen Modelle

schnell in seine souveräne Infrastruktur für agentische KI zu integrieren.

Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmenskunden, eine höhere Leistungsfähigkeit

zu deutlich geringeren Kosten und in kürzerer Zeit zu erreichen. Gleichzeitig

verbleiben die Daten vollständig innerhalb der privaten IT-Umgebung des

jeweiligen Kunden und werden unter Einhaltung strenger regulatorischer Vorgaben

wie des EU-KI-Gesetzes verarbeitet.

Wichtige Funktionen und Vorteile der Lösung:

* Automatisierte Vektorisierung des Anlagenlebenszyklus: Plexus® AI erfasst,

vektorisiert und speichert jedes Wartungsereignis der äußerst vielfältigen

und komplexen Flotte von British Airways in einer sicheren, privaten

Vektordatenbank.

* Kontrollierter Zugriff und Rekonstruktion bei Leasingrückgabe: Die

agentische KI steuert sämtliche Zugriffe auf den Datenspeicher und

ermöglicht die präzise und sofortige Rekonstruktion vollständiger

Wartungshistorien, wenn Flugzeuge nach Ende eines Leasingvertrags

zurückgegeben oder verkauft werden.

* Effizienter Einsatz von Open-Weight-Modellen in Unternehmen: Auf Basis der

beschleunigten Trainingsverfahren von XBP stellt die Lösung modernste KI-

Funktionen zu optimierten Kosten bereit, ohne dass Daten außerhalb der

geschützten Umgebung des Kunden offengelegt werden.

* Souverän und konform mit dem EU-KI-Gesetz: Die Lösung wird sicher und

skalierbar in der Private Cloud von British Airways implementiert. Damit ist

sie nach der Implementierung bei CNAM der zweite große souveräne Rollout von

XBP.

?Das Zeitalter von Open-Weight-KI-Modellen für Unternehmen ist angebrochen.

Unsere beschleunigten Trainingsverfahren ermöglichen es uns, die daraus

resultierenden erheblichen Effizienz- und Kostenvorteile direkt an unsere

Partner weiterzugeben", so Vitalie Robu, President von XBP Europe.?Für British

Airways löst Plexus® AI eine kritische und komplexe operative Herausforderung:

die Verwaltung einer unveränderbaren, durchsuchbaren und vollständig konformen

Wartungshistorie für eine umfangreiche Flotte - einschließlich der lückenlosen

Dokumentation, wenn Flugzeuge nach Ablauf eines Leasingvertrags zurückgegeben

werden. Durch die Verbindung leistungsstarker agentischer KI mit einer Private-

Cloud-Architektur setzen wir einen neuen Maßstab für das Management hochwertiger

Anlagen. Dieses Modell wollen wir künftig auf den globalen Luftfahrtsektor

übertragen."

Die Kernarchitektur von Plexus® AI bietet ein hochgradig skalierbares

Lösungsmodell - nicht nur für internationale Fluggesellschaften mit strengen

Anforderungen an den Datenschutz , sondern für alle Unternehmen, die hochwertige

und komplexe Großanlagen warten. Nach dieser Implementierung plant XBP, die

Lösung weiteren internationalen Fluggesellschaften und Industrieunternehmen

anzubieten, bei denen eine präzise und automatisierte Nachverfolgung der

Wartungs- und Servicezyklen komplexer Anlagen entscheidend für Sicherheit,

Verfügbarkeit und Effizienz ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United

States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des

Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere

Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die

Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",

?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",

?Ziele",?Prognosen",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder ähnlichen

Ausdrücken identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf

Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet

sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem:

(1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme und der damit verbundenen

Umstrukturierung, einschließlich der Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile zu

realisieren, Betriebsstörungen und mit der Übernahme verbundene Kosten; (2)

Gerichtsverfahren; (3) die Nichteinhaltung der Nasdaq-Notierungsstandards; (4)

Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche, geopolitische und

regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der Bindung von Kunden,

Mitarbeitern und Lieferanten; sowie (7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC

eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-

K für das Jahr 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine Verpflichtung,

diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine

Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse

erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,

das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit

Niederlassungen in 20 Ländern und rund 9.200 Mitarbeitern arbeitet XBP Global

mit über 2.000 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um

geschäftskritische Systeme zu entwickeln, die eine umfassende Automatisierung

ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten

Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen

sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre

wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die

Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global

Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten

und neue Wertpotenziale zu erschließen.

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