XBP Global Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEM / ISIN: US98400V2007
|
26.08.2026 15:06:38
GNW-News: XBP schließt Vertrag mit British Airways zur Einführung von "Plexus® AI"
^IRVING, Texas, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP
Global" oder das?Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein multinationales Technologie-
und Dienstleistungsunternehmen, das geschäftskritische Systeme zur Unterstützung
von Hyper-Automatisierung und digitaler Transformation bereitstellt, hat heute
den Abschluss eines Vertrags mit British Airways zur Einführung von Plexus® AI
bekanntgegeben, der führenden souveränen agentischen KI-Lösung des Unternehmens.
Mit der Implementierung von Plexus® AI kann British Airways erhebliche
Effizienzgewinne im operativen Betrieb realisieren, Dokumentations- und
Wartungsprozesse automatisieren und seine Softwarelandschaft durch die Ablösung
bestehender Drittanbieterlösungen konsolidieren.
Während Unternehmen zunehmend auf leistungsstarke Open-Weight-Modelle setzen,
nutzt XBP beschleunigte Trainingsverfahren, um diese fortschrittlichen Modelle
schnell in seine souveräne Infrastruktur für agentische KI zu integrieren.
Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmenskunden, eine höhere Leistungsfähigkeit
zu deutlich geringeren Kosten und in kürzerer Zeit zu erreichen. Gleichzeitig
verbleiben die Daten vollständig innerhalb der privaten IT-Umgebung des
jeweiligen Kunden und werden unter Einhaltung strenger regulatorischer Vorgaben
wie des EU-KI-Gesetzes verarbeitet.
Wichtige Funktionen und Vorteile der Lösung:
* Automatisierte Vektorisierung des Anlagenlebenszyklus: Plexus® AI erfasst,
vektorisiert und speichert jedes Wartungsereignis der äußerst vielfältigen
und komplexen Flotte von British Airways in einer sicheren, privaten
Vektordatenbank.
* Kontrollierter Zugriff und Rekonstruktion bei Leasingrückgabe: Die
agentische KI steuert sämtliche Zugriffe auf den Datenspeicher und
ermöglicht die präzise und sofortige Rekonstruktion vollständiger
Wartungshistorien, wenn Flugzeuge nach Ende eines Leasingvertrags
zurückgegeben oder verkauft werden.
* Effizienter Einsatz von Open-Weight-Modellen in Unternehmen: Auf Basis der
beschleunigten Trainingsverfahren von XBP stellt die Lösung modernste KI-
Funktionen zu optimierten Kosten bereit, ohne dass Daten außerhalb der
geschützten Umgebung des Kunden offengelegt werden.
* Souverän und konform mit dem EU-KI-Gesetz: Die Lösung wird sicher und
skalierbar in der Private Cloud von British Airways implementiert. Damit ist
sie nach der Implementierung bei CNAM der zweite große souveräne Rollout von
XBP.
?Das Zeitalter von Open-Weight-KI-Modellen für Unternehmen ist angebrochen.
Unsere beschleunigten Trainingsverfahren ermöglichen es uns, die daraus
resultierenden erheblichen Effizienz- und Kostenvorteile direkt an unsere
Partner weiterzugeben", so Vitalie Robu, President von XBP Europe.?Für British
Airways löst Plexus® AI eine kritische und komplexe operative Herausforderung:
die Verwaltung einer unveränderbaren, durchsuchbaren und vollständig konformen
Wartungshistorie für eine umfangreiche Flotte - einschließlich der lückenlosen
Dokumentation, wenn Flugzeuge nach Ablauf eines Leasingvertrags zurückgegeben
werden. Durch die Verbindung leistungsstarker agentischer KI mit einer Private-
Cloud-Architektur setzen wir einen neuen Maßstab für das Management hochwertiger
Anlagen. Dieses Modell wollen wir künftig auf den globalen Luftfahrtsektor
übertragen."
Die Kernarchitektur von Plexus® AI bietet ein hochgradig skalierbares
Lösungsmodell - nicht nur für internationale Fluggesellschaften mit strengen
Anforderungen an den Datenschutz, sondern für alle Unternehmen, die hochwertige
und komplexe Großanlagen warten. Nach dieser Implementierung plant XBP, die
Lösung weiteren internationalen Fluggesellschaften und Industrieunternehmen
anzubieten, bei denen eine präzise und automatisierte Nachverfolgung der
Wartungs- und Servicezyklen komplexer Anlagen entscheidend für Sicherheit,
Verfügbarkeit und Effizienz ist.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United
States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des
Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere
Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die
Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",
?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",
?Ziele",?Prognosen",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder ähnlichen
Ausdrücken identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf
Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet
sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem:
(1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme und der damit verbundenen
Umstrukturierung, einschließlich der Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile zu
realisieren, Betriebsstörungen und mit der Übernahme verbundene Kosten; (2)
Gerichtsverfahren; (3) die Nichteinhaltung der Nasdaq-Notierungsstandards; (4)
Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche, geopolitische und
regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der Bindung von Kunden,
Mitarbeitern und Lieferanten; sowie (7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC
eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-
K für das Jahr 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine Verpflichtung,
diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine
Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse
erzielen werden.
Über XBP Global
XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,
das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit
Niederlassungen in 20 Ländern und rund 9.200 Mitarbeitern arbeitet XBP Global
mit über 2.000 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um
geschäftskritische Systeme zu entwickeln, die eine umfassende Automatisierung
ermöglichen.
Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten
Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen
sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre
wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die
Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global
Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten
und neue Wertpotenziale zu erschließen.
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Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich
angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global
interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global
zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen
Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.
Investor Relations: investors@xbpglobal.com | Pressekontakt: press@xbpglobal.comÂ°
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