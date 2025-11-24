GNW-News: Xiangzhou: Duftender Reis für ein langes Leben, Quellen definieren den Wohlgeschmack von Reis

^LAIBIN, China, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem fand im

Internationalen Logistikpark für landwirtschaftliche Produkte Haojixing in

Shenzhen die Messe?Guangxi Brand" 2025 für die Produktion und den Vertrieb

landwirtschaftlicher Spezialitäten aus Xiangzhou statt. In Rahmen der

Veranstaltung veröffentlichten die People's Government of Xiangzhou County

(Volksregierung des Landkreises Xiangzhou) zusammen mit dem Xiangzhou County

Bureau of Agriculture and Rural Affairs (Amt für Landwirtschaft und ländliche

Angelegenheiten des Landkreises Xiangzhou) und der Xiangzhou County

Administration for Market Regulation (Marktregulierungsbehörde des Landkreises

Xiangzhou) gemeinsam das Markenlogo und den Werbeslogan für Xiangzhou-Reis.

Im Zentrum von Guangxi im Süden Chinas, innerhalb des goldenen Agrargürtels auf

23° nördlicher Breite, liegt ein einzigartiges landwirtschaftliches Juwel -

Xiangzhou. Dieses Land, das als?Chinas Hochburg der Quellen" bekannt ist,

verfügt über mehr als 300 verschiedene Quellen, selenreichen, fruchtbaren Boden

und eine jahrtausendealte Reisanbaukultur. Zusammen machen diese Faktoren den

einzigartigen Wert von Xiangzhou-Reis aus und lassen ihn zu einem Paradebeispiel

für die Symbiose und den Wohlstand der modernen chinesischen Landwirtschaft und

des kulturellen Erbes werden.

Die landwirtschaftlichen Wurzeln von Xiangzhou lassen sich bis in die

Jungsteinzeit vor zehntausend Jahren zurückverfolgen. Die Zeugnisse einer

Reisanbaukultur in der Muschelhügelstätte von Nansha Bay bestätigen, dass es

sich um einen der Geburtsorte der frühen chinesischen Agrarzivilisation handelt.

Im Text Yu Di Ji Sheng aus der Song-Dynastie heißt es:?Der langkörnige,

jadeähnliche Reis aus Xiangzhou ist der beste im Süden." Der Bezug zur

Reiskultur lässt sich sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart

deutlich beobachten.

Im Zuge der landwirtschaftlichen Modernisierung hat Xiangzhou ein Anbausystem

mit?einheitlichen Sorten und einheitlichen Standards" etabliert, wobei

konventionelle hochwertige Reissorten wie Sixiang Nr. 1, Guangliangxiang Nr. 2,

Liangfaxiangsi und Jingmeisixiang dominieren. Dies gewährleistet nicht nur die

Ernährungssicherheit, sondern schafft durch die Produktgruppe?Xiangzhou-Reis"

auch eine Standardisierung der gesamten Produktionskette vom Anbau bis zum

Verkauf. Der Duftreis, der rote Reis und andere Sorten, die von Unternehmen wie

Gaofeng Rice Industry und Xiangcang Rice Industry angebaut werden, wurden in die

?Nationale Liste der berühmten, besonderen, hochwertigen und neuen

landwirtschaftlichen Produkte" aufgenommen.

Die Reisindustrie hat Tausenden von Bauern zu einem stabilen Einkommenszuwachs

verholfen, und Aktivitäten wie?Mikro-Urlaub auf dem Reisfeld" und?Erntefest"

haben der Agrarkultur neue Vitalität verliehen. Im Rahmen der nationalen

Strategie zum Aufbau eines starken Agrarlandes verfolgt Xiangzhou einen für alle

Seiten vorteilhaften Weg des ökologischen Schutzes, der industriellen

Modernisierung und des kulturellen Vermächtnisses durch das Modell der

tiefgreifenden Integration von?charakteristischer Landwirtschaft + kulturellem

IP".

Der Reis vermittelt dabei den?landwirtschaftlichen Kodex der Gemeinde der

heißen Quellen für Langlebigkeit", um die moderne Vitalität der traditionellen

chinesischen Landwirtschaft kontinuierlich in die Welt zu tragen. Von der

Landintegration bis zur digitalen und intelligenten Befähigung, vom Markenaufbau

bis zur kulturellen Weitergabe - das Markenlogo?Xiangzhou-Reis" ist ein

lebendiger Beweis für die Wiederbelebung des ländlichen Raums mit Reis als

Medium.

