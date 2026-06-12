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12.06.2026 06:01:38
GNW-News: XING Mobility bringt ein immersionsgekühltes Batteriesystem für moderne Elektro-Schiffe auf den Markt
^TAIPEI, Taiwan, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, der
taiwanesische Pionier im Bereich batterietechnologischer Lösungen mit
Immersionskühlung, gab heute die weltweite Markteinführung von IMMERSIO(TM) Matrix
bekannt, einem speziell für maritime Anwendungen entwickelten Batteriesystem,
das die Elektrifizierung von Schiffen unmittelbar unterstützt. Das System wird
im Juni dieses Jahres auf der Electric & Hybrid Marine Expo in Amsterdam
offiziell vorgestellt und bietet europäischen Schiffseignern eine zertifizierte
Batteriesystemlösung, die sich ohne größere Umrüstungen integrieren lässt und
den Übergang zu einem emissionsfreien Betrieb beschleunigt.
In Zusammenarbeit mit Nordic Booster AS, seinem langjährigen skandinavischen
Vertriebspartner, bringt XING ein Batteriesystem für maritime Anwendungen auf
den Markt, das bei den drei für Schiffseigner besonders wichtigen Kriterien
führend ist: Dauerleistung, Energiedichte und Brandsicherheit.
Das IMMERSIO(TM) CTP-Batteriesystem: entwickelt für die Elektrifizierung von
Schiffen - mit doppelter Energiedichte, kontinuierlicher 3C-Entladung und
aktiver Brandsicherheit.
Leistung, Platz und Sicherheit: XINGs Antwort auf die drei zentralen
Herausforderungen der Elektrifizierung in der Schifffahrt
Europäische Schiffseigner stehen durch das EU-Emissionshandelssystem (ETS) und
die FuelEU-Maritime-Vorgaben unter zunehmendem Druck. Der batterieelektrische
Antrieb ist der klarste Weg nach vorn, allerdings nur dann, wenn das
Batteriesystem den Einsatzprofilen des realen Schiffsbetriebs gewachsen ist, in
die beengten Platzverhältnisse an Bord passt und die höchsten
Sicherheitsanforderungen auf See erfüllt. IMMERSIO(TM) Matrix erfüllt alle drei
Anforderungen.
1. Kontinuierliche 3C-Leistung: stärker als marktübliche maritime
Batteriesysteme
Die Lösung von XING liefert eine kontinuierliche Leistung von 3C und übertrifft
damit marktübliche, für maritime Anwendungen zertifizierte Batteriesysteme. Für
Schnellfähren, Hafendienstfahrzeuge und alle Einsatzprofile, die von starker
Beschleunigung und schnellem Laden zwischen den Einsätzen geprägt sind, ist dies
genau das Leistungsniveau, das batterieelektrischen Antrieb erstmals zu einem
echten Dieselersatz macht.
2. Doppelte Energiedichte: für Schiffe, bei denen jeder Kubikmeter zählt
Platz und Gewicht gehören zu den ständigen Begrenzungen im Schiffsdesign. XING
bietet die doppelte Energiedichte herkömmlicher Batteriesysteme für maritime
Anwendungen und liefert damit mehr nutzbare Energie pro Kilogramm und vor allem
deutlich mehr pro Kubikmeter. Für Schiffseigner bedeutet das unmittelbar mehr
Reichweite und mehr Leistung bei gleichem Platzbedarf im Maschinenraum oder
dieselbe Energiemenge in einem deutlich kompakteren System, wodurch wertvoller
Raum für Fracht, Passagiere und Hilfssysteme frei wird. Gerade bei Repowering-
Projekten, bei denen der bestehende Rumpf vorgibt, was möglich ist, ist dieser
Vorteil entscheidend.
3. Immersionskühlung: ein Quantensprung bei der Brandsicherheit - so sicher wie
kein anderes Lithium-Batteriesystem
Brandsicherheit ist die größte Sorge, wenn Lithium-Batterien an Bord eines
Schiffes eingesetzt werden. XING löst dieses Problem bereits auf
Architekturebene: Jede Zelle ist vollständig in ein dielektrisches Kühlmedium
eingetaucht, das Wärme direkt an der Quelle aufnimmt. Das Kühlmedium unterdrückt
von Natur aus thermisches Durchgehen, verhindert eine Ausbreitung von Zelle zu
Zelle und beseitigt die Zündpfade, die bei luftgekühlten und
kaltplattengekühlten Konstruktionen bestehen. IMMERSIO(TM) Matrix setzt im
maritimen Markt einen neuen Maßstab für Brandsicherheit, während die
Immersionskühlung auf dem besten Weg ist, zum neuen Standard auf See zu werden.
Partnerschaft mit Nordic Booster
Um diese Technologie europäischen Schiffseignern mit der nötigen technischen
Unterstützung und dem passenden Service vor Ort zugänglich zu machen, baut XING
Mobility seine strategische Partnerschaft mit Nordic Booster AS, seinem
exklusiven Vertriebspartner für Skandinavien, weiter aus. Mit mehr als zwei
Jahrzehnten technischer Führungserfahrung in der norwegischen
Schifffahrtsindustrie stellt Nordic Booster sicher, dass jede XING-
Batterieinstallation in Europa durch praxisnahe Expertise und schnell
reagierenden Service unterstützt wird.
Trond Skaufel, CEO von Nordic Booster:?Wir haben uns für XING entschieden, weil
die immersionsgekühlte Architektur des Unternehmens, einfach gesagt, heute das
sicherste Batteriesystem mit der höchsten Leistungsdichte für den maritimen
Einsatz ist. Genau darauf haben europäische Schiffseigner gewartet."
Jannik Stanger, CTO von Nordic Booster:?Bei Dauerleistung, Energiedichte und
Brandsicherheit setzen die immersionsgekühlten Batterien von XING neue Maßstäbe.
Es gibt kein anderes Lithium-Batteriesystem auf dem Markt, das alle drei
Faktoren auf diesem Niveau vereint - und das zu einem niedrigen Preis bei
gleichzeitig hoher Qualität. Wir setzen XING-Batterien seit fünf Jahren in
unseren Produkten ein und sind von ihrer Leistung und thermischen Stabilität
beeindruckt."
Royce Hong, Gründer und CEO von XING Mobility:?Unsere Mission war es schon
immer, bahnbrechende Batterielösungen für extreme Einsatzumgebungen
bereitzustellen. Die Elektrifizierung der Schifffahrt steht vor zwei zentralen
Herausforderungen: Sicherheit und Platzbedarf. Unsere Batteriearchitektur stellt
sicher, dass Schiffseigner bei der Leistung keine Kompromisse zugunsten der
Sicherheit eingehen müssen. Gemeinsam mit Nordic Booster sind wir stolz darauf,
einen neuen technologischen Maßstab für den europäischen Markt zu setzen."
Bewährt unter realen Einsatzbedingungen auf See
IMMERSIO(TM)-Batteriesysteme von XING treiben bereits Schiffe im realen Einsatz auf
dem Wasser an. Die emissionsfreie Porrima P111 wurde in Taiwan mit dem
Batteriesystem von XING zu Wasser gelassen und hat unter Bedingungen auf offener
See ihre zuverlässige Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Das IMMERSIO(TM)-
System wurde außerdem in das neueste Schiff des österreichischen Innovators für
Elektroboote Smart IQ integriert, wobei die erfolgreiche Indienststellung und
die Systemintegrationstests Ende April 2026 abgeschlossen wurden. Die
Batteriesysteme von XING sind in skalierbaren Konfigurationen von 60?kWh bis
400?kWh erhältlich und befinden sich derzeit im DNV-Zertifizierungsprozess. Das
System feiert im Juni dieses Jahres auf der Electric & Hybrid Marine Expo in
Amsterdam sein offizielles Europadebüt.
Advanced Maritime Technology Expo
Datum: 16.-18. Juni 2026
Ort: RAI Amsterdam, Niederlande
Stand-Nr.: Stand D1, Halle 8
Über XING Mobility
XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von immersionsgekühlten
Hochspannungs-Batteriesystemen. Mit der Entwicklung von Taiwans erstem
elektrischen Supersportwagen, dem MISS R, legte das Unternehmen den Grundstein
für seine Kernkompetenzen in den Bereichen maximale momentane Leistungsabgabe,
Stabilität bei hochfrequenten dynamischen Lasten und präzise Leistungsregelung
unter extremen Bedingungen. Im Jahr 2024 errichtete XING Mobility die weltweit
erste Serienproduktionsanlage für immersionsgekühlte Batteriesysteme und stellte
IMMERSIO(TM) Matrix vor - eine einheitliche Batteriearchitektur auf Basis von
Immersionskühlung, bei der Kühlung, Struktur, Sicherheit und Steuerung als
vollständig integriertes Gesamtsystem konzipiert sind. Seitdem wurde die
Plattform auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, maritime Anwendungen,
Energiespeicherung und die Infrastruktur von KI-Rechenzentren ausgeweitet.
Über Nordic Booster
Nordic Booster ist ein führendes norwegisches Systemintegrationsunternehmen in
den Bereichen Elektrifizierung, Batterielösungen, Ladelösungen und
Energiemanagementsysteme. Mit intelligenten Energielösungen hilft das
Unternehmen seinen Kunden, hohe wirtschaftliche Erträge zu erzielen. Für alle
Lösungen bietet Nordic Booster einen Fernüberwachungsservice sowie ein Service-
und Betriebsteam, um eine maximale Betriebszeit sicherzustellen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b12d2c7-d748-44d5-a236-
8d3538791c25
Pressekontakt
XING Mobility: Abby Kuo / abby@xingmobility.comÂ°
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