Xometr a Aktie
WKN DE: A3CTJB / ISIN: US98423F1093
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06.10.2026 20:07:38
GNW-News: Xometry ernennt Marc Teulières zum Geschäftsführer für Europa, um die regionale Marktdurchdringung zu beschleunigen
^Wichtige Fakten
* Ernennung in die Geschäftsleitung: Marc Teulières wurde zum Geschäftsführer
von Xometry Europe (https://xometry.eu/en/) ernannt.
* Marktdurchdringung: Mit der Ernennung soll die Marktdurchdringung in den
europäischen Märkten vorangetrieben und Xometry als digitale Infrastruktur
für die kundenspezifische Fertigung etabliert werden, während sich die
regionalen Lieferketten neu ausrichten.
* Nachweisbare Erfolgsbilanz: Teulières verfügt über mehr als 20 Jahre
Erfahrung im Aufbau der Akzeptanz von B2B-Marktplatzmodellen in den
europäischen Industriemärkten. Dabei hatte er unter anderem
Führungspositionen bei Mirakl und McKinsey & Company inne.
MÜNCHEN, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry (http://xometry.com/), Inc.
(NASDAQ: XMTR), der globale, KI-basierte Marktplatz, der Käufer und Anbieter von
kundenspezifischer Fertigung miteinander verbindet, gab die Ernennung des E-
Commerce-Managers Marc Teulières (https://www.linkedin.com/in/marcteulieres/)
zum Geschäftsführer für Europa bekannt. Teulières wird das Geschäft von Xometry
in der gesamten Region leiten und sich dabei darauf konzentrieren, die Akzeptanz
bei Unternehmenskunden zu beschleunigen, das Lieferantennetzwerk auszubauen und
langfristiges, profitables Wachstum voranzutreiben.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen B2B-Handel, Industriemärkte
und digitale Transformation verfügt Teulières über umfassende Erfahrung in der
Förderung von Geschäftswachstum und operativer Exzellenz sowie über fundierte
Kenntnisse der Industrielandschaft in der EMEA-Region. Zuletzt war er als
General Manager Global B2B bei Mirakl tätig, wo er das Wachstum bei
Großhändlern, Herstellern und Beschaffungsteams vorantrieb, indem er bestehende
Kundenbeziehungen ausbaute, neue Kunden gewann und die Produktakzeptanz
steigerte. Zu Beginn seiner Karriere hatte er zudem eine Führungsposition bei
McKinsey & Company inne.
Teulières stößt in einer Phase hoher Dynamik zu Xometry, in der das Unternehmen
sein bewährtes Geschäftsmodell weiter ausbaut, um die weltweite Nachfrage nach
Fertigungskapazitäten zu bedienen und die Lieferkapazitäten auf internationalen
Märkten zu erweitern. Im zweiten Quartal 2026 meldete Xometry einen Rekordumsatz
von 229 Millionen US-Dollar (https://investors.xometry.com/news-releases/news-
release-details/xometry-reports-record-second-quarter-2026-results) - ein
Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Wachstum wurde vornehmlich
durch eine Beschleunigung des Umsatzwachstums im Marktplatz-Geschäft auf 45 %
getragen.
?Der gezielte Ausbau unserer internationalen Präsenz ist ein zentraler
Bestandteil der langfristigen strategischen Ausrichtung von Xometry. Die
Ernennung von Marc wird uns dabei unterstützen, unsere Infrastruktur für die
kundenspezifische Fertigung, unseren KI-basierten Marktplatz und unsere
Fähigkeit zum Ausbau unserer Käufer- und Lieferantennetzwerke weiter zu stärken
- mit einem besonderen Fokus auf Europa. Angesichts der Neuausrichtung der
europäischen Lieferketten und der Modernisierung der Beschaffung von
kundenspezifischen Teilen ist es entscheidend, unsere Käufer- und
Lieferantennetzwerke in dieser Region weiter auszubauen. Marcs Expertise im
Bereich B2B-E-Commerce-Plattformen ist genau das, was wir brauchen, um unsere
Zusammenarbeit mit Unternehmen in Europa zu vertiefen. Gleichzeitig können wir
unsere Dienstleistungen weiterentwickeln und unser Angebot parallel zu unserer
Marktpräsenz ausbauen. Wir könnten nicht engagierter und überzeugter vom
Potenzial des europäischen Marktes sein", so Sanjeev Singh Sahni, CEO bei
Xometry (https://www.linkedin.com/in/sssahni/).
?Das Modell von Xometry verändert die Art und Weise, wie kundenspezifische
Produkte beschafft und geliefert werden", sagte Marc Teulières, General Manager
Europa bei Xometry (https://www.linkedin.com/in/marcteulieres/).?Ich freue mich
darauf, in dieser Wachstumsphase zum Unternehmen zu stoßen und dazu beizutragen,
dieses Modell noch mehr Kunden in ganz Europa zugänglich zu machen. Wir haben
einen klaren Weg vor uns: Kundenbeziehungen vertiefen, unsere Präsenz ausbauen
und unser Geschäft in einer hocheffizienten und leistungsstarken Region
skalieren."
Über Xometry
Der KI-basierte Marktplatz von Xometry
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XMTR), die etablierte Thomasnet
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OKZ1ziRCKqlRE=)(®)-Plattform für die industrielle Beschaffung sowie die Suite
cloudbasierter Dienste treiben die Digitalisierung der Fertigungsindustrie
voran. Xometry bietet Herstellern die entscheidenden Ressourcen für das Wachstum
ihres Unternehmens und vereinfacht den Beschaffungsprozess für Einkäufer durch
Echtzeitdaten zu Preisen und Lieferzeiten. Erfahren Sie mehr unter xometry.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GcA84fv_lAMWBhOeTZ53EFPpp7wq7Kj5gC2X
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xometry.eu (http://xometry.eu/) oder folgen Sie Xometry auf LinkedIn
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