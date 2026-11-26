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26.11.2026 18:05:38
GNW-News: XPENG erreicht neuen Meilenstein in der humanoiden Robotik: IRON läutet das Zeitalter der Serienproduktion mit menschenzentrierter Intelligenz ein
^GUANGZHOU, China, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Inc. (?XPENG" oder das
?Unternehmen", NYSE: XPEV; HKEX: 9868), ein weltweit führendes Unternehmen im
Bereich der physischen KI, hat heute auf dem AI Day 2026 seinen
fortschrittlichen, vielseitig einsetzbaren humanoiden Roboter XPENG IRON
vorgestellt und dabei Fortschritte in seiner Robotertechnologie, seinen
Fertigungskapazitäten und seiner Kommerzialisierungsstrategie präsentiert.
Während der Leitveranstaltung erläuterte XPENG seinen integrierten Ansatz in der
humanoiden Robotik, bei dem Gehirn und Körper des Roboters von Anfang an
gemeinsam entwickelt werden. Durch die gemeinsame Entwicklung von KI-Modellen,
Rechenleistung, Wahrnehmung, Bewegungssteuerung und Roboterhardware will XPENG
sicherstellen, dass sich Intelligenz und körperliche Fähigkeiten gemeinsam
weiterentwickeln und nicht als getrennte Komponenten.
XPENG entwickelt IRON als Arbeitspartner für reale Aufgaben und orientiert sich
dabei an fünf zentralen Produktprioritäten: grundlegende Fähigkeiten, Sicherheit
und Zuverlässigkeit, emotionaler Wert, 24/7-Betrieb und geschäftliche
Fähigkeiten.
?Die humanoide Robotik erreicht gerade den Punkt, an dem die Branche über reine
Vorführungen hinausgehen und beweisen muss, dass Roboter in der realen Welt
einen Mehrwert schaffen können", so He Xiaopeng, Vorstandsvorsitzender und CEO
von XPENG.?Dafür braucht es mehr als nur leistungsfähige Hardware oder
intelligente Modelle. Es braucht zuverlässige Produkte, hochwertige Daten, eine
skalierbare Fertigung und kontinuierliches Lernen durch den Einsatz. XPENG IRON
vereint diese Fähigkeiten, während wir uns auf den kommerziellen Einsatz
vorbereiten - der Start der Serienproduktion ist für Januar 2027 geplant."
Gemeinsame Entwicklung von Gehirn und Körper
Im Mittelpunkt des Ansatzes von XPENG steht eine integrierte Drei-System-
Architektur, nämlich die XPENG Turing Physical AI-Architektur (Turing Physical
AI architecture) (VLA 3.0), die höhere kognitive Funktionen, Echtzeit-
Entscheidungsfindung und physische Ausführung miteinander verbindet:
* System 2 - Höhere kognitive Funktionen: Übernimmt das logische Denken, das
Verstehen von Aufgaben und die Planung, unterstützt durch VLT-
Aufgabenplanung, Agent Runtime und Zustandsmaschinen-Funktionen.
* System 1 - Echtzeit-Intelligenz: Basiert auf dem VLA 2.0-Modell von XPENG
und ermöglicht ein schnelles Verstehen der Umgebung sowie schnelle
Entscheidungsfindung.
* System 0 - Physische Ausführung: Übernimmt schnelle Reaktionen und die
direkte Hardware-Steuerung und setzt Entscheidungen in physische Bewegungen
um.
Zusammen verbinden die drei Systeme Denken, Reagieren und Handeln und verknüpfen
übergeordnete Intelligenz mit Echtzeitanpassung und präziser physischer
Steuerung.
Die neueste Generation von IRON verfügt über 76 Freiheitsgrade, darunter eine
geschickte Hand mit 21 Freiheitsgraden, mehr als 1.500 taktile Sensorpunkte, 3D-
Sicht und eine 360-Grad-Wahrnehmung seiner Umgebung. Sein IRON-Betriebssystem
läuft auf drei proprietären Turing-KI-Chips und liefert 2.250 TOPS effektive
Rechenleistung, um integrierte KI-Modelle und die Bewegungssteuerung des
gesamten Körpers zu unterstützen.
Visuelle Wahrnehmung, taktile Sensorik und Bewegungssteuerung arbeiten zusammen,
um das Verständnis der Umgebung mit der physischen Ausführung zu verknüpfen.
Taktiles Feedback ermöglicht es IRON beispielsweise, Berührungen zu erkennen und
die Kraft anzupassen, die er beim Umgang mit Objekten ausübt.
IRONs multimodales Verständnis- und Ausdruckssystem, IRON VLM, integriert
visuelles, akustisches und kontextuelles Verständnis, um Interaktionen zu
interpretieren, Menschen zu erkennen, den Gesprächskontext zu behalten und
angemessen zu reagieren. Seine physische Sicherheitsarchitektur bietet fünf
Schutzebenen und überwacht die Aufgabenausführung, Bewegungsbahnen und Hardware-
Einschränkungen, einschließlich Kollisionserkennung, Drehmomentbegrenzungen und
Not-Aus-Schutz. Zu den zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen gehören eine
redundante Zweikanal-Kommunikation, eine unabhängige, ausfallsichere
Gleichgewichtssteuerung und ein Fußgängerschutz-AEB.
Von der Interaktion zur autonomen Aufgabenausführung
IRON ist darauf ausgelegt, ihm zugewiesene Aufgaben mit größerer operativer
Autonomie zu übernehmen. Zu seinen Fähigkeiten gehören autonome Navigation und
Routenplanung, die Erstellung von Aufgabenlisten per Sprachbefehl oder über eine
App, autonome Lade- und Rückkehrfunktionen, die Meldung von Störzuständen sowie
die Selbstüberwachung seines Betriebszustands. Zusammen verbinden diese
Funktionen Aufgabenplanung, -ausführung und -wartung und unterstützen so den
Dauerbetrieb mit dem Ziel einer 24-Stunden-Verfügbarkeit.
Die anfängliche Einsatzstrategie von XPENG konzentriert sich auf kommerzielle
Rollen mit definierten Aufgaben und Betriebsanforderungen. IRON soll im ersten
Quartal 2027 mit der Einarbeitung als Verkaufsassistent in den XPENG-Filialen
beginnen und dort Aufgaben wie Kundenempfang, Produktberatung und andere
Dienstleistungen im Einzelhandel übernehmen. Durch Interaktionen und
Serviceaufgaben in der Praxis will XPENG seine Fähigkeiten weiterentwickeln und
validieren, bevor weitere Rollen hinzukommen.
Weitere mögliche Anwendungsbereiche sind der Empfang an der Rezeption,
Mitarbeiterschulungen im Einzelhandel, Bildungsprogramme, die Moderation von
Livestreams, die Moderation von Veranstaltungen und die Führung durch
Ausstellungen.
Aufbau der Daten- und Fertigungsinfrastruktur für die humanoide Robotik
XPENG weitet die im Automobilgeschäft entwickelte KI-Infrastruktur und die
Fertigungskapazitäten auf die humanoide Robotik aus und deckt damit sowohl die
Roboterentwicklung als auch die Produktion ab.
Die eigens errichtete?Robot Data Factory" erstreckt sich über 50.000 m² und
deckt mehr als 250 Szenarien sowie 15 Aufgabenbereiche ab. Die Anlage
unterstützt die Datenerfassung, das Training und die Validierung bei realen
Aufgaben und nutzt dabei Datenverarbeitungs- und Auswertungswerkzeuge, die im
Rahmen des Automobilgeschäfts von XPENG entwickelt wurden. Daten aus realen
Roboteraufgaben helfen dabei, physische Interaktion, Manipulation und
Ganzkörpersteuerung zu trainieren und zu validieren, wodurch die Entwicklung von
KI-Modellen mit der tatsächlichen Roboterleistung verknüpft wird.
XPENG hat außerdem eine eigene automatisierte Produktionslinie für humanoide
Roboter eingerichtet und wendet dabei seine Erfahrungen aus der
Automobilfertigung auf die Roboter-Montage und Qualitätskontrolle an. Die Linie
verfügt über mehr als 600 KI-gestützte holografische Qualitätskontrollpunkte
sowie über 1.000 Tests in Fahrzeugqualität, die komplette Roboter und
Schlüsselkomponenten abdecken, um die Konsistenz der Montage und die
Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Bei voller Auslastung ist die automatisierte Produktionslinie so ausgelegt, dass
alle 2,5 Minuten ein IRON fertiggestellt wird. Der Start der Serienproduktion
der Hardware ist für Januar 2027 geplant.
Kommerzialisierung: Hardware, Software und ein offenes Robotik-Ökosystem
XPENG entwickelt ein Geschäftsmodell, das Hardware-Verkauf, Software-Abonnements
und ein offenes Robotik-Ökosystem kombiniert:
* Hardware-Verkauf: Kunden kaufen den humanoiden Roboter IRON für den Einsatz
in gewerblichen und industriellen Umgebungen.
* Software-Abonnements: Laufende Softwarefunktionen, Updates und Services
ermöglichen es Kunden, die Funktionalität zu erweitern und die Roboter an
unterschiedliche betriebliche Anforderungen anzupassen.
* Offenes Robotik-Ökosystem: Entwickler und Geschäftspartner können
Funktionspakete herunterladen, Funktionen anpassen, neue Fähigkeiten
entwickeln und diese für den Einsatz in bestimmten Geschäftsszenarien
validieren. Die Plattform zielt darauf ab, die Entwicklung zu vereinfachen,
die Verallgemeinerung von Fähigkeiten über verschiedene Szenarien hinweg zu
unterstützen und die Hürden für die Anwendungsentwicklung und
-bereitstellung zu senken.
XPENG untersucht außerdem tokenbasierte Abonnements und szenariobasierte
Dienste, die es Robotern ermöglichen, auch nach der Auslieferung weiterhin
aufgabenspezifische Fähigkeiten zu erwerben, und die Möglichkeiten für einen
kontinuierlichen Kundennutzen schaffen. Über den Einzelhandel hinaus erkundet
XPENG Anwendungsmöglichkeiten in gewerblichen Dienstleistungen, im
Bildungswesen, im industriellen Betrieb und in anderen spezialisierten
Umgebungen.
Link zur Pressemappe:
https://drive.google.com/drive/folders/1UAVsPV9fBEUxAi02iVr1Cc5FDwdbeA39
Über XPENG
XPENG ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich physische KI, das sich
darauf konzentriert, künstliche Intelligenz in die physische Welt zu bringen, um
die Mobilität der Zukunft und das intelligente Leben neu zu gestalten. Durch
eigene Forschung und Entwicklung hat XPENG eine Full-Stack-Architektur für die
physische KI entwickelt, die Turing-KI-Chips, globale Grundmodelle sowie
hochintegrierte Software- und Hardwareanwendungen umfasst. Diese einheitliche
technologische Grundlage von XPENG bildet die Basis für ein umfangreiches
Produktportfolio aus intelligenten Elektrofahrzeugen, Robotaxis und humanoiden
Robotern und treibt den großflächigen Einsatz von physischer KI voran. XPENG hat
seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und ist an der New York Stock Exchange
(NYSE: XPEV) sowie an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX: 9868) notiert. Mit
globalen Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung,
Vertrieb und Dienstleistungen treibt XPENG kontinuierliche technologische
Innovationen voran und fördert ein offenes Ökosystem der physischen KI, um das
Leben der Nutzer weltweit intelligenter, sicherer und besser zu machen. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/.
Kontakt: pr@xiaopeng.com (mailto:pr@xiaopeng.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/024f6888-3360-4f30-8e9b-
f17ef522464c
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f388717b-
3a7c-4cdb-9696-36d14349b559
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a614634-6f00-4706-9e23-
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