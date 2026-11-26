^GUANGZHOU, China, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Inc. (?XPENG" oder das

?Unternehmen", NYSE: XPEV; HKEX: 9868), ein weltweit führendes Unternehmen im

Bereich der physischen KI, hat heute auf dem AI Day 2026 seinen

fortschrittlichen, vielseitig einsetzbaren humanoiden Roboter XPENG IRON

vorgestellt und dabei Fortschritte in seiner Robotertechnologie, seinen

Fertigungskapazitäten und seiner Kommerzialisierungsstrategie präsentiert.

Während der Leitveranstaltung erläuterte XPENG seinen integrierten Ansatz in der

humanoiden Robotik, bei dem Gehirn und Körper des Roboters von Anfang an

gemeinsam entwickelt werden. Durch die gemeinsame Entwicklung von KI-Modellen,

Rechenleistung, Wahrnehmung, Bewegungssteuerung und Roboterhardware will XPENG

sicherstellen, dass sich Intelligenz und körperliche Fähigkeiten gemeinsam

weiterentwickeln und nicht als getrennte Komponenten.

XPENG entwickelt IRON als Arbeitspartner für reale Aufgaben und orientiert sich

dabei an fünf zentralen Produktprioritäten: grundlegende Fähigkeiten, Sicherheit

und Zuverlässigkeit, emotionaler Wert, 24/7-Betrieb und geschäftliche

Fähigkeiten.

?Die humanoide Robotik erreicht gerade den Punkt, an dem die Branche über reine

Vorführungen hinausgehen und beweisen muss, dass Roboter in der realen Welt

einen Mehrwert schaffen können", so He Xiaopeng, Vorstandsvorsitzender und CEO

von XPENG.?Dafür braucht es mehr als nur leistungsfähige Hardware oder

intelligente Modelle. Es braucht zuverlässige Produkte, hochwertige Daten, eine

skalierbare Fertigung und kontinuierliches Lernen durch den Einsatz. XPENG IRON

vereint diese Fähigkeiten, während wir uns auf den kommerziellen Einsatz

vorbereiten - der Start der Serienproduktion ist für Januar 2027 geplant."

Gemeinsame Entwicklung von Gehirn und Körper

Im Mittelpunkt des Ansatzes von XPENG steht eine integrierte Drei-System-

Architektur, nämlich die XPENG Turing Physical AI-Architektur (Turing Physical

AI architecture) (VLA 3.0), die höhere kognitive Funktionen, Echtzeit-

Entscheidungsfindung und physische Ausführung miteinander verbindet:

* System 2 - Höhere kognitive Funktionen: Übernimmt das logische Denken, das

Verstehen von Aufgaben und die Planung, unterstützt durch VLT-

Aufgabenplanung, Agent Runtime und Zustandsmaschinen-Funktionen.

* System 1 - Echtzeit-Intelligenz: Basiert auf dem VLA 2.0-Modell von XPENG

und ermöglicht ein schnelles Verstehen der Umgebung sowie schnelle

Entscheidungsfindung.

* System 0 - Physische Ausführung: Übernimmt schnelle Reaktionen und die

direkte Hardware-Steuerung und setzt Entscheidungen in physische Bewegungen

um.

Zusammen verbinden die drei Systeme Denken, Reagieren und Handeln und verknüpfen

übergeordnete Intelligenz mit Echtzeitanpassung und präziser physischer

Steuerung.

Die neueste Generation von IRON verfügt über 76 Freiheitsgrade, darunter eine

geschickte Hand mit 21 Freiheitsgraden, mehr als 1.500 taktile Sensorpunkte, 3D-

Sicht und eine 360-Grad-Wahrnehmung seiner Umgebung. Sein IRON-Betriebssystem

läuft auf drei proprietären Turing-KI-Chips und liefert 2.250 TOPS effektive

Rechenleistung, um integrierte KI-Modelle und die Bewegungssteuerung des

gesamten Körpers zu unterstützen.

Visuelle Wahrnehmung, taktile Sensorik und Bewegungssteuerung arbeiten zusammen,

um das Verständnis der Umgebung mit der physischen Ausführung zu verknüpfen.

Taktiles Feedback ermöglicht es IRON beispielsweise, Berührungen zu erkennen und

die Kraft anzupassen, die er beim Umgang mit Objekten ausübt.

IRONs multimodales Verständnis- und Ausdruckssystem, IRON VLM, integriert

visuelles, akustisches und kontextuelles Verständnis, um Interaktionen zu

interpretieren, Menschen zu erkennen, den Gesprächskontext zu behalten und

angemessen zu reagieren. Seine physische Sicherheitsarchitektur bietet fünf

Schutzebenen und überwacht die Aufgabenausführung, Bewegungsbahnen und Hardware-

Einschränkungen, einschließlich Kollisionserkennung, Drehmomentbegrenzungen und

Not-Aus-Schutz. Zu den zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen gehören eine

redundante Zweikanal-Kommunikation, eine unabhängige, ausfallsichere

Gleichgewichtssteuerung und ein Fußgängerschutz-AEB.

Von der Interaktion zur autonomen Aufgabenausführung

IRON ist darauf ausgelegt, ihm zugewiesene Aufgaben mit größerer operativer

Autonomie zu übernehmen. Zu seinen Fähigkeiten gehören autonome Navigation und

Routenplanung, die Erstellung von Aufgabenlisten per Sprachbefehl oder über eine

App, autonome Lade- und Rückkehrfunktionen, die Meldung von Störzuständen sowie

die Selbstüberwachung seines Betriebszustands. Zusammen verbinden diese

Funktionen Aufgabenplanung, -ausführung und -wartung und unterstützen so den

Dauerbetrieb mit dem Ziel einer 24-Stunden-Verfügbarkeit.

Die anfängliche Einsatzstrategie von XPENG konzentriert sich auf kommerzielle

Rollen mit definierten Aufgaben und Betriebsanforderungen. IRON soll im ersten

Quartal 2027 mit der Einarbeitung als Verkaufsassistent in den XPENG-Filialen

beginnen und dort Aufgaben wie Kundenempfang, Produktberatung und andere

Dienstleistungen im Einzelhandel übernehmen. Durch Interaktionen und

Serviceaufgaben in der Praxis will XPENG seine Fähigkeiten weiterentwickeln und

validieren, bevor weitere Rollen hinzukommen.

Weitere mögliche Anwendungsbereiche sind der Empfang an der Rezeption,

Mitarbeiterschulungen im Einzelhandel, Bildungsprogramme, die Moderation von

Livestreams, die Moderation von Veranstaltungen und die Führung durch

Ausstellungen.

Aufbau der Daten- und Fertigungsinfrastruktur für die humanoide Robotik

XPENG weitet die im Automobilgeschäft entwickelte KI-Infrastruktur und die

Fertigungskapazitäten auf die humanoide Robotik aus und deckt damit sowohl die

Roboterentwicklung als auch die Produktion ab.

Die eigens errichtete?Robot Data Factory" erstreckt sich über 50.000 m² und

deckt mehr als 250 Szenarien sowie 15 Aufgabenbereiche ab. Die Anlage

unterstützt die Datenerfassung, das Training und die Validierung bei realen

Aufgaben und nutzt dabei Datenverarbeitungs- und Auswertungswerkzeuge, die im

Rahmen des Automobilgeschäfts von XPENG entwickelt wurden. Daten aus realen

Roboteraufgaben helfen dabei, physische Interaktion, Manipulation und

Ganzkörpersteuerung zu trainieren und zu validieren, wodurch die Entwicklung von

KI-Modellen mit der tatsächlichen Roboterleistung verknüpft wird.

XPENG hat außerdem eine eigene automatisierte Produktionslinie für humanoide

Roboter eingerichtet und wendet dabei seine Erfahrungen aus der

Automobilfertigung auf die Roboter-Montage und Qualitätskontrolle an. Die Linie

verfügt über mehr als 600 KI-gestützte holografische Qualitätskontrollpunkte

sowie über 1.000 Tests in Fahrzeugqualität, die komplette Roboter und

Schlüsselkomponenten abdecken, um die Konsistenz der Montage und die

Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Bei voller Auslastung ist die automatisierte Produktionslinie so ausgelegt, dass

alle 2,5 Minuten ein IRON fertiggestellt wird. Der Start der Serienproduktion

der Hardware ist für Januar 2027 geplant.

Kommerzialisierung: Hardware, Software und ein offenes Robotik-Ökosystem

XPENG entwickelt ein Geschäftsmodell, das Hardware-Verkauf, Software-Abonnements

und ein offenes Robotik-Ökosystem kombiniert:

* Hardware-Verkauf: Kunden kaufen den humanoiden Roboter IRON für den Einsatz

in gewerblichen und industriellen Umgebungen.

* Software-Abonnements: Laufende Softwarefunktionen, Updates und Services

ermöglichen es Kunden, die Funktionalität zu erweitern und die Roboter an

unterschiedliche betriebliche Anforderungen anzupassen.

* Offenes Robotik-Ökosystem: Entwickler und Geschäftspartner können

Funktionspakete herunterladen, Funktionen anpassen, neue Fähigkeiten

entwickeln und diese für den Einsatz in bestimmten Geschäftsszenarien

validieren. Die Plattform zielt darauf ab, die Entwicklung zu vereinfachen,

die Verallgemeinerung von Fähigkeiten über verschiedene Szenarien hinweg zu

unterstützen und die Hürden für die Anwendungsentwicklung und

-bereitstellung zu senken.

XPENG untersucht außerdem tokenbasierte Abonnements und szenariobasierte

Dienste, die es Robotern ermöglichen, auch nach der Auslieferung weiterhin

aufgabenspezifische Fähigkeiten zu erwerben, und die Möglichkeiten für einen

kontinuierlichen Kundennutzen schaffen. Über den Einzelhandel hinaus erkundet

XPENG Anwendungsmöglichkeiten in gewerblichen Dienstleistungen, im

Bildungswesen, im industriellen Betrieb und in anderen spezialisierten

Umgebungen.

Link zur Pressemappe:

https://drive.google.com/drive/folders/1UAVsPV9fBEUxAi02iVr1Cc5FDwdbeA39

Über XPENG

XPENG ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich physische KI, das sich

darauf konzentriert, künstliche Intelligenz in die physische Welt zu bringen, um

die Mobilität der Zukunft und das intelligente Leben neu zu gestalten. Durch

eigene Forschung und Entwicklung hat XPENG eine Full-Stack-Architektur für die

physische KI entwickelt, die Turing-KI-Chips, globale Grundmodelle sowie

hochintegrierte Software- und Hardwareanwendungen umfasst. Diese einheitliche

technologische Grundlage von XPENG bildet die Basis für ein umfangreiches

Produktportfolio aus intelligenten Elektrofahrzeugen, Robotaxis und humanoiden

Robotern und treibt den großflächigen Einsatz von physischer KI voran. XPENG hat

seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und ist an der New York Stock Exchange

(NYSE: XPEV) sowie an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX: 9868) notiert. Mit

globalen Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung,

Vertrieb und Dienstleistungen treibt XPENG kontinuierliche technologische

Innovationen voran und fördert ein offenes Ökosystem der physischen KI, um das

Leben der Nutzer weltweit intelligenter, sicherer und besser zu machen. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/.

Kontakt: pr@xiaopeng.com (mailto:pr@xiaopeng.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/024f6888-3360-4f30-8e9b-

f17ef522464c

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3a7c-4cdb-9696-36d14349b559

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fbf8c9c9aacd

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