^* XPENG hat seine?Turing Physical AI Architecture" (VLA 3.0) vorgestellt und

seine Vision dargelegt, dass der nächste Durchbruch im Bereich der

physischen KI durch die gemeinsame Weiterentwicklung von Intelligenz und

körperlichen Fähigkeiten erzielt wird.

* Der fortschrittliche Allzweck-Humanoid-Roboter IRON von XPENG feiert sein

öffentliches Debüt. IRON soll im ersten Quartal 2027 mit der Ausbildung zum

Verkaufsassistenten in den XPENG-Filialen beginnen, die offizielle

Markteinführung ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

* YOYO-01, das erste speziell für den kommerziellen Einsatz entwickelte

Robotaxi-Modell von XPENG, soll 2027 auf den Markt kommen.

GUANGZHOU, China, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Inc. (?XPENG" oder das

?Unternehmen", NYSE: XPEV; HKEX: 9868), ein weltweit führendes Unternehmen im

Bereich der physischen KI, hat heute auf dem achten XPENG AI Day seine Turing

Physical AI Architecture (VLA 3.0) vorgestellt und damit ein integriertes

Framework präsentiert, das KI-Kognition, Echtzeit-Entscheidungsfindung und

physische Ausführung in intelligenten Fahrzeugen und humanoiden Robotern

miteinander verbindet.

Unter dem Motto?ORIGIN" legte XPENG seine Vision dar, dass der nächste

Durchbruch in der physischen KI aus der gemeinsamen Entwicklung von Intelligenz

und physischen Fähigkeiten resultieren wird. Anstatt sich auf einzelne KI-

Modelle oder Hardwarekomponenten zu konzentrieren, baut XPENG den gesamten

Technologie-Stack auf - von proprietären Chips und KI-Modellen bis hin zu

Wahrnehmung, Software, Steuerungssystemen und physischer Hardware -, um KI in

der realen Welt einsetzbar zu machen.

Die Architektur bietet eine gemeinsame technologische Grundlage für die

intelligenten Fahrzeuge und humanoiden Roboter von XPENG und unterstützt

gleichzeitig die Expansion des Unternehmens in die Bereiche autonome Mobilität

und Flugfahrzeuge.

?Seit Jahren konzentriert sich die KI-Branche darauf, das Gehirn intelligenter

zu machen. Aber Menschen lernen nicht nur durch ihr Gehirn. Wir lernen durch

Berühren, Bewegen, Ausprobieren, Scheitern und erneutes Ausprobieren. Ich

glaube, dass sich die physische KI auf dieselbe Weise weiterentwickeln muss", so

He Xiaopeng, Vorstandsvorsitzender und CEO von XPENG.?Bei Origin geht es darum,

zu dieser grundlegenden Wahrheit zurückzukehren. Gehirn und Körper müssen sich

gemeinsam weiterentwickeln. Indem wir Intelligenz bis hin zur körperlichen

Handlung miteinander verknüpfen, wollen wir eine KI entwickeln, die unsere Welt

nicht nur versteht, sondern auch an unserer Seite arbeiten und durch Erfahrungen

in der realen Welt wachsen kann."

Aufbau des kompletten Technologie-Stacks für physische KI

Die Turing Physical AI Architecture verbindet drei Systeme, die auf

unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten:

* System 0 - Ultraschnelles System: Im Kern integriert System 0 die Kontrolle

über den physischen Körper in den geschlossenen Regelkreis der KI. Es

koordiniert die zugrunde liegenden Hardwaresysteme für Stromversorgung,

Energie, Kommunikation und Ausführung und gibt der KI direktes Feedback zum

Zustand des Körpers und zu seiner Fähigkeit, sicher und effektiv zu handeln.

* System 1 - Schnelles System: Angetrieben von XPENGs VLA 2.0 dient System 1

als Echtzeit-Reaktionsschicht. Es interpretiert die Umgebung und setzt

dieses Verständnis schnell in ausführbare Aktionen um.

* System 2 - Langsames System: System 2 ermöglicht kognitive Prozesse auf

höherer Ebene und kombiniert visuell-sprachbasierte Aufgabenplanung mit

einer Zustandsmaschine der?Agent Runtime", um Ziele zu interpretieren,

komplexe Aufgaben zu planen und die zu ihrer Erfüllung erforderlichen

Aktionen zu koordinieren.

Die Architektur vereint Handlungsfähigkeiten und multimodales Verständnis und

verbindet KI-Modelle mit Rechenleistung, Steuerungssystemen und physischer

Hardware. Zusammen bilden die drei Systeme einen kontinuierlichen Kreislauf, der

kognitive Prozesse mit der physischen Ausführung verbindet. Informationen über

den Zustand des Systems und die Ergebnisse jeder Aktion fließen in die

Architektur zurück und ermöglichen so eine kontinuierliche Anpassung und

Optimierung.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein neuestes VLA 2.0-Modell, Version

6.4.0, agentengesteuertes autonomes Closed-Loop-Training unterstützt, wodurch

sich die Gesamtgeschwindigkeit des Trainings um das 10- bis 12-Fache erhöht. Der

Prozess ermöglicht zudem rekursive Selbstverbesserung (RSI) und Modell-

Selbstdestillation, was eine schnellere Modellentwicklung und -anpassung über

verschiedene Rechenplattformen hinweg unterstützt.

Diese gemeinsame technologische Grundlage unterstützt auch die Entwicklung von

XPENG in den Bereichen Automobil und Robotik. Die beiden Produktkategorien

nutzen gemeinsame Rechen-, Dateninfrastruktur-, Steuerungs- und

Sicherheitstechnologien, entwickeln dabei aber spezialisierte Funktionen für

ihre jeweilige Hardware und ihre jeweiligen Aufgaben. Erfahrungen aus Forschung,

Entwicklung, Test und Fertigung im Automobilbereich unterstützen die

Robotikentwicklung, während Fortschritte bei der Sensorik und Interaktion von

Robotern zukünftige Fahrerlebnisse prägen können

Physische KI im gesamten Fahrzeug: Das Auto als Roboter

XPENG erweitert den Einsatz von KI über das autonome Fahren hinaus, um das

gesamte Fahrzeug zu koordinieren. Sein Fahrzeugsteuerungssystem X-VMC 2.0

vernetzt Antrieb, Bremsen, Lenkung, Federung und andere Fahrzeugsysteme und

ermöglicht es der KI, Fahrverhalten, Sicherheit, Komfort im Innenraum und

Energiemanagement zu beeinflussen.

Auf dem AI Day stellte XPENG Turing AI Co-driving (KI-Mitfahrfunktion) vor,

wodurch intelligente Fahrfunktionen noch stärker in das Fahrerlebnis integriert

werden. Die erste Funktion, VLA Adaptive Deceleration (Adaptive Verzögerung),

nutzt die Erkennung der Verkehrssituation, um die Verzögerung und die

Energierückgewinnung anzupassen, wenn der Fahrer das Gaspedal loslässt. Tests

von XPENG im städtischen Stauverkehr zeigten eine Steigerung der nutzbaren

Reichweite um 12,4 % im Vergleich zu ausgeschalteter Energierückgewinnung. Die

erste OTA-Einführung dieser Funktion ist für Dezember 2026 geplant.

XPENG stellte außerdem das AEX Aktive 360-Grad-Ausweichmanöver vor, eine

Technologie, die sich derzeit in der Entwicklung befindet und die

Fahrzeugbewegung so koordiniert, dass auf potenzielle Kollisionsrisiken reagiert

wird. Seit der Einführung des VLA 2.0-Modells verzeichnet XPENG in China einen

Rückgang der Unfallschäden um 13,93 %.

Das auf XPENGs VLA 2.0 basierende intelligente Fahrsystem NGP wird derzeit in

verschiedenen Märkten und Fahrumgebungen getestet. Nach Lokalisierungstests in

Deutschland, den Niederlanden und Frankreich startete XPENG im November in

seinem Pariser Showroom öffentliche NGP-Testfahrten im Stadtverkehr und war

damit der erste chinesische Autohersteller, der an einem europäischen Standort

öffentliche Testfahrten mit hochentwickeltem assistiertem Fahren anbot. Das

Unternehmen plant, die erste weltweite Einführung von NGP in der ersten Hälfte

des Jahres 2027 zu starten.

Die Entwicklung eines vollständigen humanoiden Roboters: Zusammenspiel von

Gehirn und Körper

XPENG wendet denselben integrierten Ansatz bei seinem humanoiden Roboter IRON an

und entwickelt dessen KI-Modelle, Rechenleistung, Wahrnehmung,

Bewegungssteuerung und Roboterhardware gemeinsam.

IRON verfügt über 76 Freiheitsgrade und mehr als 1.500 taktile Sensorpunkte,

wobei mehr als 80 % der wichtigsten Körperbereiche taktil erfasst werden. Drei

eigens entwickelte Turing-KI-Chips unterstützen die integrierten KI-Modelle und

die Steuerung des gesamten Körpers. Seine Architektur verbindet multimodales

Verständnis, Aufgabenplanung, Navigation und Manipulation mit der physischen

Ausführung und Sicherheitsüberwachung.

XPENG entwickelt IRON als Arbeitspartner für reale Aufgaben. Es unterstützt

autonome Navigation, die Erstellung von Aufgaben per Sprachbefehl oder über die

App, autonomes Aufladen, die Meldung von Störzuständen und die Überwachung des

Betriebszustands. IRON soll im ersten Quartal 2027 mit der Ausbildung zum

Verkaufsassistenten in den XPENG-Filialen beginnen, die offizielle

Markteinführung ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

Um die Entwicklung und den Einsatz zu unterstützen, hat XPENG eine?Robot Data

Factory" eingerichtet, die mehr als 250 Szenarien und 15 Aufgabenbereiche

abdeckt und dabei Datenverarbeitungs- und Auswertungswerkzeuge wiederverwendet,

die im Rahmen des Automobilgeschäfts entwickelt wurden. Eine spezielle

automatisierte Montagelinie verfügt über mehr als 600 KI-gestützte holografische

Qualitätsprüfpunkte und über 1.000 Tests für komplette Roboter und

Schlüsselkomponenten.

XPENG entwickelt außerdem ein offenes Robotik-Ökosystem, über das Partner

Funktionspakete herunterladen, Funktionen anpassen sowie neue Fähigkeiten für

spezifische Geschäftsanwendungen entwickeln und validieren können. Das

Geschäftsmodell kombiniert Hardware-Verkauf, Software-Abonnements und die offene

Plattform, wobei derzeit auch tokenbasierte Abonnements und szenariobasierte

Dienste geprüft werden.

Ausweitung der physischen KI von der Straße in die Luft

XPENG erweitert seine technologische Basis auf höhere Stufen autonomer Mobilität

und neue Verkehrsformen.

Sein Robotaxi-Programm hat sich innerhalb von acht Monaten von bemannten zu

fahrerlosen Testfahrten weiterentwickelt und erhielt in Guangzhou, China,

bereits 11 Monate nach der Ankündigung des Vorhabens die Zulassung für den

Demonstrationsbetrieb der Stufe L4. Die fahrerlosen Fahrgasttests der Stufe L4

haben begonnen, und bis Ende 2026 sind Demonstrationsfahrten in ausgewählten

Gebieten geplant. XPENG positioniert sich als Technologie- und Lösungsanbieter,

der Betriebspartnern Fahrzeugplattformen und Funktionen für autonomes Fahren

bereitstellt. Das erste speziell für den kommerziellen Einsatz entwickelte

Robotaxi-Modell, das YOYO-01, soll 2027 auf den Markt kommen. Mit Blick auf die

Zukunft will XPENG seine Robotaxi-Technologie weltweit ausbauen und gemeinsam

mit Betriebspartnern autonome Mobilitätsdienste auf internationale Märkte

bringen.

Über den Straßenverkehr hinaus treibt XPENG ARIDGE sein bemanntes eVTOL-Programm

in Richtung Lufttüchtigkeitszertifizierung voran, nachdem das Unternehmen die

Genehmigung zur Typenprüfung erhalten und die Zertifizierungsflugtests

abgeschlossen hat. In den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitet ARIDGE mit

lokalen Partnern daran, eine regulatorische Sandbox für den Tiefflug

einzurichten, um Tests zu unterstützen und internationale Kooperationen zu

erkunden.

Von intelligenten Fahrzeugen und humanoiden Robotern bis hin zu autonomer

Mobilität und Fluggeräten - XPENG nutzt eine gemeinsame technologische Grundlage

für alle physischen Plattformen. Indem XPENG KI, Steuerung und Hardware

zusammenführt - und diese durch den Einsatz in der Praxis kontinuierlich

verbessert -, will das Unternehmen die physische KI auf weitere Produkte,

Dienstleistungen und Märkte ausweiten.

Link zur Pressemappe:

https://drive.google.com/drive/folders/1UAVsPV9fBEUxAi02iVr1Cc5FDwdbeA39

Über XPENG

XPENG ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich physische KI, das sich

darauf konzentriert, künstliche Intelligenz in die physische Welt zu bringen, um

die Mobilität der Zukunft und das intelligente Leben neu zu gestalten. Durch

eigene Forschung und Entwicklung hat XPENG eine Full-Stack-Architektur für die

physische KI entwickelt, die Turing-KI-Chips, globale Grundmodelle sowie

hochintegrierte Software- und Hardwareanwendungen umfasst. Diese einheitliche

technologische Grundlage von XPENG bildet die Basis für ein umfangreiches

Produktportfolio mit intelligenten Elektrofahrzeugen, Robotaxis und humanoiden

Robotern und treibt den großflächigen Einsatz von physischer KI voran. XPENG hat

seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und ist an der New York Stock Exchange

(NYSE: XPEV) sowie an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX: 9868) notiert. Mit

globalen Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung,

Vertrieb und Dienstleistungen treibt XPENG kontinuierliche technologische

Innovationen voran und fördert ein offenes Ökosystem der physischen KI, um das

Leben der Nutzer weltweit intelligenter, sicherer und besser zu machen. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/.

Kontakt: pr@xiaopeng.com (mailto:pr@xiaopeng.com)

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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4229-8f1e-094148e61d96

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31ba71affaf6

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