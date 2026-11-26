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WKN DE: A2QBX8 / ISIN: KYG982AW1003
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26.11.2026 17:02:38
GNW-News: XPENG stellt die "Turing Physical AI Architecture" vor und präsentiert den fortschrittlichen, universell einsetzbaren humanoiden Roboter IRON
^* XPENG hat seine?Turing Physical AI Architecture" (VLA 3.0) vorgestellt und
seine Vision dargelegt, dass der nächste Durchbruch im Bereich der
physischen KI durch die gemeinsame Weiterentwicklung von Intelligenz und
körperlichen Fähigkeiten erzielt wird.
* Der fortschrittliche Allzweck-Humanoid-Roboter IRON von XPENG feiert sein
öffentliches Debüt. IRON soll im ersten Quartal 2027 mit der Ausbildung zum
Verkaufsassistenten in den XPENG-Filialen beginnen, die offizielle
Markteinführung ist für das zweite Quartal 2027 geplant.
* YOYO-01, das erste speziell für den kommerziellen Einsatz entwickelte
Robotaxi-Modell von XPENG, soll 2027 auf den Markt kommen.
GUANGZHOU, China, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Inc. (?XPENG" oder das
?Unternehmen", NYSE: XPEV; HKEX: 9868), ein weltweit führendes Unternehmen im
Bereich der physischen KI, hat heute auf dem achten XPENG AI Day seine Turing
Physical AI Architecture (VLA 3.0) vorgestellt und damit ein integriertes
Framework präsentiert, das KI-Kognition, Echtzeit-Entscheidungsfindung und
physische Ausführung in intelligenten Fahrzeugen und humanoiden Robotern
miteinander verbindet.
Unter dem Motto?ORIGIN" legte XPENG seine Vision dar, dass der nächste
Durchbruch in der physischen KI aus der gemeinsamen Entwicklung von Intelligenz
und physischen Fähigkeiten resultieren wird. Anstatt sich auf einzelne KI-
Modelle oder Hardwarekomponenten zu konzentrieren, baut XPENG den gesamten
Technologie-Stack auf - von proprietären Chips und KI-Modellen bis hin zu
Wahrnehmung, Software, Steuerungssystemen und physischer Hardware -, um KI in
der realen Welt einsetzbar zu machen.
Die Architektur bietet eine gemeinsame technologische Grundlage für die
intelligenten Fahrzeuge und humanoiden Roboter von XPENG und unterstützt
gleichzeitig die Expansion des Unternehmens in die Bereiche autonome Mobilität
und Flugfahrzeuge.
?Seit Jahren konzentriert sich die KI-Branche darauf, das Gehirn intelligenter
zu machen. Aber Menschen lernen nicht nur durch ihr Gehirn. Wir lernen durch
Berühren, Bewegen, Ausprobieren, Scheitern und erneutes Ausprobieren. Ich
glaube, dass sich die physische KI auf dieselbe Weise weiterentwickeln muss", so
He Xiaopeng, Vorstandsvorsitzender und CEO von XPENG.?Bei Origin geht es darum,
zu dieser grundlegenden Wahrheit zurückzukehren. Gehirn und Körper müssen sich
gemeinsam weiterentwickeln. Indem wir Intelligenz bis hin zur körperlichen
Handlung miteinander verknüpfen, wollen wir eine KI entwickeln, die unsere Welt
nicht nur versteht, sondern auch an unserer Seite arbeiten und durch Erfahrungen
in der realen Welt wachsen kann."
Aufbau des kompletten Technologie-Stacks für physische KI
Die Turing Physical AI Architecture verbindet drei Systeme, die auf
unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten:
* System 0 - Ultraschnelles System: Im Kern integriert System 0 die Kontrolle
über den physischen Körper in den geschlossenen Regelkreis der KI. Es
koordiniert die zugrunde liegenden Hardwaresysteme für Stromversorgung,
Energie, Kommunikation und Ausführung und gibt der KI direktes Feedback zum
Zustand des Körpers und zu seiner Fähigkeit, sicher und effektiv zu handeln.
* System 1 - Schnelles System: Angetrieben von XPENGs VLA 2.0 dient System 1
als Echtzeit-Reaktionsschicht. Es interpretiert die Umgebung und setzt
dieses Verständnis schnell in ausführbare Aktionen um.
* System 2 - Langsames System: System 2 ermöglicht kognitive Prozesse auf
höherer Ebene und kombiniert visuell-sprachbasierte Aufgabenplanung mit
einer Zustandsmaschine der?Agent Runtime", um Ziele zu interpretieren,
komplexe Aufgaben zu planen und die zu ihrer Erfüllung erforderlichen
Aktionen zu koordinieren.
Die Architektur vereint Handlungsfähigkeiten und multimodales Verständnis und
verbindet KI-Modelle mit Rechenleistung, Steuerungssystemen und physischer
Hardware. Zusammen bilden die drei Systeme einen kontinuierlichen Kreislauf, der
kognitive Prozesse mit der physischen Ausführung verbindet. Informationen über
den Zustand des Systems und die Ergebnisse jeder Aktion fließen in die
Architektur zurück und ermöglichen so eine kontinuierliche Anpassung und
Optimierung.
Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein neuestes VLA 2.0-Modell, Version
6.4.0, agentengesteuertes autonomes Closed-Loop-Training unterstützt, wodurch
sich die Gesamtgeschwindigkeit des Trainings um das 10- bis 12-Fache erhöht. Der
Prozess ermöglicht zudem rekursive Selbstverbesserung (RSI) und Modell-
Selbstdestillation, was eine schnellere Modellentwicklung und -anpassung über
verschiedene Rechenplattformen hinweg unterstützt.
Diese gemeinsame technologische Grundlage unterstützt auch die Entwicklung von
XPENG in den Bereichen Automobil und Robotik. Die beiden Produktkategorien
nutzen gemeinsame Rechen-, Dateninfrastruktur-, Steuerungs- und
Sicherheitstechnologien, entwickeln dabei aber spezialisierte Funktionen für
ihre jeweilige Hardware und ihre jeweiligen Aufgaben. Erfahrungen aus Forschung,
Entwicklung, Test und Fertigung im Automobilbereich unterstützen die
Robotikentwicklung, während Fortschritte bei der Sensorik und Interaktion von
Robotern zukünftige Fahrerlebnisse prägen können
Physische KI im gesamten Fahrzeug: Das Auto als Roboter
XPENG erweitert den Einsatz von KI über das autonome Fahren hinaus, um das
gesamte Fahrzeug zu koordinieren. Sein Fahrzeugsteuerungssystem X-VMC 2.0
vernetzt Antrieb, Bremsen, Lenkung, Federung und andere Fahrzeugsysteme und
ermöglicht es der KI, Fahrverhalten, Sicherheit, Komfort im Innenraum und
Energiemanagement zu beeinflussen.
Auf dem AI Day stellte XPENG Turing AI Co-driving (KI-Mitfahrfunktion) vor,
wodurch intelligente Fahrfunktionen noch stärker in das Fahrerlebnis integriert
werden. Die erste Funktion, VLA Adaptive Deceleration (Adaptive Verzögerung),
nutzt die Erkennung der Verkehrssituation, um die Verzögerung und die
Energierückgewinnung anzupassen, wenn der Fahrer das Gaspedal loslässt. Tests
von XPENG im städtischen Stauverkehr zeigten eine Steigerung der nutzbaren
Reichweite um 12,4 % im Vergleich zu ausgeschalteter Energierückgewinnung. Die
erste OTA-Einführung dieser Funktion ist für Dezember 2026 geplant.
XPENG stellte außerdem das AEX Aktive 360-Grad-Ausweichmanöver vor, eine
Technologie, die sich derzeit in der Entwicklung befindet und die
Fahrzeugbewegung so koordiniert, dass auf potenzielle Kollisionsrisiken reagiert
wird. Seit der Einführung des VLA 2.0-Modells verzeichnet XPENG in China einen
Rückgang der Unfallschäden um 13,93 %.
Das auf XPENGs VLA 2.0 basierende intelligente Fahrsystem NGP wird derzeit in
verschiedenen Märkten und Fahrumgebungen getestet. Nach Lokalisierungstests in
Deutschland, den Niederlanden und Frankreich startete XPENG im November in
seinem Pariser Showroom öffentliche NGP-Testfahrten im Stadtverkehr und war
damit der erste chinesische Autohersteller, der an einem europäischen Standort
öffentliche Testfahrten mit hochentwickeltem assistiertem Fahren anbot. Das
Unternehmen plant, die erste weltweite Einführung von NGP in der ersten Hälfte
des Jahres 2027 zu starten.
Die Entwicklung eines vollständigen humanoiden Roboters: Zusammenspiel von
Gehirn und Körper
XPENG wendet denselben integrierten Ansatz bei seinem humanoiden Roboter IRON an
und entwickelt dessen KI-Modelle, Rechenleistung, Wahrnehmung,
Bewegungssteuerung und Roboterhardware gemeinsam.
IRON verfügt über 76 Freiheitsgrade und mehr als 1.500 taktile Sensorpunkte,
wobei mehr als 80 % der wichtigsten Körperbereiche taktil erfasst werden. Drei
eigens entwickelte Turing-KI-Chips unterstützen die integrierten KI-Modelle und
die Steuerung des gesamten Körpers. Seine Architektur verbindet multimodales
Verständnis, Aufgabenplanung, Navigation und Manipulation mit der physischen
Ausführung und Sicherheitsüberwachung.
XPENG entwickelt IRON als Arbeitspartner für reale Aufgaben. Es unterstützt
autonome Navigation, die Erstellung von Aufgaben per Sprachbefehl oder über die
App, autonomes Aufladen, die Meldung von Störzuständen und die Überwachung des
Betriebszustands. IRON soll im ersten Quartal 2027 mit der Ausbildung zum
Verkaufsassistenten in den XPENG-Filialen beginnen, die offizielle
Markteinführung ist für das zweite Quartal 2027 geplant.
Um die Entwicklung und den Einsatz zu unterstützen, hat XPENG eine?Robot Data
Factory" eingerichtet, die mehr als 250 Szenarien und 15 Aufgabenbereiche
abdeckt und dabei Datenverarbeitungs- und Auswertungswerkzeuge wiederverwendet,
die im Rahmen des Automobilgeschäfts entwickelt wurden. Eine spezielle
automatisierte Montagelinie verfügt über mehr als 600 KI-gestützte holografische
Qualitätsprüfpunkte und über 1.000 Tests für komplette Roboter und
Schlüsselkomponenten.
XPENG entwickelt außerdem ein offenes Robotik-Ökosystem, über das Partner
Funktionspakete herunterladen, Funktionen anpassen sowie neue Fähigkeiten für
spezifische Geschäftsanwendungen entwickeln und validieren können. Das
Geschäftsmodell kombiniert Hardware-Verkauf, Software-Abonnements und die offene
Plattform, wobei derzeit auch tokenbasierte Abonnements und szenariobasierte
Dienste geprüft werden.
Ausweitung der physischen KI von der Straße in die Luft
XPENG erweitert seine technologische Basis auf höhere Stufen autonomer Mobilität
und neue Verkehrsformen.
Sein Robotaxi-Programm hat sich innerhalb von acht Monaten von bemannten zu
fahrerlosen Testfahrten weiterentwickelt und erhielt in Guangzhou, China,
bereits 11 Monate nach der Ankündigung des Vorhabens die Zulassung für den
Demonstrationsbetrieb der Stufe L4. Die fahrerlosen Fahrgasttests der Stufe L4
haben begonnen, und bis Ende 2026 sind Demonstrationsfahrten in ausgewählten
Gebieten geplant. XPENG positioniert sich als Technologie- und Lösungsanbieter,
der Betriebspartnern Fahrzeugplattformen und Funktionen für autonomes Fahren
bereitstellt. Das erste speziell für den kommerziellen Einsatz entwickelte
Robotaxi-Modell, das YOYO-01, soll 2027 auf den Markt kommen. Mit Blick auf die
Zukunft will XPENG seine Robotaxi-Technologie weltweit ausbauen und gemeinsam
mit Betriebspartnern autonome Mobilitätsdienste auf internationale Märkte
bringen.
Über den Straßenverkehr hinaus treibt XPENG ARIDGE sein bemanntes eVTOL-Programm
in Richtung Lufttüchtigkeitszertifizierung voran, nachdem das Unternehmen die
Genehmigung zur Typenprüfung erhalten und die Zertifizierungsflugtests
abgeschlossen hat. In den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitet ARIDGE mit
lokalen Partnern daran, eine regulatorische Sandbox für den Tiefflug
einzurichten, um Tests zu unterstützen und internationale Kooperationen zu
erkunden.
Von intelligenten Fahrzeugen und humanoiden Robotern bis hin zu autonomer
Mobilität und Fluggeräten - XPENG nutzt eine gemeinsame technologische Grundlage
für alle physischen Plattformen. Indem XPENG KI, Steuerung und Hardware
zusammenführt - und diese durch den Einsatz in der Praxis kontinuierlich
verbessert -, will das Unternehmen die physische KI auf weitere Produkte,
Dienstleistungen und Märkte ausweiten.
Link zur Pressemappe:
https://drive.google.com/drive/folders/1UAVsPV9fBEUxAi02iVr1Cc5FDwdbeA39
Über XPENG
XPENG ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich physische KI, das sich
darauf konzentriert, künstliche Intelligenz in die physische Welt zu bringen, um
die Mobilität der Zukunft und das intelligente Leben neu zu gestalten. Durch
eigene Forschung und Entwicklung hat XPENG eine Full-Stack-Architektur für die
physische KI entwickelt, die Turing-KI-Chips, globale Grundmodelle sowie
hochintegrierte Software- und Hardwareanwendungen umfasst. Diese einheitliche
technologische Grundlage von XPENG bildet die Basis für ein umfangreiches
Produktportfolio mit intelligenten Elektrofahrzeugen, Robotaxis und humanoiden
Robotern und treibt den großflächigen Einsatz von physischer KI voran. XPENG hat
seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und ist an der New York Stock Exchange
(NYSE: XPEV) sowie an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX: 9868) notiert. Mit
globalen Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung,
Vertrieb und Dienstleistungen treibt XPENG kontinuierliche technologische
Innovationen voran und fördert ein offenes Ökosystem der physischen KI, um das
Leben der Nutzer weltweit intelligenter, sicherer und besser zu machen. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/.
Kontakt: pr@xiaopeng.com (mailto:pr@xiaopeng.com)
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf032b37-e9fb-
4229-8f1e-094148e61d96
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/294c139e-a544-4644-ac63-
31ba71affaf6
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96355303-6fc4-43ae-b765-
8ea867e242be
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db688f1c-29a5-463a-b599-
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