|
13.08.2025 09:04:38
GNW-News: XVR Simulation revolutioniert das Training von Einsatzkräften mit immersiven VR-Lösungen in Deutschland, die Schweiz und Österreich
^DELFT, Die Niederlande, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XVR Simulation B.V.,
ein weltweit führender Anbieter von Virtual-Reality-Trainingssoftware, kündigt
heute seinen verstärkten Fokus auf die Unterstützung von Einsatzkräften in
Deutschland, der Schweiz und Österreich mit seiner hochmodernen VR-
Trainingsplattform an. Die Lösung wurde entwickelt, um flexible,
benutzerfreundliche und kosteneffiziente Trainingsmöglichkeiten zu bieten und
soll die Ausbildung von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten grundlegend
verändern.
In einer Zeit, in der reale Trainingsszenarien zunehmend komplex und teuer in
der Umsetzung sind, bietet XVR Simulation eine unvergleichliche Alternative. Die
VR-Plattform ermöglicht es Einsatzkräften, jederzeit und überall zu trainieren -
mit einer unbegrenzten Bandbreite realistischer Einsatzszenarien. Dazu zählen
unter anderem großflächige Stadtbrände, Chemieunfälle, komplexe
Naturkatastrophen sowie taktische Einsätze mit mehreren Organisationen. Die
Software ermöglicht gemeinsames Training in einer vollständig kontrollierbaren
virtuellen Umgebung und fördert dabei entscheidende Fähigkeiten wie
Kommunikation, Koordination und Entscheidungsfindung unter Druck.
?Wir setzen uns dafür ein, Einsatzkräften die effektivsten und zugänglichsten
Trainingswerkzeuge zur Verfügung zu stellen", sagt Edwin van de Snepscheut,
Group Director of Customer Success.?Unsere VR-Plattform ist darauf ausgelegt,
maximale Immersion zu bieten, sodass Teilnehmende realistische Szenarien erleben
können - ohne die logistischen Herausforderungen oder Risiken von Live-Übungen.
Dies ermöglicht es Ausbilder:innen, sich auf die Szenariengestaltung und eine
konsistente Nachbesprechung zu konzentrieren, was ein strukturiertes und
wirkungsvolles Lernerlebnis schafft, das direkt zu einer besseren Leistung im
realen Einsatz führt."
Die Plattform wird bereits von führenden Organisationen weltweit genutzt,
darunter die Polizeiakademie Rheinland-Pfalz, die Berliner Feuerwehr und
die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Deutschland,
die Kantonspolizei Zürich und Schutz & Rettung Zürich in der Schweiz sowie
der Landesfeuerwehrverband Oberösterreich. Das Engagement von XVR Simulation für
höchste Standards wird durch die ISO-27001-Zertifizierung für
Informationssicherheit unterstrichen, die Datenintegrität und Datenschutz für
alle Partner gewährleistet.
Die neueste Version, XVR On Scene 10, erweitert die Möglichkeiten der Plattform
nochmals deutlich und bietet fortschrittliche Funktionen für noch dynamischere
und realistischere Trainingsumgebungen. In dieser Version stellt XVR ein neues
Simulationswerkzeug zur flexiblen und realitätsnahen Darstellung von
Vegetationsbränden vor. Durch die Reduzierung des Bedarfs an umfangreichen
physischen Ressourcen und Reisen bietet XVR Simulation zudem eine
kosteneffiziente Lösung, die den Trainingserfolg maximiert und gleichzeitig die
Ausgaben minimiert.
XVR Simulation lädt Einsatzorganisationen in Deutschland, der Schweiz und
Österreich ein, zu entdecken, wie ihre VR-Trainingslösungen die
Einsatzbereitschaft steigern und die Sicherheit in der Bevölkerung erhöhen
können.
Über XVR Simulation B.V.:
XVR Simulation B.V. ist ein führender Entwickler von Virtual-Reality-
Trainingssoftware für Sicherheits- und Rettungskräfte weltweit. Mit einem Fokus
auf Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz bietet XVR
Simulation immersive Trainingslösungen, die es Einsatzkräften ermöglichen, sich
jederzeit und überall auf jedes Einsatzszenario vorzubereiten.
Contact:
Trine Larsen | Communications Officer: trinel@learnprogroup.com
(mailto:trinel@learnprogroup.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!