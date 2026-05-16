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16.05.2026 13:20:38
GNW-News: Yili Group meldet für das Geschäftsjahr 2025 ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn; seit dem Börsengang vor 30 Jahren ist der Umsatz um das...
^HOHHOT, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. April 2026
veröffentlichte die Yili Group ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr
2025 sowie die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und meldete dabei eine
Rekordleistung. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von
115,931 Milliarden RMB und einen den Eigentümern des Mutterunternehmens
zurechenbaren Nettogewinn von 11,565 Milliarden RMB, was einem Anstieg von
36,82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als diversifizierter Molkereikonzern
verzeichnete Yili damit sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ein starkes,
sogenanntes?doppeltes Wachstum". Im ersten Quartal 2026 erreichten sowohl der
Umsatz des Unternehmens als auch der bereinigte, den Anteilseignern des
Mutterunternehmens zurechenbare Nettogewinn neue Höchststände.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5273/eng)
Im Jahr 2025 war Yili in allen Produktkategorien weiterhin Branchenführer. Das
wichtigste Segment, die Flüssigmilch, behauptete seine Spitzenposition und
konnte den Abstand zur Konkurrenz weiter ausbauen. Im ersten Quartal 2026 gelang
es dem Unternehmen trotz schwieriger Marktbedingungen, ein positives Wachstum zu
erzielen und eine führende Position zu behaupten. Bemerkenswert ist, dass
führende Marken in einzelnen Produktkategorien wie Satine und AMBPOMIAL
weiterhin eine Vorreiterrolle in der Branche einnahmen und ihre
Spitzenpositionen klar behaupteten.
Als zweiter Wachstumstreiber erreichte das Milchpulver-Geschäft des Unternehmens
im Jahr 2025 den ersten Platz auf dem chinesischen Markt gemessen am
Gesamtumsatz. Das Segment Säuglingsmilchnahrung erzielte einen historischen
Durchbruch und sicherte sich erstmals den größten Marktanteil in China.
Gleichzeitig verzeichnete das Geschäft mit Säuglingsnahrung ein zweistelliges
Umsatzwachstum. Auch das Segment der Eiscreme entwickelte sich stark und
erzielte mit einem Umsatz von nahezu 10 Milliarden RMB ein zweistelliges
Wachstum. Damit festigte das Segment seine Position als Branchenführer bereits
im 31. Jahr in Folge.
Während Yili im Inlandsgeschäft zahlreiche Durchbrüche erzielte, verzeichnete
auch das Auslandsgeschäft ein starkes Wachstum. Im Jahr 2025 stieg der
Auslandsumsatz im Eiscreme-Segment - einer wichtigen internationalen
Produktkategorie - um 10,2 %, während der Auslandsumsatz mit Ziegenmilch-
Säuglingsnahrung um 50,7 % zulegte. Die Produktionsstandorte von Yili in
Neuseeland und den Niederlanden haben ihre Strategien für Produkte und Zutaten
mit hoher Wertschöpfung weiter ausgebaut und ihre spezifischen
Wettbewerbsvorteile in der Weiterverarbeitung kontinuierlich gestärkt. Yili hat
zudem ein mehrstufiges internationales Vertriebsnetz aufgebaut und damit seine
Marktpräsenz sowie Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten wichtiger globaler
Regionen wie Nordamerika, Europa, Ozeanien und dem Nahen Osten weiter gestärkt.
Derzeit verfügt Yili weltweit über 77 Produktionsstätten; die Produkte des
Unternehmens werden in über 80 Länder und Regionen vertrieben.
Als Branchenführer erzielt Yili nicht nur ein kontinuierliches Wachstum der
Geschäftsentwicklung, sondern richtet seinen Fokus auch konsequent auf eine
nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen hat bereits 2012 den Höchststand bei seinen
CO?-Emissionen erreicht und sich verpflichtet, bis 2050 entlang der gesamten
Wertschöpfungskette CO?-Neutralität herzustellen. Bis heute hat Yili 45 national
anerkannte?grüne Fabriken", eine CO?-neutrale Weide sowie vier kohlenstoffarme
Weiden aufgebaut. Im Rahmen der?Yili Homeland Initiative" hat das Unternehmen
zudem verschiedene gemeinnützige Programme ins Leben gerufen, darunter Projekte
zum Schutz asiatischer Elefanten und zur Aufforstung mit Saxaul-Sträuchern.
In diesem Jahr feiert Yili sein 30-jähriges Börsenjubiläum. In den vergangenen
drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen von einer kleinen lokalen Molkerei zum
führenden Molkereiunternehmen Asiens und zu einem wichtigen Akteur in der ersten
Reihe der globalen Milchindustrie entwickelt. Dabei ist der Umsatz um mehr als
das 500-Fache, der Gewinn um mehr als das 700-Fache und die Marktkapitalisierung
um nahezu das 400-Fache gestiegen.
Mit Blick auf die Zukunft wird Yili seine langfristigen strategischen Ziele
konsequent verfolgen. Wie Pan Gang, der Vorsitzende der Yili Group, betont,
bleibt das Unternehmen seiner Kernphilosophie der?Verbraucherorientierung"
treu. Yili wird weiterhin hochwertige Milchprodukte herstellen und so zur
Gesundheit und zum Wohlbefinden von Hunderten Millionen Familien beitragen.
Quelle: Yili Group
Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°
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