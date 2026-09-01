GNW-News: Yili meldet Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 mit Wachstum der Umsatzerlöse und des Betriebsergebnisses im Kerngeschäft

^HOHHOT, China, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. August 2026

veröffentlichte die Yili Group ihren Zwischenbericht für 2026. Im ersten

Halbjahr erzielte das Unternehmen Fortschritte in Bezug auf Größe und Qualität

und meldete Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 64,49 Milliarden RMB, was einer

Steigerung im 4,13 % im Jahresvergleich entspricht, und ein Betriebsergebnis im

Kerngeschäft von 8,38 Milliarden RMB (+10 % ggü. dem Vorjahreszeitraum). Yili

blieb sowohl im Hinblick auf Umsatzerlöse als auch das Betriebsergebnis im

Kerngeschäft das führende Molkereiunternehmen Asiens und erzielte einen Anstieg

der Gewinnmarge im Kerngeschäft um 66 Basispunkte auf 13 %. Der Umsatz von Yili

ist während der zwei Jahre bis zum ersten Halbjahr 2026 entgegen dem

Branchentrend mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,75 %

gewachsen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5564/eng)

Am selben Tag kündigte Yili Pläne für ein den Rückkauf und die Annullierung von

Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden RMB an. Das Unternehmen wird in den

nächsten Jahren eine Dividendenausschüttungsquote von mindestens 75 %

beibehalten. Seit seinem Börsengang hat Yili Dididenden in Höhe von insgesamt

67,295 Milliarden RMB ausgeschüttet.

Im ersten Halbjahr verzeichneten die drei Kerngeschäftsbereiche von Yili

(Flüssigmilch, Milchpulver und Molkereiprodukte, Eiscreme) weiteres Wachstum und

behaupteten jeweils ihre führende Stellung in China. Das Geschäft mit

Flüssigmilch wuchs im zweiten aufeinander folgenden Quartal. Der Marktanteil des

Unternehmens im Bereich Säuglingsmilchnahrung expandierte weiter und war in

China am Wert der Einzelhandelsumsätze gemessen führend, und auch der Bereich

für Milchpulver für Erwachsene behielt seine branchenführende Stellung in China

bei. Die Umsatzerlöse mit Eiscreme wuchsen im zweistelligen Bereich und der

Geschäftsbereich behauptete seine Position als Nr. 1 in der chinesischen

Eiscremebranche im 31. Jahr in Folge. Im Berichtszeitraum entfielen 15,8 % der

Umsatzerlöse von Yili auf neue Produkte.

Neben dem steten Wachstum im Heimatmarkt beginnt die internationale Expansion

von Yili, Erfolge zu liefern. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsatzerlöse aus

dem Eiscremegeschäft in Indonesien um rund 20 % im Vorjahresvergleich, und der

Umsatz in den Philippinen verdoppelte sich ggü. dem Vorjahr. In Nordamerika

wurden Produkte von Yili in mehreren Produktkategorien von Mainstream-

Einzelhandelsketten in ihr Sortiment aufgenommen.

Die Tochtergesellschaft Ausnutria von Yili forcierte ihre internationale

Expansion. Ausnutria steigerte den Marktanteil in den Märkten des Nahen Ostens

und beschleunigte den Markteintritt in Osteuropa und in anderen Märkten. In

Kanada behielt Ausnutria seine starke Wachstumsdynamik aufrecht, wobei die

Umsatzerlöse um 30 % ggü. dem Vorjahr zulegten.

Jenseits der vorhandenen Geschäftsbereiche verfolgte Yili weiterhin seine auf

Produkte mit hoher Wertschöpfung und Inhaltsstoffe ausgelegte Strategie. Das

Unternehmen nutzt seine Basis in Neuseeland für die Umstellung auf Inhaltsstoffe

mit hoher Wertschöpfung, wobei es vom globalen Trend zu Premium-Proteinprodukten

profitiert. Der Anteil von Proteinprodukten am Umsatz wird stetig gesteigert,

wobei das Unternehmen wichtige Inhaltsstoffe an Abnehmer in der gesamten Welt

liefert. Im ersten Halbjahr 2026 übertraf die Geschäftseinheit Neuseeland ihre

Geschäftsziele.

?Wir erwarten, dass unser internationales Geschäft im gesamten Geschäftsjahr

weiterhin im zweistelligen Bereich wächst", kommentierte das Unternehmen und

brachte sein Vertrauen in seine internationalen Aussichten zum Ausdruck.?Neben

Südostasien und Neuseeland werden wir allmählich in Märkte mit großen Potenzial

wie Afrika und den Nahen Osten expandieren. Mit der Erweiterung unserer

internationalen Präsenz wird das internationale Geschäft in den nächsten fünf

Jahren mit nachhaltigem und stabilem Wachstum zu unserer Strategie beitragen."

Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°