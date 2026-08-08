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08.08.2026 16:20:38
GNW-News: Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum auf der World Dairy Industry Conference - gemeinsam auf dem Weg in eine neue Ära der Milchwirtschaft nach 2030
^HOHHOT, China, Aug. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 2. August veranstaltete die
Yili Group in Hohhot das Nachhaltigkeitsforum im Rahmen der World Dairy Industry
Conference 2026. Unter dem Motto Industriellen Wert vernetzen, eine grüne
Zukunft gestalten kamen mehr als 200 Gäste aus dem In- und Ausland zusammen.
Unter den Teilnehmern waren Spitzenvertreter internationaler Organisationen
sowie Vertreter führender Unternehmen aus der gesamten Milchwertschöpfungskette.
Gemeinsam diskutierten sie über die nachhaltige Entwicklung der globalen
Milchwirtschaft und darüber, wie die Branche den Weg in eine neue Ära nach 2030
gestalten kann.
Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum: Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5512/eng)
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5512/eng)
Bei der Eröffnungszeremonie der World Dairy Industry Conference 2026 am 1.
August verlieh die International Union of Food Science and Technology (IUFoST)
der Stadt Hohhot eine Plakette und eine Gedenkauszeichnung im Zusammenhang mit
ihrer Ernennung zur?Welthauptstadt der Milchwirtschaft". Pan Gang, Chairman und
President der Yili Group, nahm als einziger Vertreter der globalen
Milchwirtschaft an der Zeremonie teil. Hohhots Entwicklung von Chinas
?Milchhauptstadt", ein Titel, den die Stadt 2005 erhielt, zur?Welthauptstadt
der Milchwirtschaft" im Jahr 2026 ist eng mit Yili verbunden. Das Unternehmen
hat bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt. Auch im Bereich
Nachhaltigkeit nimmt Yili eine Vorreiterrolle in der Branche ein. Das
Unternehmen entwickelt und etabliert kontinuierlich übertragbare,
anpassungsfähige Nachhaltigkeitslösungen und trägt damit zugleich dazu bei,
Hohhots Profil als grüne Stadt zu stärken.
Yili verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl den CO?-Fußabdruck
als auch den Wasserfußabdruck berücksichtigt. Ziel ist es, Emissionen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren und Dekarbonisierung von einem
abstrakten Konzept in konkrete, messbare und umsetzbare Maßnahmen für jede
einzelne Stufe der Wertschöpfungskette zu überführen. Um den grünen Wandel vor-
wie nachgelagerter Betriebsabläufe voranzutreiben, initiierte Yili den Aufbau
zweier globaler Allianzen: der Zero Carbon Alliance und der Low Water Footprint
Initiative Alliance. Darüber hinaus hat sich Yili mit Unternehmen wie Tencent
und Lenovo zusammengeschlossen und die Sustainable Social Value Collaborative
ins Leben gerufen. Die Initiative setzt neue Impulse für die Verbindung von
gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und finanziellem Wert und steht für einen
Ansatz, der auf gemeinsamer Wertschöpfung, gegenseitigem Nutzen und gemeinsamem
Erfolg beruht. Ende 2025 wurden Yilis Dekarbonisierungsmaßnahmen vom Center for
International Knowledge on Development als innovatives Praxisbeispiel in den
China's Progress Report on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable
Development (2025) aufgenommen.
Im Rahmen des Forums sprachen mehrere hochrangige Vertreter führender
internationaler Organisationen über die Perspektiven einer nachhaltigen
Entwicklung der globalen Milchwirtschaft. Dominik Wisser, Senior Livestock
Policy Officer bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO), erklärte, dass die Entwicklung der globalen Milchwirtschaft eine
zentrale Bedeutung für die Ernährungssicherheit und eine ausreichende
Nährstoffversorgung habe. Gleichzeitig steht die Branche vor vielfältigen
Herausforderungen - darunter eine steigende Nachfrage, der Klimawandel und die
unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen in den verschiedenen Regionen der
Welt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, braucht es eine starke
Führungsrolle der erfolgreichsten Molkereiunternehmen sowie eine enge
Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nur so lässt sich
gemeinsam der Weg hin zu einer kohlenstoffarmen Milchwirtschaft beschreiten.
Wisser betonte zudem, dass die FAO auch künftig den Erfahrungsaustausch und die
technische Zusammenarbeit fördern werde, um Länder bei der Erreichung ihrer
Nachhaltigkeitsziele in der Milchwirtschaft zu unterstützen.
Mit der erfolgreichen Durchführung des Forums wurden wichtige gemeinsame
Positionen zusammengeführt und Perspektiven für die nachhaltige Entwicklung der
Milchwirtschaft in der Zeit nach 2030 aufgezeigt. Darüber hinaus verdeutlichte
das Forum das starke Engagement und die konkreten Fortschritte der chinesischen
Milchwirtschaft - allen voran Yili - bei der gemeinsamen Gestaltung einer
nachhaltigeren Zukunft.
Quelle: Yili Group
Ansprechpartner: Herr Sun, Tel.: 86-10-63074558Â°
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