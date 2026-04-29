GNW-News: Yinuo Chen, Gründer der drei großen Kinderwunschzentren Tulip, ONELIFE und Sino, wurde zur Teilnahme an der Shanghai Medical Exhibition eingeladen

^BISCHKEK, Kirgisistan, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yinuo Chen, Gründer

der drei großen Kinderwunschzentren Tulip (Kirgisistan), ONELIFE (Thailand) und

Sino (Georgien), wurde zur Teilnahme an der Shanghai International Medical

Exhibition 2026 eingeladen. Am ersten Messetag hielt Dr. Chen auf Einladung des

Organisationskomitees einen vielbeachteten Vortrag. Im Rahmen seiner Rede

stellte er systematisch ein trilaterales Kooperationsmodell vor, das auf

geografischer Diversifizierung basiert, um politische Risiken zu minimieren und

die operative Kontinuität langfristig zu sichern.

Angesichts des weltweit wachsenden Bewusstseins für Fertilitätsprobleme gewinnt

die internationale reproduktionsmedizinische Versorgung zunehmend an Bedeutung.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist weltweit etwa jede sechste

Person von Unfruchtbarkeit betroffen. Gleichzeitig bestehen im Bereich der

assistierten Reproduktion erhebliche Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen

der einzelnen Länder. Daher sind Rechtssicherheit, medizinische Qualität und

Kontinuität der Versorgung für internationale Patienten und Investoren der

Branche zentrale Anliegen.

Der Gründungsdirektor Dr. Chen erläuterte, dass die drei Zentren jeweils auf

ihre spezifischen Rahmenbedingungen zugeschnittene Strategien verfolgen. Das

Sino Georgia IVF Center in Georgien basiert auf einem kapitalschonenden

Kooperationsmodell, das lokale medizinische Ressourcen nutzt, um trotz

regulatorischer Unsicherheiten flexibel agieren zu können. Das Tulip IVF Center

in Kirgisistan hingegen setzt auf ein eigenständiges Betriebsmodell und

profitiert dabei von einem klaren gesetzlichen Rahmen sowie der geografischen

Nähe zu asiatischen Patienten. Das ONELIFE IVF Center in Thailand legt den

Schwerpunkt auf fortschrittliche Laborsysteme, technische Expertise und

standardisierte medizinische Dienstleistungen, um sich in einem

wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.

Dr. Chen wies darauf hin, dass grenzüberschreitende medizinische Projekte

plötzlichen politischen Risiken ausgesetzt sein können, wenn sie von einem

einzigen Land abhängig sind. Durch die Präsenz in drei Ländern kann die Gruppe

bei Bedarf auf alternative Standorte ausweichen und so eine kontinuierliche

Versorgung sicherstellen. Zugleich bedient jedes Zentrum unterschiedliche

Patientenbedürfnisse. Dadurch wird ein reiner Preiswettbewerb vermieden und

stattdessen ein widerstandsfähiges, differenziertes Servicenetzwerk aufgebaut.

Während der Messe empfängt das Team von Dr. Yinuo Chen medizinische

Einrichtungen, Investoren, Vertriebspartner sowie Fachleute aus der Branche am

Stand C01-C02 für Anfragen, Gespräche über mögliche Kooperationen sowie

Informationen zum aktuellen regulatorischen Umfeld.

Unternehmen: Tulip International Fertility Center

Kontaktperson: Yinuo Chen

E-Mail: tulipivf@gmail.com

Website: www.tulipbaby.com

Stadt: Bischkek

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