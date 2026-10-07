YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
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07.10.2026 19:10:38
GNW-News: YYForce eröffnet Robotikzentrum in Singapur für das Training humanoider Roboter und den Einsatz von Servicerobotern
^* Strategischer Meilenstein: offizielle Eröffnung des Robotics Training, Data
and Experience Center in Singapur zur Unterstützung des Trainings humanoider
Roboter, von Tests von Arbeitsabläufen und Vorführungen für Kunden.
* Erschließung eines Marktes von 68,1 Milliarden US-Dollar: Nutzung des
Potenzials des globalen Marktes für Servicerobotik, dessen Volumen für 2026
auf 68,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2030 voraussichtlich
107,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird, sowie des Marktes für humanoide
Roboter mit einem Volumen von 5,41 Milliarden US-Dollar.
* Weg zur Kommerzialisierung: Konzipiert, um Robotics-as-a-Service (?RaaS"),
Roboterleasing und Managed Services als potenzielle Quellen wiederkehrender
Umsätze zur Unterstützung der Vision des Unternehmens für 2030 zu bewerten.
SINGAPUR, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Unternehmen für technologiegestützte
Personallösungen und integriertes Facility Management, gab heute die offizielle
Eröffnung seines Robotics Training, Data and Experience Center (das?Zentrum")
in Singapur bekannt. Die Einrichtung unterstützt das Training humanoider
Roboter, die Erfassung von Betriebsdaten, Tests von Arbeitsabläufen und
Vorführungen für Kunden in den Bereichen Hotellerie, Reinigung, Sicherheit,
Lieferung und Facility Management.
Das Zentrum soll YYForce dabei unterstützen, Robotik-Technologien in praxisnahe
Kundenlösungen zu überführen und dabei auf die bestehenden Aktivitäten des
Unternehmens im Personal- und Facility Management zurückzugreifen. Das Zentrum
unterstützt das Unternehmen außerdem dabei, Robotics-as-a-Service (?RaaS"),
Roboterleasing und Robotik-Services mit laufender Betreuung als potenzielle
Quellen wiederkehrender Umsätze zu prüfen.
Nutzung des Marktpotenzials von 68,1 Milliarden US-Dollar im Bereich
kommerzieller Robotik
YYForce ist der Ansicht, dass Singapur ein attraktives Umfeld für den Einsatz
von Robotik bietet, da Dienstleistungsunternehmen bestrebt sind, ihre
Produktivität zu steigern, Personalengpässe zu bewältigen und eine
gleichbleibende Servicequalität zu gewährleisten. Im Mai 2026 kündigten die
Infocomm Media Development Authority (IMDA), die JTC Corporation (JTC) und das
Singapore Institute of Technology (SIT) ein Testfeld für Physical AI im Punggol
Digital District an, das noch im Jahr 2026 eingerichtet werden soll und unter
anderem Anwendungen in den Bereichen Lieferung, Reinigung und
Sicherheitsrundgänge umfasst. Diese Initiative liefert einen breiteren
Marktkontext. YYForce kündigt damit keine Beteiligung an diesem Programm an.
Weltweit schätzt Grand View Research den Markt für Servicerobotik im Jahr 2026
auf 68,1 Milliarden US-Dollar und prognostiziert, dass er bis
2030 107,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Unabhängig davon schätzt
MarketsandMarkets den weltweiten Markt für humanoide Roboter im Jahr 2026 auf
5,41 Milliarden US-Dollar und prognostiziert für 2035 einen Wert von
50,27 Milliarden US-Dollar. Diese Prognosen beziehen sich auf unterschiedliche,
sich möglicherweise überschneidende Kategorien und dürfen daher nicht addiert
werden. Sie dienen der Einordnung des Branchenumfelds und stellen keine
Schätzungen zur Nachfrage in Singapur oder zum erschließbaren Umsatzpotenzial
von YYForce dar.
Für den Zeitraum 2026 bis 2031 sieht YYForce Möglichkeiten, spezialisierte
Serviceroboter für klar definierte gewerbliche Aufgaben zu erproben und zugleich
durch Training und Tests Anwendungen für humanoide Roboter weiterzuentwickeln.
Das Unternehmen will Einsatzmöglichkeiten danach bewerten, wie gut die
jeweiligen Aufgaben erfüllt werden, wie sicher und zuverlässig die Systeme
arbeiten, wie viel menschliche Aufsicht erforderlich ist und ob sich der Einsatz
für den Kunden wirtschaftlich rechnet.
Training humanoider Roboter und Erfassung von Betriebsdaten
Das Zentrum umfasst simulierte Dienstleistungsumgebungen für das Training und
die Bewertung humanoider Roboter bei ausgewählten Arbeitsabläufen im
Housekeeping, in der Sanitärreinigung, im Bankettservice und bei unterstützenden
Tätigkeiten in der Hotellerie. Zudem ermöglicht es, die Zusammenarbeit zwischen
menschlichen Arbeitskräften, humanoiden Robotern und spezialisierten
Servicerobotern zu erproben.
Durch wiederholtes Training und Testen erfasst YYForce Betriebsdaten zu
Navigation, Bewegungsabläufen, Interaktion mit Objekten, Aufgabenausführung und
Umgebungsbedingungen. Die Trainings- und Vorführaktivitäten belegen zwar noch
nicht, dass humanoide Roboter komplette Housekeeping- oder
Sanitärreinigungsaufgaben autonom ausführen können, sollen jedoch dabei helfen,
ihre Leistungsfähigkeit zu bewerten und Arbeitsabläufe an bestimmte
Dienstleistungsumgebungen anzupassen.
Servicerobotik und integrierte Sicherheitslösungen im Praxistest
Das Zentrum präsentiert Reinigungsroboter für den gewerblichen Einsatz in Innen-
und Außenbereichen, Lieferroboter für Speisen und andere Gegenstände, autonome
Sicherheits- und Überwachungsroboter, Poolreinigungsroboter, humanoide
Serviceroboter sowie weitere spezialisierte Systeme. Kunden und potenzielle
Partner können prüfen, wie sich diese Technologien in ihre Betriebsabläufe
integrieren lassen.
Eine im Zentrum eingerichtete, live betriebene Sicherheitsleitstelle
demonstriert, wie Funktionen für robotergestützte Sicherheitsrundgänge,
Überwachungssysteme, Sensoren, Kameras und eine zentrale Überwachung miteinander
verknüpft werden. In dieser Umgebung kann YYForce bewerten, wie Robotik- und
Überwachungstechnologien das Sicherheitspersonal und umfassendere Facility-
Management-Dienstleistungen ergänzen können.
Potenzial für wiederkehrende Umsätze mit Robotik
Das Zentrum soll einen strukturierten Weg zur Kommerzialisierung unterstützen:
Training und Datenerfassung, Tests von Arbeitsabläufen, Vorführungen für Kunden,
Proofs of Concept und, sofern wirtschaftlich tragfähig, den kommerziellen
Einsatz. Zu den potenziellen Einsatzbereichen zählen Hotels, gewerblich genutzte
Gebäude, Wohnanlagen, Einzelhandel, Lagerhäuser und andere
Dienstleistungsumgebungen.
YYForce prüft derzeit Geschäftsmodelle, bei denen die Nutzung von Robotern mit
Leistungen rund um deren Einsatz, Wartung und Überwachung sowie mit ergänzenden
personellen Dienstleistungen kombiniert werden könnte. Mögliche RaaS- und
Leasingmodelle würden es Kunden ermöglichen, Robotik im Rahmen laufender
Vertragsmodelle zu nutzen, ohne die Hardware zwingend direkt erwerben zu müssen.
Integrierte Dienstleistungsverträge könnten Menschen und Roboter in einem
gemeinsamen Dienstleistungsmodell zusammenführen.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine bestehende operative Erfahrung dabei
helfen kann, geeignete Aufgaben zu identifizieren, Kundenanforderungen zu
bewerten und Arbeitsabläufe von Mensch und Roboter zu koordinieren. Die
wirtschaftliche Tragfähigkeit wird von Produktivitätssteigerungen, der
Servicequalität, den Einsatz- und Integrationskosten, dem Wartungsbedarf und dem
erforderlichen Umfang menschlichen Eingreifens abhängen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat das Unternehmen noch keine wesentlichen Umsätze
bekannt gegeben, die auf diese geplanten Robotik-Geschäftsmodelle zurückzuführen
sind. Die Eröffnung des Zentrums stellt keine Bekanntgabe wesentlicher Robotik-
Aufträge oder vertraglich gesicherter wiederkehrender Umsätze dar. Die künftige
Kommerzialisierung hängt weiterhin von der Kundenakzeptanz, der
Leistungsfähigkeit der Technologie, der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes und
weiteren Faktoren ab.
Unterstützung der YYForce 2030 Vision
Das Zentrum soll die YYForce 2030 Vision unterstützen, mit der sich das
Unternehmen durch die Integration menschlicher Arbeitskräfte, KI-gestützter
Technologien, humanoider Roboter und spezialisierter autonomer Roboter zu einem
Future Workforce Solutions Provider entwickeln will. Menschliche Arbeitskräfte
würden weiterhin Tätigkeiten übernehmen, die Urteilsvermögen, Kommunikation und
Flexibilität erfordern, während geeignete Robotersysteme bei repetitiven,
körperlich anstrengenden Aufgaben und Aufgaben mit hohem Überwachungsaufwand
unterstützen könnten.
Kommentar des CEO
Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce, kommentierte:
?Unser Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, Robotik in alltäglichen
Dienstleistungsabläufen praktisch einzusetzen. Unsere Erfahrung im Personal- und
Facility Management gibt uns unmittelbaren Einblick in die Aufgaben, die bei
unseren Kunden anfallen, und die Standards, die sie erwarten."
?Dieses Zentrum bietet eine eigens eingerichtete Arbeitsumgebung, um humanoide
Roboter zu trainieren, Betriebsdaten zu erfassen und Serviceroboter vor dem
Einsatz beim Kunden zu evaluieren. Wir sehen klare Chancen, durch Leasing und
betreute Robotiklösungen langfristige wiederkehrende Dienstleistungsbeziehungen
aufzubauen und zugleich jede Anwendung gründlich anhand der Leistungs- und
Kostenanforderungen zu prüfen."
?Unsere Vision für 2030 bringt Menschen, KI und Robotik zusammen, um die
Erbringung von Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Wir werden diese Vision
durch praktische Anwendungen und eine konsequente wirtschaftliche Umsetzung
verfolgen - Forging Forward Together."
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Unternehmen für technologiegestützte
Personallösungen und integriertes Facility Management. Es befasst sich damit,
wie Unternehmen Personal- und Facility-Dienstleistungen beziehen, steuern und
einsetzen. Das Unternehmen entwickelt ein Ökosystem, das Technologie für den
bedarfsgerechten Personaleinsatz, integriertes Facility Management, künstliche
Intelligenz, Automatisierung, humanoide Robotik und spezialisierte
Serviceroboter miteinander verbindet, um Produktivität, operative Flexibilität
und Skalierbarkeit zu fördern.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen
zur Robotikstrategie des Unternehmens, zu Trainings- und
Datenerfassungsaktivitäten, potenziellen Kundenanwendungen, RaaS- und
Leasingmodellen, Managed Services, dem Potenzial für wiederkehrende Umsätze
sowie zur Vision von YYForce für 2030 im Sinne von Section 27A des Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Section 21E des Securities
Exchange Act of 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Das Unternehmen stützt
diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen
hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden
Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie
nicht historischer Natur sind und insbesondere Begriffe wie?könnte",?sollte",
?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",
?prognostiziert",?vorhersagt",?potenziell" oder?hofft" sowie deren
Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten.. Marktprognosen Dritter sind
Schätzungen und können sich als nicht zutreffend erweisen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die
in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten
möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem die Kundenakzeptanz, die Zuverlässigkeit und
Sicherheit der Technologie, Integrationsanforderungen, Data Governance,
Finanzierung, die Verfügbarkeit von Hardware, Wartungskosten sowie die
Wirtschaftlichkeit des Einsatzes. Es kann nicht garantiert werden, dass die
Robotik-Initiativen des Unternehmens oder die geplanten Geschäftsmodelle
erfolgreich umgesetzt werden oder wesentliche Umsätze generieren. Eine
ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des
Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem
die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange
Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce
übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,
dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Ansprechpartner für Investoren
Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai
Ansprechpartner für Investor Relations
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com
Marktquellen
[1] JTC, Singapore Government and Eight Industry Leaders to Research, Test and
Deploy Physical AI in Punggol Digital District, 20. Mai 2026.
[2] Grand View Research, Service Robotics Market 2024-2030, öffentlich
zugängliche Berichtszusammenfassung, abgerufen am 2. Oktober 2026.
[3] MarketsandMarkets, Humanoid Robot Market - Global Forecast to 2035, Juli
2026.
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