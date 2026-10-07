GNW-News: YYForce eröffnet Robotikzentrum in Singapur für das Training humanoider Roboter und den Einsatz von Servicerobotern

^* Strategischer Meilenstein: offizielle Eröffnung des Robotics Training, Data

and Experience Center in Singapur zur Unterstützung des Trainings humanoider

Roboter, von Tests von Arbeitsabläufen und Vorführungen für Kunden.

* Erschließung eines Marktes von 68,1 Milliarden US-Dollar: Nutzung des

Potenzials des globalen Marktes für Servicerobotik, dessen Volumen für 2026

auf 68,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2030 voraussichtlich

107,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird, sowie des Marktes für humanoide

Roboter mit einem Volumen von 5,41 Milliarden US-Dollar.

* Weg zur Kommerzialisierung: Konzipiert, um Robotics-as-a-Service (?RaaS"),

Roboterleasing und Managed Services als potenzielle Quellen wiederkehrender

Umsätze zur Unterstützung der Vision des Unternehmens für 2030 zu bewerten.

SINGAPUR, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Unternehmen für technologiegestützte

Personallösungen und integriertes Facility Management, gab heute die offizielle

Eröffnung seines Robotics Training, Data and Experience Center (das?Zentrum")

in Singapur bekannt. Die Einrichtung unterstützt das Training humanoider

Roboter, die Erfassung von Betriebsdaten, Tests von Arbeitsabläufen und

Vorführungen für Kunden in den Bereichen Hotellerie, Reinigung, Sicherheit,

Lieferung und Facility Management.

Das Zentrum soll YYForce dabei unterstützen, Robotik-Technologien in praxisnahe

Kundenlösungen zu überführen und dabei auf die bestehenden Aktivitäten des

Unternehmens im Personal- und Facility Management zurückzugreifen. Das Zentrum

unterstützt das Unternehmen außerdem dabei, Robotics-as-a-Service (?RaaS"),

Roboterleasing und Robotik-Services mit laufender Betreuung als potenzielle

Quellen wiederkehrender Umsätze zu prüfen.

Nutzung des Marktpotenzials von 68,1 Milliarden US-Dollar im Bereich

kommerzieller Robotik

YYForce ist der Ansicht, dass Singapur ein attraktives Umfeld für den Einsatz

von Robotik bietet, da Dienstleistungsunternehmen bestrebt sind, ihre

Produktivität zu steigern, Personalengpässe zu bewältigen und eine

gleichbleibende Servicequalität zu gewährleisten. Im Mai 2026 kündigten die

Infocomm Media Development Authority (IMDA), die JTC Corporation (JTC) und das

Singapore Institute of Technology (SIT) ein Testfeld für Physical AI im Punggol

Digital District an, das noch im Jahr 2026 eingerichtet werden soll und unter

anderem Anwendungen in den Bereichen Lieferung, Reinigung und

Sicherheitsrundgänge umfasst. Diese Initiative liefert einen breiteren

Marktkontext. YYForce kündigt damit keine Beteiligung an diesem Programm an.

Weltweit schätzt Grand View Research den Markt für Servicerobotik im Jahr 2026

auf 68,1 Milliarden US-Dollar und prognostiziert, dass er bis

2030 107,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Unabhängig davon schätzt

MarketsandMarkets den weltweiten Markt für humanoide Roboter im Jahr 2026 auf

5,41 Milliarden US-Dollar und prognostiziert für 2035 einen Wert von

50,27 Milliarden US-Dollar. Diese Prognosen beziehen sich auf unterschiedliche,

sich möglicherweise überschneidende Kategorien und dürfen daher nicht addiert

werden. Sie dienen der Einordnung des Branchenumfelds und stellen keine

Schätzungen zur Nachfrage in Singapur oder zum erschließbaren Umsatzpotenzial

von YYForce dar.

Für den Zeitraum 2026 bis 2031 sieht YYForce Möglichkeiten, spezialisierte

Serviceroboter für klar definierte gewerbliche Aufgaben zu erproben und zugleich

durch Training und Tests Anwendungen für humanoide Roboter weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen will Einsatzmöglichkeiten danach bewerten, wie gut die

jeweiligen Aufgaben erfüllt werden, wie sicher und zuverlässig die Systeme

arbeiten, wie viel menschliche Aufsicht erforderlich ist und ob sich der Einsatz

für den Kunden wirtschaftlich rechnet.

Training humanoider Roboter und Erfassung von Betriebsdaten

Das Zentrum umfasst simulierte Dienstleistungsumgebungen für das Training und

die Bewertung humanoider Roboter bei ausgewählten Arbeitsabläufen im

Housekeeping, in der Sanitärreinigung, im Bankettservice und bei unterstützenden

Tätigkeiten in der Hotellerie. Zudem ermöglicht es, die Zusammenarbeit zwischen

menschlichen Arbeitskräften, humanoiden Robotern und spezialisierten

Servicerobotern zu erproben.

Durch wiederholtes Training und Testen erfasst YYForce Betriebsdaten zu

Navigation, Bewegungsabläufen, Interaktion mit Objekten, Aufgabenausführung und

Umgebungsbedingungen. Die Trainings- und Vorführaktivitäten belegen zwar noch

nicht, dass humanoide Roboter komplette Housekeeping- oder

Sanitärreinigungsaufgaben autonom ausführen können, sollen jedoch dabei helfen,

ihre Leistungsfähigkeit zu bewerten und Arbeitsabläufe an bestimmte

Dienstleistungsumgebungen anzupassen.

Servicerobotik und integrierte Sicherheitslösungen im Praxistest

Das Zentrum präsentiert Reinigungsroboter für den gewerblichen Einsatz in Innen-

und Außenbereichen, Lieferroboter für Speisen und andere Gegenstände, autonome

Sicherheits- und Überwachungsroboter, Poolreinigungsroboter, humanoide

Serviceroboter sowie weitere spezialisierte Systeme. Kunden und potenzielle

Partner können prüfen, wie sich diese Technologien in ihre Betriebsabläufe

integrieren lassen.

Eine im Zentrum eingerichtete, live betriebene Sicherheitsleitstelle

demonstriert, wie Funktionen für robotergestützte Sicherheitsrundgänge,

Überwachungssysteme, Sensoren, Kameras und eine zentrale Überwachung miteinander

verknüpft werden. In dieser Umgebung kann YYForce bewerten, wie Robotik- und

Überwachungstechnologien das Sicherheitspersonal und umfassendere Facility-

Management-Dienstleistungen ergänzen können.

Potenzial für wiederkehrende Umsätze mit Robotik

Das Zentrum soll einen strukturierten Weg zur Kommerzialisierung unterstützen:

Training und Datenerfassung, Tests von Arbeitsabläufen, Vorführungen für Kunden,

Proofs of Concept und, sofern wirtschaftlich tragfähig, den kommerziellen

Einsatz. Zu den potenziellen Einsatzbereichen zählen Hotels, gewerblich genutzte

Gebäude, Wohnanlagen, Einzelhandel, Lagerhäuser und andere

Dienstleistungsumgebungen.

YYForce prüft derzeit Geschäftsmodelle, bei denen die Nutzung von Robotern mit

Leistungen rund um deren Einsatz, Wartung und Überwachung sowie mit ergänzenden

personellen Dienstleistungen kombiniert werden könnte. Mögliche RaaS- und

Leasingmodelle würden es Kunden ermöglichen, Robotik im Rahmen laufender

Vertragsmodelle zu nutzen, ohne die Hardware zwingend direkt erwerben zu müssen.

Integrierte Dienstleistungsverträge könnten Menschen und Roboter in einem

gemeinsamen Dienstleistungsmodell zusammenführen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine bestehende operative Erfahrung dabei

helfen kann, geeignete Aufgaben zu identifizieren, Kundenanforderungen zu

bewerten und Arbeitsabläufe von Mensch und Roboter zu koordinieren. Die

wirtschaftliche Tragfähigkeit wird von Produktivitätssteigerungen, der

Servicequalität, den Einsatz- und Integrationskosten, dem Wartungsbedarf und dem

erforderlichen Umfang menschlichen Eingreifens abhängen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat das Unternehmen noch keine wesentlichen Umsätze

bekannt gegeben, die auf diese geplanten Robotik-Geschäftsmodelle zurückzuführen

sind. Die Eröffnung des Zentrums stellt keine Bekanntgabe wesentlicher Robotik-

Aufträge oder vertraglich gesicherter wiederkehrender Umsätze dar. Die künftige

Kommerzialisierung hängt weiterhin von der Kundenakzeptanz, der

Leistungsfähigkeit der Technologie, der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes und

weiteren Faktoren ab.

Unterstützung der YYForce 2030 Vision

Das Zentrum soll die YYForce 2030 Vision unterstützen, mit der sich das

Unternehmen durch die Integration menschlicher Arbeitskräfte, KI-gestützter

Technologien, humanoider Roboter und spezialisierter autonomer Roboter zu einem

Future Workforce Solutions Provider entwickeln will. Menschliche Arbeitskräfte

würden weiterhin Tätigkeiten übernehmen, die Urteilsvermögen, Kommunikation und

Flexibilität erfordern, während geeignete Robotersysteme bei repetitiven,

körperlich anstrengenden Aufgaben und Aufgaben mit hohem Überwachungsaufwand

unterstützen könnten.

Kommentar des CEO

Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce, kommentierte:

?Unser Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, Robotik in alltäglichen

Dienstleistungsabläufen praktisch einzusetzen. Unsere Erfahrung im Personal- und

Facility Management gibt uns unmittelbaren Einblick in die Aufgaben, die bei

unseren Kunden anfallen, und die Standards, die sie erwarten."

?Dieses Zentrum bietet eine eigens eingerichtete Arbeitsumgebung, um humanoide

Roboter zu trainieren, Betriebsdaten zu erfassen und Serviceroboter vor dem

Einsatz beim Kunden zu evaluieren. Wir sehen klare Chancen, durch Leasing und

betreute Robotiklösungen langfristige wiederkehrende Dienstleistungsbeziehungen

aufzubauen und zugleich jede Anwendung gründlich anhand der Leistungs- und

Kostenanforderungen zu prüfen."

?Unsere Vision für 2030 bringt Menschen, KI und Robotik zusammen, um die

Erbringung von Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Wir werden diese Vision

durch praktische Anwendungen und eine konsequente wirtschaftliche Umsetzung

verfolgen - Forging Forward Together."

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Unternehmen für technologiegestützte

Personallösungen und integriertes Facility Management. Es befasst sich damit,

wie Unternehmen Personal- und Facility-Dienstleistungen beziehen, steuern und

einsetzen. Das Unternehmen entwickelt ein Ökosystem, das Technologie für den

bedarfsgerechten Personaleinsatz, integriertes Facility Management, künstliche

Intelligenz, Automatisierung, humanoide Robotik und spezialisierte

Serviceroboter miteinander verbindet, um Produktivität, operative Flexibilität

und Skalierbarkeit zu fördern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen

zur Robotikstrategie des Unternehmens, zu Trainings- und

Datenerfassungsaktivitäten, potenziellen Kundenanwendungen, RaaS- und

Leasingmodellen, Managed Services, dem Potenzial für wiederkehrende Umsätze

sowie zur Vision von YYForce für 2030 im Sinne von Section 27A des Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Section 21E des Securities

Exchange Act of 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Das Unternehmen stützt

diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen

hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden

Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie

nicht historischer Natur sind und insbesondere Begriffe wie?könnte",?sollte",

?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",

?prognostiziert",?vorhersagt",?potenziell" oder?hofft" sowie deren

Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten.. Marktprognosen Dritter sind

Schätzungen und können sich als nicht zutreffend erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die

in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten

möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen

Faktoren zählen unter anderem die Kundenakzeptanz, die Zuverlässigkeit und

Sicherheit der Technologie, Integrationsanforderungen, Data Governance,

Finanzierung, die Verfügbarkeit von Hardware, Wartungskosten sowie die

Wirtschaftlichkeit des Einsatzes. Es kann nicht garantiert werden, dass die

Robotik-Initiativen des Unternehmens oder die geplanten Geschäftsmodelle

erfolgreich umgesetzt werden oder wesentliche Umsätze generieren. Eine

ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des

Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem

die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange

Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce

übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,

dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Marktquellen

[1] JTC, Singapore Government and Eight Industry Leaders to Research, Test and

Deploy Physical AI in Punggol Digital District, 20. Mai 2026.

[2] Grand View Research, Service Robotics Market 2024-2030, öffentlich

zugängliche Berichtszusammenfassung, abgerufen am 2. Oktober 2026.

[3] MarketsandMarkets, Humanoid Robot Market - Global Forecast to 2035, Juli

2026.

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