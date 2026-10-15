YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
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15.10.2026 17:46:38
GNW-News: YYForce führt die KI-basierte Personalinformationsplattform "Yolara" in Singapur ein
^SINGAPUR, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von
Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat
heute die Markteinführung von Yolara AI bekannt gegeben, einer KI-gestützten
Plattform für Personalintelligenz, die algorithmisches Matching, automatisierte
Personalbesetzungsabläufe, digitale Anwesenheitserfassung und Betriebsanalysen
für Unternehmen im Frontline-Bereich vereint.
Die Kernplattform ist in Singapur über Web- und mobile Schnittstellen verfügbar.
YYForce führt einen dialogorientierten KI-Sprachassistenten im Rahmen
schrittweiser Einführungen bei ausgewählten Unternehmenskunden ein und erweitert
die Plattform um Personalanfragen in natürlicher Sprache sowie die KI-gestützte
Einleitung von Arbeitsabläufen.
Yolara AI wird über das bestehende regionale Betriebsnetzwerk von YYForce
eingeführt, das mehr als 100.000 verifizierte Mitarbeiter im Kundendienst und
über 500 Standorte von Unternehmenspartnern umfasst. Diese Zahlen beziehen sich
auf das bestehende Netzwerk des Unternehmens und geben nicht die Anzahl der
aktiven Yolara-AI-Nutzer oder Standorte zum Zeitpunkt der Markteinführung
wieder.
KI-gestützte Personalplanung
Yolara AI wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den flexiblen
Personaleinsatz in den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel,
Logistik, Veranstaltungswesen und Facility Management zu koordinieren. Der
Workflow zur Personalplanung des Unternehmens verbindet den Bedarf des
Unternehmens mit den Fähigkeiten und der Verfügbarkeit der Mitarbeiter. Dabei
kommen KI-gestützte Abgleichverfahren zur Unterstützung von
Personalentscheidungen sowie digitale Tools zur Nachverfolgung der
Schichtabwicklung zum Einsatz.
Durch die Bündelung dieser Aktivitäten auf einer einzigen Plattform möchte
YYForce den Verwaltungsaufwand reduzieren und die Koordination zwischen
Unternehmen und Arbeitnehmern verbessern. Die tatsächlichen Ergebnisse bei der
Personalbesetzung hängen von der Verfügbarkeit der Arbeitskräfte, den
Qualifikationsanforderungen und den betrieblichen Rahmenbedingungen ab.
Bei Markteinführung verfügbare Kernfunktionen
* KI-gestütztes Multi-Faktor-Matching: Bewertet die Eignung von Mitarbeitern
anhand von Qualifikationen, Verfügbarkeit, Standort, Zeugnissen und früheren
Schichtdaten, um die Zuordnung von Kandidaten zu den Anforderungen des
Unternehmens zu unterstützen.
* Einarbeitung von Mitarbeitern über dialogorientierte Schnittstellen: Nutzt
dialogorientierte Schnittstellen, um die Erfassung von Mitarbeiterdaten, die
Bestätigung der Verfügbarkeit sowie die Kommunikation von
Schichtanforderungen zu unterstützen.
* Automatisierte Planungsabläufe: Verknüpfen den Personalbedarf mit
verfügbaren Schichtangeboten und unterstützen Unternehmen dabei, den
Dienstplan zu koordinieren, während Mitarbeiter Zugang zu geeigneten
Einsatzmöglichkeiten erhalten.
* Digitale Anwesenheitserfassung und Nachverfolgung: Nutzt das Ein- und
Auschecken in Geofences, um Anwesenheitsdaten der Schichten für
Überwachungs- und Abgleichzwecke zu erfassen.
* Talent Graph und Dashboards zur Personalanalyse: Strukturiert
Mitarbeiterprofile, Qualifikationen und Schichtverläufe zu einer
durchsuchbaren Talentdatenbank, wobei Dashboards Kennzahlen zur
Personalbesetzung, Anwesenheit und zu den Personalkosten anzeigen.
Schrittweise Einführung des KI-Sprachassistenten
YYForce führt den dialogorientierten Sprachassistenten von Yolara AI
schrittweise bei ausgewählten Unternehmenskunden in Singapur ein. Der Agent ist
darauf ausgelegt, mithilfe von Natursprachverarbeitung (NLP), Absichtserkennung
und Informationsextraktion gesprochene Personalbedarfe in strukturierte digitale
Anfragen umzuwandeln.
Beispielsweise könnte ein Manager folgende Anfrage stellen:?Ich benötige morgen
von 18:00 bis 23:00 Uhr fünf Mitarbeiter für den Bankettservice in Marina Bay."
Der Agent ist so konzipiert, dass er die Anzahl der Mitarbeiter, die Funktion,
den Standort und die Schichtzeiten extrahiert, bei fehlenden Informationen um
Klarstellung bittet und die Anfrage für den Matching-Workflow der Plattform
vorbereitet.
Die schrittweise Einführung dient dazu, die Benutzerfreundlichkeit und die
operative Leistung vor einer breiteren Einführung zu bewerten. Die Verfügbarkeit
der Sprachassistenten wird sich daher in der ersten Einführungsphase von der der
Kernplattform unterscheiden.
Die Verbindung von KI mit den Personalabläufen in der Praxis
Yolara AI unterstützt die Strategie von YYForce, Personalmanagement mit
angewandter KI und der Automatisierung digitaler Arbeitsabläufe zu verbinden.
Die bestehenden Beziehungen zu Mitarbeitern und Unternehmen bilden eine
Grundlage für die Einführung der Plattform, das Sammeln von Rückmeldungen aus
dem operativen Betrieb und die Ermittlung von Möglichkeiten für die zukünftige
Entwicklung von KI-Modellen.
?Die Personalbesetzung an vorderster Front litt in der Vergangenheit unter
manuell bedingten Reibungsverlusten, einer fragmentierten Schichtkommunikation
und langsamen Abwicklungszyklen. Mit Yolara AI setzen wir angewandte künstliche
Intelligenz in unmittelbaren betrieblichen Nutzen um - indem wir mündliche
Anweisungen von Führungskräften innerhalb von Minuten in besetzte Schichten
umsetzen. Diese Einführung markiert einen grundlegenden Meilenstein in der
Strategie von YYForce, ein einheitliches, intelligentes Ökosystem für
Arbeitskräfte in der gesamten Region aufzubauen", so Mike Fu, Chief Executive
Officer von YYForce.
Roadmap für die KI-Entwicklung und regionale Expansion
YYForce plant, eine Expansion in weitere südostasiatische Märkte auf der
Grundlage der Kundennachfrage, der betrieblichen Bereitschaft und der lokalen
Anforderungen zu prüfen. Zu den geplanten KI-Verbesserungen zählen maschinell
lernbasierte Nachfrageprognosen, prädiktive Personalanalysen sowie
agentenbasierte Arbeitsabläufe, die Konversationsanfragen mit
Unternehmenssystemen verknüpfen. Diese Funktionen sind Teil der
Entwicklungsroadmap und unterscheiden sich von den Kernfunktionen, die zum
Zeitpunkt der Markteinführung verfügbar sind.
Über Yolara AI
Yolara AI ist die KI-gestützte Workforce-Intelligence-Plattform von YYForce für
den operativen Einsatz vor Ort. Zu seinen Kernfunktionen zählen der Multi-
Faktor-Abgleich, das dialogorientierte Onboarding, automatisierte
Terminplanungsabläufe, die digitale Anwesenheitserfassung, Informationen aus dem
?Talent Graph" sowie betriebliche Analysen. Ein dialogorientierter KI-
Sprachassistent für Personalanfragen in natürlicher Sprache wird im Rahmen
schrittweiser Unternehmensimplementierungen eingeführt.
Über YYFORCE
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce
Management und integriertes Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und
ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig. Über seine Geschäftsbereiche für
Technologien im Workforce Management und IFM bietet YYForce Lösungen für
Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen
Dienstleistungsbranchen an.
Das Unternehmen betreibt zwei unterschiedliche Personalmanagement-Plattformen:
?YY Circle", die den Personaleinsatz und die Personalverwaltung in den Bereichen
Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel und anderen Dienstleistungsbranchen
unterstützt, sowie?Yolara AI", eine KI-gestützte Plattform für
Personalintelligenz, die intelligente Personalzuordnung, automatisierte
Dienstplanerstellung, digitale Anwesenheitserfassung und betriebliche Analysen
für Unternehmen im Kundenkontakt bietet. In seinem IFM-Geschäft verbindet
YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen, die die
Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern sollen.
Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines
integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen,
intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um
Dienstleistungen effizienter zu erbringen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten
Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse,
die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf
historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die
Begriffe wie?könnte",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",
?schätzt",?glaubt",?plant",?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder
?hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten.
Aussagen bezüglich der erwarteten Leistung, Akzeptanz und Vorteile der Yolara-
KI-Plattform; der schrittweisen Einführung und einer etwaigen umfassenderen
Ausweitung des dialogorientierten KI-Sprachagenten; geplanter KI-Verbesserungen,
einschließlich maschinell lernbasierter Nachfrageprognosen, prädiktiver
Personalanalysen und agentenbasierter Arbeitsabläufe; sowie einer möglichen
Expansion in weitere südostasiatische Märkte stellen zukunftsgerichtete Aussagen
dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden;
die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse
treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse
können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu
diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens;
die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des
Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,
sowie die Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der KI-Modelle und des
Sprachassistenten des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die
schrittweise Einführung erfolgreich abzuschließen und die Akzeptanz von Yolara
AI bei den Kunden zu erreichen; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen
Technologieanbietern; Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz, zur
Cybersicherheit und im Zusammenhang mit KI, einschließlich solcher, die
Standort- und Sprachdaten regeln; erwartete Veränderungen bei den Umsätzen,
Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, das prognostizierte Kundenwachstum
sowie die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens und
deren Marktakzeptanz; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische
Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und
Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weitere
Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Geschäftsergebnisse des
Unternehmens beeinflussen können. Eine ausführlichere Erörterung der
Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission
eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts
?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in
seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die
in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten
des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht
erforderlich.
Ansprechpartner für Investoren
Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai
Ansprechpartner für Investor Relations
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com
Produktdarstellung von Yolara AI
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/295e35e4-
3c96-476e-856d-0749b24182b0
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