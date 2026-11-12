YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
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12.11.2026 04:53:38
GNW-News: YYForce gibt Umsatzprognose von 70 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2026 ab
^SINGAPUR, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq:
YFOR) (?YYForce" oder das?Unternehmen"), Anbieter einer ein KI-gestützten
Plattform für Personal und Robotik, hat heute seine Finanzprognose für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2026 veröffentlicht und darin eine
Umsatzerwartung in Höhe von 70,0 Mio. USD für das Gesamtjahr ausgewiesen. Dieser
Ausblick entspricht einem Umsatzwachstum von rund 22 % im Vorjahresvergleich
gegenüber dem Umsatz von 57,2 Mio. USD aus dem geprüften Abschluss für das
Geschäftsjahr 2025.
Der erwartete Abstieg der Umsätze um 12,8 Mio. USD reflektiert die wachsende
Nachfrage von Unternehmenskunden nach der selbst entwickelten Workforce OS-
Plattform des Unternehmens, weitere Implementierungen kommerzieller Robotik und
das wachsende Geschäft mit wiederkehrenden Einnahmen aus Software-and-Service-
Verträgen in Südostasien. Dazu kommen erwartete Beiträge aus Geschäften, die im
Jahr 2026 übernommen oder gegründet wurden.
Wichtige finanzielle und operative Highlights
* Umsatzprognose für 2026: Erwartet werden 70,0 Mio. USD, was einem Wachstum
von rund 22 % im Vorjahresvergleich entspricht.
* Umsätze 2025 als Ausgangsbasis: Geprüfter Vergleichswert von 57,2 Mio. USD.
* Prognostiziertes Umsatzwachstum: Erwartetes Wachstum der Umsätze um 12,8
Mio. USD.
* Margenzuwachs: Weitere Stärkung der operativen Hebeleffekte in den
regionalen Betriebszentren durch KI-gestützte Abstimmungsalgorithmen und
automatisierte Servicebereitstellung.
* Bilanzdisziplin: Positive operative Cashflows und optimierte Kapitalstruktur
tragen zur Finanzierung der Expansion bei.
Kommentare der Geschäftsführung
?Die Steigerung vom Basiswert 57,2 Mio. USD aus dem Geschäftsjahr 2025 in
Richtung der erwarteten 70,0 Mio. USD im Geschäftsjahr 2026 entspricht einem
Zuwachs um rund 22 % gegenüber dem Vorjahr. Darin zeigt sich die fortgesetzte
Annahme unserer KI-gestützten Betriebsarchitektur im Unternehmensbereich",
erläutert Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.?Durch die Einbettung
unserer selbst entwickelten Personalplanungssoftware und kommerziellen Robotik-
Services direkt in die Unternehmens-Workflows will YYForce unseren Kunden
Kosteneffizienz bieten und gleichzeitig unser Umsatzwachstum stärken. Ausgehend
von unseren aktuellen Auftragsbeständen in Südostasien konzentrieren wir uns im
übrigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2026 weiterhin auf unsere Strategie zur
Expansion der kommerziellen Aktivitäten."
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das
Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft, das
menschliche Arbeitskraft, künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und
Servicerobotik, IoT-Technologien sowie digitale Plattformen für das Facility-
Management miteinander verbindet.
Durch seine Personalmanagement-Aktivitäten, integrierte Facility-Management-
Fähigkeiten, die 24iFM-Plattform und neue Robotik-Initiativen möchte YYForce den
Übergang zu einer technologiegestützten, auf der Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine basierenden Dienstleistungserbringung unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai. (https://www.yyforce.ai/)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen
und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",
?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren
Verneinungen zu erkennen.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen
unter anderem Angaben bezüglich der erwarteten Umsätze des Unternehmens in Höhe
von 70,0 Mio. USD im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2026 und der
voraussichtlichen Umsatzwachstumsrate, der erwarteten Nachfrage nach den
Dienstleistungen des Unternehmens in den Bereichen Personal, Facility
Management, Software und Robotik, der zeitlichen Umstände und des Volumens der
Verträge mit Kunden und der Bereitstellungen bei Kunden, der operativen Margen
und der Cashflow sowie der Strategie, Investitionsschwerpunkte und betrieblichen
Ziele des Unternehmens.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und
die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse
treten möglicherweise nicht ein. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
hinsichtlich des Unternehmens sowie weiterer Faktoren, darunter unter anderem
die in der Vergangenheit verzeichneten Nettoverluste des Unternehmens und
erhebliche Zweifel an seiner Fortführungsfähigkeit, seine Fähigkeit,
Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen, sowie seine Fähigkeit,
kürzlich erworbene Unternehmen zu integrieren. Eine ausführlichere Erörterung
der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde
(Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen des
Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors" (Risikofaktoren) im
jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten
Fassung und danach erfolgter Einreichungen des Unternehmens bei der SEC.
Die Umsatzprognose gibt die aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung zum Datum
dieser Meldung wieder und wurde von den unabhängigen Abschlussprüfern des
Unternehmens weder durchgesehen noch geprüft. Sie sollte nicht als verlässliche
Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse herangezogen werden. YYForce übernimmt keine
Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach
geltendem Recht erforderlich.
Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen
YYForce Inc.
Abteilung Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: https://www.yyforce.ai
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