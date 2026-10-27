^SINGAPUR, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von

Personallösungen, integriertem Facility Management und Robotikdienstleistungen,

gratulierte heute Tesla, Inc. und dessen CEO Elon Musk zum Beginn der Produktion

des humanoiden Roboters Optimus in Fremont, Kalifornien, den Tesla zuvor bekannt

gegeben hatte.

YYForce sieht in der Ankündigung eine wichtige Entwicklung für das gesamte

Ökosystem der physischen KI, da die humanoide Robotik zunehmend dem praktischen

Einsatz näherkommt. Nach Angaben von Tesla befindet sich die Optimus-Produktion

in Kalifornien noch in einer frühen Phase des Produktionshochlaufs, während

Hardware und Fertigungsprozesse weiterentwickelt werden.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung in der Branche gab YYForce Pläne bekannt,

Anfang November 2026 erstmals einen humanoiden Roboter im Novotel Singapore on

Stevens einzusetzen und damit die Prüfung der Einsatzmöglichkeiten humanoider

Robotik im Hotelbetrieb voranzutreiben.

?Elon Musk und das Tesla-Team verschieben weiterhin die Grenzen der Robotik und

autonomer Systeme", so Mike Fu, CEO von YYForce.?Wir begrüßen diesen

Meilenstein in der Produktion und sind überzeugt, dass Fortschritte in der

gesamten Branche dazu beitragen können, die Entwicklung praxistauglicher

Anwendungen für humanoide Roboter zu beschleunigen. Bei YYForce konzentrieren

wir uns darauf, Fortschritte in der Robotik mit den Anforderungen des realen

Betriebs, den Bedürfnissen der Kunden und den praktischen Erfahrungen der

Mitarbeiter vor Ort zu verknüpfen."

Förderung der humanoiden Robotik im Gastgewerbe

Der von YYForce geplante Einsatz im Novotel soll dazu dienen, vor Ort Tests

durchzuführen, Arbeitsabläufe zu bewerten und die Zusammenarbeit zwischen

Menschen und Robotern zu untersuchen. Die erste Phase soll dem Unternehmen

ermöglichen, geeignete Einsatzmöglichkeiten im Gastgewerbe, die Anforderungen an

die Integration, den Schulungsbedarf des Personals und die Leistungsfähigkeit im

Betrieb zu bewerten.

Umfang und Tempo der geplanten Einsätze hängen von der technischen

Einsatzbereitschaft, den Anforderungen vor Ort und den Ergebnissen der ersten

Bewertung ab. YYForce will diese Erkenntnisse als Grundlage für die weitere

Entwicklung und eine mögliche Ausweitung des Einsatzes nutzen.

?Unser erster geplanter Einsatz eines humanoiden Roboters im Novotel Singapore

on Stevens ist ein konkreter Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie für

physische KI", so Mike Fu weiter.?Wir wollen herausfinden, in welchen Bereichen

humanoide Roboter zuverlässig eingesetzt werden können, wie sie Mitarbeiter

unterstützen können und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie

Kunden im Gastgewerbe einen messbaren Nutzen bieten."

Aufbau von Kompetenzen für den Einsatz in Unternehmen

YYForce ist der Ansicht, dass Fortschritte bei der Hardware für humanoide

Roboter neue Möglichkeiten für die Systemintegration, das Training von Robotern

für bestimmte Aufgaben, die Unterstützung bei deren Einsatz, die Wartung und

laufende Robotikdienstleistungen eröffnen könnten.

Die Strategie des Unternehmens verbindet seine Erfahrungen im Personal- und

Facility-Management mit dem Ausbau seiner Robotikkompetenzen, um den Einsatz der

Technologie in Unternehmen zu fördern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der

Untersuchung, wie Roboter Seite an Seite mit Menschen arbeiten und sich in

bestehende Arbeitsabläufe der Kunden integrieren lassen.

Der von YYForce geplante Einsatz im Novotel ist eine eigenständige Initiative

des Unternehmens. Diese Pressemitteilung kündigt keine Partnerschaft oder

Liefervereinbarung mit Tesla und auch keine Unterstützung durch Tesla an. Sie

enthält auch keinen Hinweis darauf, dass es sich bei dem für den Einsatz

vorgesehenen Roboter um einen Tesla Optimus handelt.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von

Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das

Unternehmen entwickelt KI-gestützte Personalplattformen und baut seine

Kompetenzen im Bereich Robotik aus, um operative Tätigkeiten vor Ort zu

unterstützen, die Produktivität zu steigern und den sich wandelnden

Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen

und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie

?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",

?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren

Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem Aussagen zum Zeitpunkt, zum Umfang und zu den erwarteten Ergebnissen des

Einsatzes eines humanoiden Roboters durch das Unternehmen; zu möglichen

Anwendungen humanoider Robotik im Gastgewerbe und anderen Bereichen; zur

Robotikstrategie des Unternehmens und zu künftigen Robotikdienstleistungen sowie

zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Verbreitung humanoider Technologien im

Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die

in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten

möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen

Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die

künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des

Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,

erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des

Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und

der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie

Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des

Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des

Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die

Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.

Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der

Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,

einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des

Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem

die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange

Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce

übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,

dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Tesla, Inc. basieren

auf den öffentlichen Bekanntmachungen von Tesla und wurden vom Unternehmen nicht

unabhängig überprüft. Tesla und Optimus sind Marken von Tesla, Inc. Ihre

Verwendung in dieser Pressemitteilung lässt weder auf eine geschäftliche

Verbindung zu Tesla, Inc. noch auf eine Unterstützung durch Tesla, Inc.

schließen.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung zu Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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